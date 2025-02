Alphabet dezamăgește Wall Street 📉Prețul acțiunilor companie a scăzut cu 7% după raportul de câștiguri pentru Q4 2024

Acțiunile gigantului tehnologic american Alphabet (GOOGL.US), compania din spatele motorului de căutare Google, sunt în scădere cu 8% în urma raportului său de câștiguri pentru Q4 2024. În ciuda unui raport foarte solid, Wall Street a rămas neimpresionat, determinând investitorii să marcheze profiturile și să împingă prețul acțiunilor în jos de la maximele sale istorice. Compania a ratat așteptările privind veniturile și a depășit doar cu puțin câștigurile pe acțiune preconizate. În plus, investitorii ar putea fi îngrijorați de faptul că, CAPEX-ul record pentru 2025 ar putea avea un impact negativ asupra profitabilității companiei. Investitorii nu par pe deplin satisfăcuți de îmbunătățirile profitabilității Alphabet , în ciuda investițiilor masive în AI. Veniturile Google Cloud Platform (GCP) au crescut cu 30% de la an la an, dar acest lucru nu a fost în conformitate cu creșterea anuală așteptată de 35%. Între timp, în comentariile privind rezultatele, Alphabet a declarat că rezultatele sale reflectă parțial câștigurile de eficiență determinate de AI. Veniturile combinate ale Google și YouTube au depășit 110 miliarde de dolari . Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Rezultatele financiare ale Alphabet pentru Q4 2024 Venituri : +12% de la an la an la 96,5 miliarde de dolari , față de 96,2 miliarde de dolari estimat

Câștiguri pe acțiune (EPS) : 2,15 $ , față de estimarea de 2,13

Marja operațională : 32% , în creștere cu 5 puncte procentuale față de anul precedent , depășind estimarea de 31,9%

Venituri Google Cloud : +30% de la an la an, până la 12 miliarde de dolari

Venituri din publicitate Google : 72,46 miliarde de dolari , față de estimările de 71,73 miliarde de dolari

Venituri Google Cloud : 11,96 miliarde de dolari , ratând estimarea de 12,19 miliarde de dolari , dar cu o marjă operațională de 18% (în creștere cu 8 pp YoY)

Venituri Google Search & Services : 54,03 miliarde de dolari , depășind estimarea de 53,29 miliarde de dolari

Venituri din reclame YouTube : 10,47 miliarde de dolari , depășind estimarea de 10,22 miliarde de dolari , cu o creștere de 13,8% YoY

Venituri Google Network : 7,95 miliarde de dolari , sub așteptările de 8,14 miliarde de dolari

Venituri din abonamente, platforme și dispozitive Google : 11,63 miliarde de dolari , sub estimările de 12,03 miliarde de dolari

Venituri din alte pariuri : 400 de milioane de dolari , semnificativ sub estimările de 591,9 milioane de dolari Venituri operaționale : 30,97 miliarde de dolari , în creștere cu 31% față de anul precedent , depășind estimarea de 30,72 miliarde de dolari Google Services OI: 32,84 miliarde de dolari, depășind estimările de 32,32 miliarde de dolari Google Cloud OI: 2,09 miliarde de dolari, peste estimarea de 2,04 miliarde de dolari Pierdere operațională în OI „Other Bets”: - 1,17 miliarde de dolari, față de - 1,21 miliarde de dolari estimat Cheltuieli de capital în Q4 : 14,28 miliarde de dolari , față de 13,21 miliarde de dolari estimate Cheltuieli CAPEX masive pentru 2025 Pentru sectorul tehnologiei, cea mai importantă concluzie a raportului Alphabet este planul său de a investi 75 de miliarde de dolari în cheltuieli de capital (CAPEX) în 2025, depășind în mod semnificativ cheltuielile de 57,9 miliarde de dolari preconizate. Această decizie vine în ciuda anunțului AI DeepSeek și ar trebui să contribuie la atenuarea îngrijorărilor cu privire la o posibilă încetinire a investițiilor în infrastructura AI, în special pe măsură ce China își intensifică cursa pentru AI. Cu toate acestea, în ciuda acestor investiții ambițioase, reacția pieței a fost negativă. În urma publicării rezultatelor Alphabet și AMD, indicele US100 a scăzut de la aproape 21.700 la 21.580 de puncte. AMD (AMD.US) a raportat o creștere anuală de 24% a veniturilor în Q4 2024 și o creștere anuală de 42% a EPS, dar acțiunile au scăzut cu peste 5%, deoarece compania abia a îndeplinit așteptările investitorilor. Sursa: xStation5

