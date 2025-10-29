🚀 Alphabet crește pe fondul rezultatelor obținute datorită inteligenței artificiale, acțiunile înregistrând o creștere de 7% în tranzacțiile după închiderea sesiunii

și confirmând rolul său de motor principal de creștere.

Alphabet a depășit pentru prima dată

Gigantul american din domeniul tehnologiei, care acum este în primul rând o forță în domeniul centrelor de date și al inteligenței artificiale (AI), și nu doar în domeniul căutării și navigării pe internet, a depășit în mod decisiv așteptările financiare. Compania a raportat pentru prima dată venituri trimestriale de 100 de miliarde de dolari, ducând prețul acțiunilor sale la un nou maxim istoric, în ciuda absorbției unei amenzi semnificative din partea UE. Investitorii au acceptat pe deplin strategia agresivă de cheltuieli de capital care vizează construirea infrastructurii de AI, rezultatele Alphabet oferind dovezi clare că aceste investiții masive generează acum randamente tangibile.

Alphabet a demonstrat cu succes că utilizarea inteligenței artificiale nu necesită canibalizarea modelului său tradițional de afaceri. Rezultatele din trimestrul al treilea al anului 2025 au marcat o etapă istorică: veniturile trimestriale au depășit 100 de miliarde de dolari pentru prima dată, toate segmentele majore raportând o creștere de două cifre. Câștigul pe acțiune (EPS) de 2,87 dolari a depășit cu 27% consensul analiștilor, determinând o creștere a acțiunilor la noi recorduri imediat după anunț.

Vedeta incontestabilă a fost Google Cloud, care nu numai că și-a crescut veniturile cu 34% față de anul precedent, până la 15,2 miliarde de dolari, dar, mai spectaculos, și-a îmbunătățit dramatic profitabilitatea. Venitul operațional al segmentului a crescut cu 85%, ducând marja operațională la 23,7% de la 17,1% în urmă cu un an. Acest lucru confirmă faptul că investițiile colosale în infrastructura de AI se traduc rapid în eficiență comercială măsurabilă.

Rezultatele financiare detaliate ale Alphabet pentru trimestrul al treilea al anului 2025

Compania prezintă rezultate strălucite, cu venituri care depășesc pentru prima dată 100 de miliarde de dolari. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

Venituri și profitabilitate:

Venituri totale: 102,3 miliarde de dolari (+16% față de anul precedent), depășind consensul de 99,9 miliarde de dolari (+2,5%). Acesta este primul trimestru cu venituri de peste 100 de miliarde de dolari — o etapă simbolică în istoria companiei.

EPS: 2,87 dolari (+35% față de anul precedent), semnificativ peste consensul de 2,26 dolari (+27%).

Venit net: 35,0 miliarde de dolari (+33% față de anul precedent).

Marja operațională: 30,5% (inclusiv amenda UE) sau 33,9% fără amendă.

Segmente de activitate:

Căutare Google și altele: 56,6 miliarde de dolari (+15% față de anul precedent), peste consensul de 55,0 miliarde de dolari.

Reclame YouTube: 10,3 miliarde de dolari (+15% față de anul precedent), peste consensul de 10,0 miliarde de dolari.

Google Cloud: 15,2 miliarde de dolari (+34% față de anul precedent) , semnificativ peste consensul de 14,8 miliarde de dolari.

Abonamente, platforme și dispozitive: 12,9 miliarde de dolari (+21% față de anul precedent).

Rețeaua Google: 7,4 miliarde de dolari (-2,6% față de anul precedent) – singurul segment care a înregistrat o scădere.

Profitabilitatea segmentelor:

Servicii Google: venituri operaționale de 33,5 miliarde de dolari (+8,7% față de anul precedent), marjă operațională de 38,5%.

Google Cloud: Venituri operaționale de 3,6 miliarde de dolari (+85% față de anul precedent), marjă operațională de 23,7% – cea mai puternică dinamică de creștere.

Alte pariuri: Pierderi operaționale de 1,4 miliarde de dolari (în creștere cu 28%).

Cheltuieli de capital și perspective:

Cheltuieli de capital în Q3 2025: 24,0 miliarde USD ( +83% față de aceeași perioadă a anului trecut ), peste consensul de 22,4 miliarde USD.

Noua orientare privind cheltuielile de capital pentru 2025: 91-93 miliarde USD (în creștere față de 85 miliarde USD anterior).

Comenzi restante Google Cloud: 155 miliarde USD (o creștere de 46% față de trimestrul anterior).

Număr de angajați: 190.167 (+4,9% față de anul precedent).

Concluzii și comentarii

Etapă istorică

Alphabet a depășit pentru prima dată în istorie bariera de 100 de miliarde de dolari a veniturilor trimestriale, atingând 102,3 miliarde de dolari. Sundar Pichai, CEO-ul companiei, a remarcat: „Alphabet a avut un trimestru excelent, cu o creștere de două cifre în toate sectoarele principale ale activității noastre.” Acțiunile au câștigat inițial doar 2% în tranzacțiile după închiderea bursei, dar au accelerat rapid până la un câștig de 7%, demonstrând că Alphabet poate continua să se aprecieze, chiar și la niveluri istorice maxime. Este de remarcat faptul că această companie se mândrește cu unul dintre cele mai mici multiplicatori de evaluare dintre toate firmele cheie din domeniul tehnologiei, în special grupul “Magnificent 7”, în timp ce a obținut în mod decisiv cele mai bune rezultate din acest grup în acest trimestru, față de Microsoft și Meta care au suferit pierderi după publicarea rezultatelor financiare.

Acțiunile Alphabet au crescut cu peste 7% în tranzacțiile după închiderea bursei, stabilind noi maxime istorice. Sursa: Bloomberg

Google Cloud – Performanța vedetă

Google Cloud a fost cea mai mare surpriză pozitivă, cu venituri de 15,2 miliarde de dolari (+34% față de anul precedent) și venituri operaționale de 3,6 miliarde de dolari (+85% față de anul precedent). Marja operațională a segmentului a crescut la 23,7% de la 17,1% în anul precedent, demonstrând o eficiență operațională în creștere. Portofoliul de comenzi la sfârșitul trimestrului a atins 155 miliarde de dolari, o creștere trimestrială de 46%, semnalând o creștere puternică a veniturilor în viitorul apropiat. Creșterea este alimentată în principal de infrastructura AI – platformele TPU și GPU pentru clienții care dezvoltă soluții AI. Anthropic a anunțat o extindere a utilizării TPU-urilor Google la până la 1 milion de unități până în 2026.

Căutare și AI – Sinergie în loc de canibalizare

Google Search & Others a generat venituri de 56,6 miliarde de dolari (+15% față de anul precedent), depășind așteptările. În mod deosebit, integrarea AI în motorul de căutare a ajutat Google să continue să atragă o bază masivă de utilizatori. AI, în loc să înlocuiască soluțiile anterioare, le susține și le crește productivitatea, atenuând preocupările anterioare ale investitorilor cu privire la canibalizarea metodei tradiționale de căutare.

YouTube și abonamente – Diversificarea modelului

YouTube Ads a atins 10,3 miliarde de dolari (+15% față de anul precedent), dar creșterea segmentului de abonamente este și mai impresionantă – Abonamentele, platformele și dispozitivele au crescut cu 21% față de anul precedent, ajungând la 12,9 miliarde de dolari. Alphabet are acum peste 300 de milioane de abonamente plătite, în principal datorită YouTube Premium (125 de milioane de abonați) și Google One. În mod evident, compania nu numai că dezvoltă segmente noi, dar are și baze solide care oferă rezultate mai bune de la an la an.

Amenda UE – o povară unică

Rezultatele financiare au fost afectate de o amendă de 3,5 miliarde de dolari aplicată de Comisia Europeană pentru practici anticoncurențiale pe piața tehnologiei publicitare. Fără această sancțiune, venitul operațional ar fi fost de 34,7 miliarde de dolari (+22% față de anul precedent), cu o marjă de 33,9%. Google a anunțat că va face apel, iar piața tratează în general acest lucru ca un factor nerecurent.

Gemini AI – Adoptare în creștere

Aplicația Gemini a atins 650 de milioane de utilizatori activi lunar, conform declarațiilor din trimestrul al treilea al anului 2025, comparativ cu 350 de milioane în aprilie 2025. Platforma procesează acum 7 miliarde de tokenuri pe minut prin API-ul direct al clientului. Deși Gemini este încă în urma ChatGPT (estimat la 600 de milioane de utilizatori lunari), integrarea sa cu ecosistemul Google (Gmail, Maps, Search) determină o adoptare rapidă. Mulți observatori consideră că modelele Google sunt cele mai bune din clasa lor, iar cooperarea strânsă cu Anthropic poate duce la o dezvoltare și mai mare în domeniul modelelor AI. Alphabet este, de asemenea, lider în cursa pentru calculul cuantic, ceea ce îmbunătățește și mai mult perspectivele pe termen lung ale companiei.

Perspective

Rezultatele din trimestrul al treilea al anului 2025 confirmă poziția competitivă puternică a Alphabet și eficacitatea strategiei sale de AI. Creșterea de două cifre în toate segmentele de activitate principale, îmbunătățirea spectaculoasă a profitabilității Google Cloud și creșterea portofoliului de comenzi (155 miliarde de dolari) indică faptul că dinamica pozitivă va continua. Factorii cheie de monitorizat sunt randamentul investițiilor agresive în infrastructura AI și impactul reglementărilor antitrust. Wall Street rămâne extrem de optimistă, 65 din 78 de analiști recomandând „Cumpărare”, 13 „Păstrare” și niciunul „Vânzare”. Acțiunile Alphabet au crescut cu peste 45% în 2025, atingând noi maxime istorice după publicarea rezultatelor financiare.

Creșterea de la începutul anului până în prezent este de aproximativ 45%, iar dacă includem tranzacțiile după închiderea sesiunii, aceasta depășește 50%. Sursa: xStation5