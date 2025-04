Alphabet - la ce să ne așteptăm de la rezultatele pentru Q1 2025❓

Alphabet (GOOGL.US) va publica astăzi, după închiderea pieței, raportul său de câștiguri pentru Q1 2025. Acesta va fi al doilea raport de câștiguri publicat de companiile așa-numite „Magnificent 7”, după Tesla, care, în ciuda rezultatelor dezamăgitoare, a câștigat după vestea implicării sporite a lui Elon Musk în operațiunile companiei. Având în vedere slăbiciunea generalizată a principalelor companii Big Tech (toate aceste companii au înregistrat scăderi mai mari decât piața americană în general de la începutul anului), rezultatele Alphabet de astăzi vor reprezenta un test semnificativ al modului în care compania funcționează într-un nou mediu dominat de incertitudine. În timpul publicării de astăzi a rezultatelor, nu numai datele financiare vor fi importante, ci și mesajul conducerii, care va indica investitorilor dacă Alphabet navighează în siguranță prin apele turbulente ale unui mediu de piață incert. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Din punct de vedere tehnic, pe graficul Alphabet s-ar putea forma un model de fund dublu. Dacă rezultatele câștigurilor de astăzi se vor dovedi a fi o surpriză pozitivă și prețul acțiunilor va urca peste nivelul de 160,77 USD, ar putea semnala o inversare a tendinței descendente care a afectat acțiunile gigantului tehnologic de la începutul anului 2025. Sursa: xStation 5 Sentimentul pieței înaintea câștigurilor Compania este în creștere cu aproximativ 2% în timpul sesiunii de astăzi, înainte de publicarea câștigurilor, semnalând un oarecare optimism. În două din ultimele patru lansări trimestriale, acțiunile Alphabet au crescut în mod similar înainte de raport. În ciuda scăderii de la începutul anului până în prezent a acțiunilor Alphabet, sentimentul analiștilor rămâne optimist. Deși ponderea recomandărilor de „cumpărare” a scăzut ușor de la începutul anului 2025, aceasta se situează încă la peste 80%. În plus, în ciuda unei reduceri a prețului țintă mediu, acesta rămâne peste 200 de dolari, în prezent la 202,96 dolari. Diferența dintre obiectivul de preț la 12 luni și evaluarea actuală rămâne ridicată în raport cu anul trecut, ușor sub maximul local de la începutul lunii septembrie 2024. Interesant este faptul că o diferență la fel de mare a fost vizibilă și în jurul valorii minime a prețului local de atunci. Previziuni financiare pentru Q1 2025 Piața se așteaptă ca Alphabet să raporteze venituri de 89,1 miliarde de dolari (+11% YoY). Se așteaptă ca venitul operațional să ajungă la 28,58 miliarde de dolari (+12% YoY). Această creștere mai puternică a profitului implică o ușoară îmbunătățire a marjei la peste 32,08% (+0,45 pp). Gestionarea eficientă a costurilor va fi una dintre cele mai mari provocări pentru Alphabet în acest mediu. În timp ce susținerea unei creșteri puternice a veniturilor pare a fi mai puțin expusă riscurilor, gestionarea cheltuielilor - în special având în vedere planurile de dezvoltare a inteligenței artificiale cu utilizare intensivă a capitalului - ar putea fi o provocare. Investitorii sunt deosebit de sensibili la modificările veniturilor din exploatare. Cu toate acestea, este posibil ca rezultatele mai slabe să nu declanșeze o vânzare puternică în cazul în care conducerea comunică o capacitate pe termen lung de a menține și îmbunătăți profitabilitatea. Consensul se așteaptă la un EPS ajustat de 2,01 USD, o creștere de 6% față de anul precedent.

Rezultate financiare previzionate comparativ cu Q1 2024 (în miliarde de dolari, cu excepția EPS). Sursă: Bloomberg Finance L.P., XTB Research Dintre segmentele de afaceri, Google Cloud va fi urmărit îndeaproape, acționând în continuare ca un motor de creștere. Investitorii se vor concentra, de asemenea, pe dinamica segmentului de publicitate. Deși crește într-un ritm mai lent decât segmentul Cloud, publicitatea reprezintă încă peste 70 % din veniturile totale ale Alphabet și poate fi vulnerabilă la incertitudinea geopolitică.

Venituri previzionate pe segment în comparație cu Q1 2024 (în miliarde de dolari). Sursă: Bloomberg Finance L.P., XTB Research Segmentul cloud rămâne în centrul atenției Alphabet rămâne într-un punct critic. Având în vedere că rivalii săi semnalează o încetinire a expansiunii centrelor de date pe fondul creșterii incertitudinii, Alphabet poate fie să urmeze o strategie prudentă (ceea ce probabil va reduce creșterea), fie să profite de oportunitatea de a câștiga cotă de piață acționând agresiv. A doua abordare ar fi mai riscantă și mai costisitoare, putând provoca o erodare a marjei operaționale a segmentului. Cu toate acestea, ar fi o investiție în poziția viitoare mai bună pe piață. Investitorii vor urmări nu doar rezultatele trimestriale, ci și perspectivele și tonul conducerii în ceea ce privește activitatea Cloud. Veniturile previzionate pe segmentul Cloud pentru Q1 2025 sunt de 12,32 miliarde de dolari, ceea ce ar reprezenta cel mai mare rezultat trimestrial din istoria Alphabet. Cu toate acestea, se preconizează că venitul operațional va scădea ușor față de trimestrul anterior, dar, la 1,94 miliarde de dolari, ar fi totuși de peste două ori mai mare decât rezultatul din Q1 2024. Veniturile din segmentul Cloud al Alphabet și veniturile din exploatare rămân pe o tendință ascendentă începând cu Q3 2022 (cu excepția unei scăderi punctuale a marjei în Q3 2023). Sursă: Bloomberg Finance L.P., XTB Research Tarifele rămân un subiect-cheie Unul dintre subiectele-cheie pe care investitorii îl vor urmări îndeaproape în timpul apelului privind rezultatele este impactul tarifelor și al incertitudinii macroeconomice asupra operațiunilor companiei. Dintre marile companii Big Tech, Alphabet a demonstrat cea mai mare rezistență la potențialele turbulențe geopolitice și a demonstrat adesea cea mai rapidă redresare după perioade de incertitudine. În acest moment, Alphabet nu pare să se afle într-o situație semnificativ mai bună decât colegii săi, acțiunile sale înregistrând o scădere de aproximativ 17% de la începutul anului până în prezent, ceea ce o plasează direct în mijlocul „celor șapte magnifici”. Primul pas către restabilirea încrederii investitorilor va fi prezentarea amplorii și a impactului tarifelor și a incertitudinii geopolitice generale asupra operațiunilor companiei. Ca atare, ne putem aștepta la întrebări în timpul conferinței de astăzi cu privire la măsura în care tarifele vor afecta activitatea Alphabet. Este demn de remarcat faptul că nu este vorba neapărat despre impactul direct - care este probabil să fie limitat - ci mai degrabă despre efectul indirect al incertitudinii asupra dorinței clienților Alphabet de a cheltui pe publicitate, care constituie o parte semnificativă a veniturilor companiei. AI - amenințare sau oportunitate? Un alt element-cheie al raportului privind rezultatele de astăzi va fi abordarea faptului dacă segmentul în creștere al AI reprezintă o oportunitate sau o amenințare tot mai mare pentru Alphabet. Deși modelul de limbaj Gemini al Alphabet este un concurent puternic pe piață, este important de remarcat faptul că lumea în expansiune a modelelor de inteligență artificială - care câștigă din ce în ce mai mulți utilizatori - ar putea reprezenta un risc pentru cel mai important flux de venituri al companiei: Google Search. Până în prezent, Google a fost gigantul de necontestat pe piața motoarelor de căutare, însă schimbarea obiceiurilor utilizatorilor și dezvoltarea rapidă a instrumentelor alternative la motoarele de căutare tradiționale ar putea schimba în mod semnificativ actualul echilibru al puterii. Prin urmare, investitorii vor căuta semnale clare în comentariul de astăzi al conducerii dacă Gemini va servi ca o garanție suficientă pentru a proteja segmentul principal de venituri al companiei.

