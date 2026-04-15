AllBirds: De la adidași la AI, va funcționa?

Acțiunile AllBirds au înregistrat o creștere de peste 500% în ședința de astăzi, prețul sărind de la aproximativ 2,5 dolari la circa 18 dolari, după ce producătorul de încălțăminte a anunțat că atrage capital și își reorientează activitatea pentru a se concentra pe infrastructura de calcul bazată pe AI. Compania cu sediul în San Francisco s-a concentrat până acum în principal pe producția și vânzarea de încălțăminte. Nu este o companie mare după standardele americane, ieri valora doar aproximativ 25 de milioane de dolari, dar astăzi valoarea sa de piață este deja de aproximativ 150 de milioane de dolari. Compania a declarat că va încheia un acord de finanțare convertibilă în valoare de 50 de milioane de dolari cu un investitor instituțional și intenționează să utilizeze fondurile obținute pentru achiziționarea de unități de procesare grafică (GPU). Allbirds intenționează, de asemenea, să-și schimbe numele în „NewBird AI” și, în timp, să-și reorienteze activitatea către oferirea de putere de calcul în cloud și servicii de AI, deși nu a furnizat detalii suplimentare cu privire la noua strategie. Allbirds este o companie care ar putea beneficia cu adevărat de o revizuire a modelului de afaceri, deoarece, deși rămâne profitabilă, atât veniturile, cât și profiturile au scăzut constant de câteva trimestre. În ultimele luni, Allbirds și-a închis majoritatea magazinelor fizice din cauza cererii slabe și a orientării către parteneriate online. Luna trecută, Allbirds a anunțat că și-a vândut marca și activele legate de încălțăminte către American Exchange Group pentru 39 de milioane de dolari. Această mișcare evocă asocieri directe și destul de negative cu bula dot-com, precum și cu o serie de inițiative similare din jurul anului 2017 și cu bula speculativă de pe piața criptomonedelor. Piața pare să vadă potențial în companie, multiplicându-i evaluarea. Rămâne o chestiune de timp dacă această strategie se va dovedi un succes semnificativ. Observarea apariției altor entități similare cu Allbirds poate oferi multe informații despre starea actuală a economiei.

