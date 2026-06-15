AI are nevoie de date. Este acesta motivul pentru care Western Digital înregistrează o creștere spectaculoasă?

Privind creșterea înregistrată astăzi de Western Digital, ar fi ușor să presupunem că investitorii reacționează pur și simplu cu entuziasm la un obiectiv de preț mai ridicat stabilit de o bancă de investiții. În realitate, s-ar putea să se întâmple ceva mult mai interesant. Piața începe să recunoască faptul că o companie asociată de mult timp în principal cu unitățile de hard disk ar putea deveni unul dintre cei mai mari și mai subestimați beneficiari ai revoluției AI.

Cu doar câteva luni în urmă, ar fi fost dificil să ne imaginăm că un producător de hard disk-uri ar putea deveni una dintre cele mai captivante povești legate de AI de pe piață. Totuși, exact asta încep să observe investitorii.

Evoluția puternică a prețului acțiunilor Western Digital nu este doar rezultatul unei noi analize optimiste a analiștilor. În spatele acestei evoluții se ascunde o schimbare mult mai amplă în mentalitatea investitorilor. După doi ani în care atenția s-a concentrat aproape exclusiv asupra producătorilor de cipuri și a infrastructurii informatice, interesul se extinde treptat către un alt nivel esențial al ecosistemului AI: stocarea datelor.

Multă vreme, opinia dominantă a fost că principalii câștigători ai boom-ului AI vor fi companiile care furnizează procesoare și cipuri avansate. Astăzi, devine din ce în ce mai clar că puterea de calcul este doar o parte a ecuației. Fiecare model de AI generează cantități enorme de date care trebuie stocate, securizate și păstrate timp de ani de zile. Pe măsură ce centrele de date continuă să se extindă, crește cererea nu doar pentru semiconductori, ci și pentru capacitate de stocare.

De aceea, investitorii încep să privească Western Digital într-un mod cu totul diferit față de acum câțiva ani. Compania nu mai este percepută ca un producător de hardware care activează într-un sector tehnologic matur. Dimpotrivă, este considerată din ce în ce mai mult o componentă esențială a infrastructurii necesare pentru creșterea continuă a inteligenței artificiale.

Mai important, un număr tot mai mare de analize din domeniu sugerează că cererea de stocare a datelor ar putea depăși capacitatea industriei de a crește oferta în următorii ani. Acest lucru creează exact tipul de mediu pe care investitorii tind să îl favorizeze: cerere în creștere combinată cu o ofertă limitată.

Dacă acest scenariu se materializează, producătorii de hard disk-uri ar putea obține ceva de care nu s-au mai bucurat de foarte mult timp: o putere semnificativă de stabilire a prețurilor. În termeni practici, acest lucru le-ar permite să crească prețurile mai repede decât costurile, ceea ce ar putea duce la o creștere semnificativă a marjelor, a profiturilor și a fluxului de numerar.

Nu este o coincidență faptul că și alte companii legate de tehnologiile de stocare a datelor și de memorie au înregistrat creșteri alături de Western Digital. Piața pare să semnaleze că următoarea fază a boom-ului AI s-ar putea să nu aparțină exclusiv companiilor care furnizează putere de calcul, ci și celor responsabile de stocarea cantităților masive de informații generate de inteligența artificială.

Poate că cea mai interesantă evoluție este, totuși, schimbarea de narativ. Până de curând, hard disk-urile erau adesea privite ca o tehnologie învechită, înlocuită treptat de soluții mai noi. Astăzi, era AI scoate în evidență o realitate diferită. Capacitatea de a stoca date se poate dovedi la fel de valoroasă ca și capacitatea de a le procesa.

De aceea, creșterea actuală a Western Digital ar putea reprezenta mai mult decât o explozie pe termen scurt a entuziasmului investitorilor. Ar putea fi unul dintre primele semne că piața începe să recunoască un alt beneficiar al revoluției AI, până acum în mare parte trecut cu vederea. Nu compania care calculează datele, ci cea care le stochează. Sursă: xStation5