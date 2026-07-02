AeroVironment înregistrează o creștere de 13% în urma unui contract de 500 de milioane de dolari cu Armata SUA pentru sisteme anti-drone

Acțiunile AeroVironment (AVAV.US) înregistrează o creștere de aproximativ 15% după ce compania a anunțat un contract de 500 de milioane de dolari cu Armata SUA pentru furnizarea de sisteme anti-drone. Acest acord consolidează și mai mult sentimentul pozitiv generat de rezultatele record înregistrate în al patrulea trimestru fiscal al anului 2026, publicate cu doar câteva zile în urmă. Compania se dezvoltă în prezent nu numai prin intermediul sistemelor fără pilot, ci și prin segmentul de apărare împotriva dronelor, care se extinde rapid. Conducerea consideră că acest domeniu ar putea deveni unul dintre principalii factori de creștere ai AeroVironment în următorii ani. Pentagonul se concentrează pe apărarea împotriva dronelor Contractul a fost atribuit de Comandamentul de Contractare al Armatei SUA de la Detroit Arsenal și este structurat ca un acord-cadru cu preț fix. AeroVironment va furniza sisteme și soluții comerciale de combatere a sistemelor aeriene fără pilot (Counter-UAS), concepute pentru a detecta și neutraliza dronele de mici dimensiuni utilizate pe câmpul de luptă modern. Lucrările se vor desfășura până în iunie 2029, finanțarea fiind alocată pe măsură ce Armata SUA va plasa comenzi ulterioare. Anunțul privind contractul a venit la doar câteva zile după ce AeroVironment a raportat rezultate financiare foarte solide. În al patrulea trimestru fiscal al anului 2026, AeroVironment a înregistrat: venituri de 641,6 milioane de dolari, în creștere cu 133% față de aceeași perioadă a anului precedent,

EBITDA ajustat de 140,1 milioane de dolari,

marjă EBITDA ajustată de 22%,

profit ajustat pe acțiune de 1,84 dolari, față de 1,61 dolari în anul precedent. Creșterea semnificativă a veniturilor a fost determinată parțial de achizițiile companiilor BlueHalo și Empirical Systems Aerospace, deși creșterea organică a atins totuși aproximativ 31%. Portofoliul de comenzi continuă să crească La sfârșitul anului fiscal, portofoliul de comenzi finanțate a crescut la 1,2 miliarde de dolari, de la 726,6 milioane de dolari în anul precedent. Valoarea totală a comenzilor a ajuns la 2,7 miliarde de dolari, comparativ cu venituri de aproximativ 2 miliarde de dolari, rezultând un raport între comenzi și facturare (book-to-bill) de 1,4. Acest lucru înseamnă că societatea câștigă noi contracte mai repede decât le transformă în venituri, îmbunătățind vizibilitatea asupra vânzărilor viitoare. Sistemele anti-UAS ar putea deveni următorul pilon de creștere Deși AeroVironment este cunoscută mai ales pentru munițiile de tip „loitering” Switchblade, conducerea se concentrează din ce în ce mai mult pe segmentul sistemelor anti-drone. În anul fiscal 2026, divizia anti-UAS a generat venituri de aproximativ 200 de milioane de dolari. Compania dezvoltă în prezent trei soluții principale: sistemele de bruiaj de frecvență radio Titan,

armele cu energie dirijată LOCUST,

interceptoarele cinetice Freedom Eagle-1, concepute pentru a distruge dronele inamice. CEO-ul Wahid Nawabi consideră că, în următorii 3–5 ani, segmentul de sisteme anti-UAS ar putea atinge amploarea activității actuale a companiei sau chiar să devină de două până la trei ori mai mare. Previziunile rămân solide Conducerea se așteaptă ca veniturile pentru anul fiscal 2027 să se situeze între 2,1 și 2,2 miliarde de dolari, ceea ce implică o creștere de aproximativ 10% față de anul precedent. Compania subliniază, de asemenea, cererea foarte puternică pentru soluțiile sale militare, în special în domeniul sistemelor fără pilot și al tehnologiilor de combatere a dronelor. Piața încă percepe riscuri, întrucât acțiunile se mențin cu 50% sub maximele lor În ciuda ultimei creșteri, AeroVironment rămâne una dintre cele mai scumpe acțiuni din sectorul apărării. Acțiunile se tranzacționează la aproximativ 54 de ori valoarea medie a previziunilor conducerii privind profitul ajustat pentru anul fiscal 2027. Unii investitori rămân îngrijorați de prețul ridicat plătit pentru achiziția BlueHalo, în timp ce interesul ridicat pentru vânzarea în lipsă ar putea menține acțiunile vulnerabile la o volatilitate mai mare. În același timp, portofoliul record de comenzi, creșterea puternică a segmentului de contramăsuri împotriva sistemelor aeriene fără pilot (Counter-UAS) și contractele suplimentare cu Departamentul Apărării al SUA continuă să susțină perspectivele pe termen lung ale companiei. Acțiunile AeroVironment se tranzacționează încă cu aproximativ 50% sub maximele istorice, care au dus acțiunea la aproape 400 de dolari pe acțiune în 2025. Față de nivelurile actuale, acțiunea se menține cu aproximativ 10% sub o zonă cheie de rezistență marcată de media mobilă exponențială pe 200 de zile (EMA200), indicată de linia roșie. Suportul cheie se situează în jurul valorii de 140–150 USD pe acțiune, pe baza reacțiilor anterioare ale prețului Sursa: xStation 5

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