💯Rezumatul zilei – Wall Street se apropie de recorduri înaintea weekendului prelungit

📈 Piețe și burse globale Indicii bursieri americani înregistrează creșteri semnificative înaintea weekendului prelungit, Dow Jones Industrial Average atingând noi maxime istorice: contractul US30 se tranzacționează peste pragul de 50.800 de puncte, după ce a depășit bariera psihologică de 50.000 de puncte în ziua precedentă.

Contractul US500 se apropie, de asemenea, de maximele sale istorice, situându-se peste nivelul de 7.500 și marcând a 8-a săptămână consecutivă de creșteri, cea mai lungă serie de câștiguri de acest fel din 2023.

Optimismul de pe Wall Street este însoțit de o scădere a indicelui de volatilitate VIX la niveluri nemaiîntâlnite de la începutul lunii februarie. Sentimentul excelent este direct legat de scăderea prețurilor petrolului în urma recentelor remarci ale lui Donald Trump și a semnalelor din Iran care indică o etapă avansată a negocierilor de pace.

Piețele înregistrează o creștere limitată, determinată de inteligența artificială , UBS avertizând asupra concentrării sale extreme — de la izbucnirea conflictului din Iran la începutul lunii martie, un coș de acțiuni legate de inteligența artificială (de exemplu, ecosistemul Anthropic) a crescut cu 56%, în timp ce piața mai largă (S&P 500 Equal Weighted) se mișcă lateral.

Fluxurile de capital susțin lichiditatea corporativă — valoarea răscumpărărilor de acțiuni și a fuziunilor și achizițiilor (M&A) în SUA a depășit un record de 1 trilion de dolari în 2026. 📱 Companii Acțiunile IBM (+2,2%) și GlobalFoundries (+5,5%) cresc ca răspuns la decizia guvernului SUA de a susține dezvoltarea infrastructurii cuantice interne cu 2 miliarde de dolari.

În fruntea câștigurilor, în urma rapoartelor de profit sau a actualizărilor previziunilor , se află: IMAX (+15% pe fondul zvonurilor privind o potențială vânzare a companiei), Workday (+8,1%), Zoom (+8%), Ross Stores (+5,2%) și Take-Two (+4,6%), care a anunțat oficial lansarea Grand Theft Auto VI pentru 19 noiembrie.

Companiile tehnologice chineze se află sub o presiune puternică de vânzare, inclusiv BABA (-3,9%) și TCOM (-6,1%), ca reacție la anunțurile privind noi sancțiuni de reglementare, alături de firma de biotehnologie Denali Therapeutics (-3,1%) în urma eșecului studiilor clinice pentru un medicament împotriva bolii Parkinson. 📊 Macroeconomie Indicele de încredere a consumatorilor al Universității din Michigan a scăzut drastic la 44,8 puncte (față de așteptările pieței de 48,2 puncte), însoțit de o creștere bruscă a așteptărilor privind inflația pe 1 an la 4,8% și pe 5 ani la 3,9%.

Indicele german Ifo a oferit o surpriză pozitivă, crescând la 84,9 puncte (așteptările indicau o scădere la 84,2 de la 84,4), contrastând puternic cu valorile slabe PMI — subindicele așteptărilor a crescut la 83,8, în timp ce evaluarea actuală a ajuns la 86,1.

Datele privind vânzările cu amănuntul din Marea Britanie au fost semnificativ mai slabe decât previziunile — creșterea anuală s-a oprit la 0% (se aștepta 1,3% față de anul precedent, față de 1,7% anterior), în timp ce, pe o bază lunară, s-a înregistrat o scădere de -1,3% față de luna precedentă (față de o previziune de -0,6% față de luna precedentă și o valoare anterioară de +1,7%).

Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a menționat că problemele nucleare nu sunt discutate în etapa actuală a negocierilor, deși alte surse sugerează că transferul potențial de uraniu îmbogățit către țări terțe va fi o condiție cheie pentru ridicarea sancțiunilor impuse asupra Teheranului. 🏦 Politica monetară și Rezerva Federală (Fed) Președintele Donald Trump l-a numit oficial pe Kevin Warsh în funcția de nou președinte al Fed, conturând noua Doctrină Trump-Warsh : banca centrală renunță la orientările prospective în favoarea unei mai mari imprevizibilități și flexibilități; a fost respinsă opinia că o economie puternică generează automat inflație (acordându-se prioritate stimulării ofertei și inovării), iar strategia se îndreaptă către o creștere agresivă a PIB-ului pentru a „ieși din datorii” fără majorări bruște ale ratei dobânzii. Trump a declarat independența deplină a lui Warsh, adăugând însă că noul șef înțelege necesitatea stimulării unei economii în creștere.

Membrii consiliului Fed manifestă o orientare hawkish, conduși de Christopher Waller , al cărui discurs a întărit dolarul — Waller a calificat discuțiile privind reducerile rapide ale ratei dobânzii drept „nebunești” și a anunțat trecerea Fed la o poziție neutră spre hawkish, în care inflația persistentă și așteptările ridicate ale consumatorilor dictează cursul. El a propus reducerea în continuare a bilanțului (QT cu încă 300–500 de miliarde de dolari) și a anunțat o renunțare oficială la revenirea la bilanțul redus de dinainte de 2008, avertizând că scăderea sub pragul psihologic de 6 trilioane de dolari riscă să paralizeze piața interbancară. 🛢️ Mărfuri Prețurile petrolului brut WTI scad cu peste 2%, ajungând la nivelul de 95 de dolari, în timp ce petrolul Brent, după rulare, se tranzacționează sub pragul de 100 de dolari.

Prețurile aurului au scăzut astăzi cu 0,5%, oscilând puțin peste nivelul de 4.500 USD pe uncie, neputând să reflecte scăderea prețului țițeiului din cauza vântului din față reprezentat de un dolar american mai puternic. 💱 Valute Dolarul american dă semne clare de întărire, împingând perechea valutară principală EUR/USD în jos spre nivelul de 1,16, determinând pierderile de astăzi și presiunea pe piața metalelor prețioase.

