Deschiderea sesiunii din SUA: Știrile din sectorul tehnologic și din Iran influențează piața

Ședința de joi începe pe fondul unui val de informații importante, atât din partea piețelor financiare, cât și din lumea politică. Contractele futures pe principalii indici americani, înainte de deschiderea pieței, indică o incertitudine semnificativă, dar și un optimism moderat. US2000 înregistrează cea mai mare creștere, de aproximativ 0,4%. În ciuda unei serii de actualizări importante de pe piață, conflictul și negocierile dintre SUA și Iran rămân în centrul atenției. Situația se schimbă de la o oră la alta. În ciuda unui număr de compromisuri la care se lucrează, statutul problemelor cheie – stocurile de uraniu îmbogățit și controlul asupra Strâmtorii Hormuz – rămâne neclar. Se pare că „Liderul Suprem” al Iranului a interzis personal orice încercare de a preda materialele fisionabile acumulate. SpaceX a publicat prospectul mult așteptat pentru oferta publică inițială (IPO). Investitorii sunt entuziasmați, dar apar multe întrebări cu privire la cifrele și declarațiile incluse în document. Mesajele diplomatice din Iran și o serie de noi atacuri asupra rafinăriilor din Rusia determină creșterea prețurilor petrolului. Brentul se situează peste 108 dolari pe baril. Date macroeconomice: Indicele Fed din Philadelphia s-a prăbușit, coborând la -0,4 față de așteptările de 18,2, indicând un sentiment de afaceri foarte slab într-unul dintre cele mai importante state americane.

Permisele de construcție au crescut peste așteptări, ajungând la 1,44 milioane, ceea ce ar putea indica o îmbunătățire a sentimentului în sectorul construcțiilor și o creștere a investițiilor la nivel național.

Cererile de șomaj s-au situat ușor sub așteptările de 210.000, la 209.000.

Indicatorii PMI au arătat un impuls surprinzător de puternic în sectorul manufacturier din SUA, cu o valoare de peste 55. Datele privind serviciile, însă, au fost mai slabe decât se aștepta, indicele scăzând la 50,9 puncte. US100 (interval zilnic) Cumpărătorii încearcă să recâștige inițiativa, recuperând scăderile recente și încercând să revină la nivelul ultimului maxim. Mediile EMA mențin un puternic impuls ascendent, în timp ce RSI a scăzut semnificativ, dar rămâne aproape de nivelurile de „supracumpărare”. MACD, însă, transmite un semnal de scădere. Dacă vânzătorii ar prelua controlul asupra direcției indicelui, primul obiectiv ar fi nivelul Fibonacci de 61,8% (28.445). Sursă: xStation5 Știri despre companii: IBM (IBM.US) : Acțiunea a crescut cu aproximativ 4% la deschidere, după ce s-a făcut public faptul că această companie va primi aproximativ 1 miliard de dolari în subvenții de la Departamentul Comerțului pentru a dezvolta tehnologia de calcul cuantic. Companii mai mici, precum Rigetti și D-Wave, beneficiază, de asemenea, de valul de cheltuieli „cuantice”, înregistrând creșteri de două cifre.

Deere & Co. (DE.US) : Producătorul de utilaje agricole a înregistrat o scădere de aproximativ 3% la deschiderea pieței, în ciuda rezultatelor excelente, cu mult peste așteptări. Pesimismul investitorilor provine din faptul că această companie și-a menținut neschimbate previziunile de profit pentru anul curent, în ciuda îmbunătățirii rentabilității.

Walmart (WMT.US) : Cel mai mare lanț de supermarketuri din SUA a înregistrat o scădere de aproximativ 2% după publicarea rezultatelor, determinată de un EPS sub așteptări.

Intuit (INTU.US) : Acțiunile sunt în cădere liberă după publicarea rezultatelor. Compania intenționează să concedieze 17% din forța de muncă, în timp ce raportează rezultate peste așteptări atât pentru EPS, cât și pentru venituri. Prețul acțiunilor a scăzut cu aproximativ 20%. Principalii factori sunt rezultatele mai slabe decât se aștepta în anumite segmente de afaceri și sentimentul negativ față de acțiunile SaaS. Nvidia (NVDA.US): Cea mai mare companie din lume și lider printre producătorii de plăci grafice a publicat o nouă serie de rezultate care au depășit așteptările. Cu toate acestea, profitabilitatea și veniturile mai mari nu s-au tradus în evaluări mai ridicate, ceea ce ar putea sugera că rezultatele erau deja luate în calcul.

