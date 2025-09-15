Alphabet se alătură elitei: Capitalizare bursieră de 3 trilioane de dolari

Pe 15 septembrie 2025, Alphabet, compania-mamă a Google, a depășit o capitalizare de piață de 3 trilioane de dolari pentru prima dată în istoria sa, devenind a treia companie de tehnologie care a atins acest prag, alături de Apple și Microsoft. Această realizare nu este doar un simbol al succesului pe piață, ci și o reflectare a încrederii investitorilor în direcția strategică a companiei în domeniul inteligenței artificiale, infrastructurii cloud și serviciilor digitale.

Unul dintre factorii cheie care au stat la baza acestei creșteri puternice a fost o hotărâre a unei instanțe din SUA care a respins posibilitatea unei divizări forțate a Alphabet în entități mai mici, ceea ce ar fi afectat produse precum browserul Chrome și sistemul de operare Android. Această decizie a fost interpretată ca un semnal de stabilizare pentru investitori, permițând companiei să își continue expansiunea fără riscul de a compromite integritatea ecosistemului său tehnologic.

Al doilea fundament al acestei evaluări record constă în îmbunătățirea constantă a performanțelor financiare trimestriale ale Alphabet și în dezvoltarea rapidă a serviciilor bazate pe AI. Un factor deosebit de important a fost progresul continuu al modelului lingvistic Gemini, care este considerat din ce în ce mai mult o alternativă viabilă la ChatGPT. Alphabet a integrat cu succes Gemini în produsele și serviciile sale cheie, inclusiv motorul de căutare, suita de productivitate Workspace, platformele de publicitate și soluțiile cloud.

Între începutul anului 2023 și al doilea trimestru al anului 2025, veniturile Alphabet au crescut de la aproximativ 70 de miliarde de dolari la peste 95 de miliarde de dolari. În același timp, venitul net a crescut de la puțin sub 20 de miliarde de dolari la aproape 35 de miliarde de dolari în primul trimestru al anului 2025, marcând un rezultat record pentru companie. În trimestrul al doilea, venitul net a rămas puternic, situându-se în jurul valorii de 30 de miliarde de dolari. Compania a înregistrat, de asemenea, o creștere constantă a profitabilității.

Marja operațională a depășit 30% la sfârșitul anului 2023 și s-a situat în jurul valorii de 34-35% în 2025. Și mai impresionantă a fost marja de profit net, care a atins aproape 38% în primul trimestru al anului 2025, ceea ce înseamnă că Alphabet a reușit să transforme aproape patru din zece dolari din venituri în profit pur.

Datele pe termen lung confirmă sustenabilitatea acestei îmbunătățiri. În mod deosebit, compania menține o eficiență ridicată a capitalului, cu un raport EV/EBITDA de 21,15 și un cost relativ scăzut al capitalului (WACC), care în ultimele trimestre s-a stabilizat sub 10%. În practică, acest lucru înseamnă că Alphabet generează profituri din ce în ce mai mari cu un risc de investiție relativ mai mic, un factor esențial pentru investitorii instituționali și pe termen lung.

Compania oferă, de asemenea, randamente excepțional de mari acționarilor. De la începutul anului 2020, randamentul cumulativ al Alphabet a depășit 250%, situându-se la un nivel comparabil cu Microsoft și Apple. Toate cele trei companii au depășit semnificativ indicele Nasdaq 100, care a câștigat puțin peste 150% în aceeași perioadă. Acest lucru demonstrează că Alphabet nu numai că ține pasul cu concurenții săi, dar își consolidează în mod constant poziția ca unul dintre principalii beneficiari ai transformării digitale.

În acest context, însă, este important de menționat că Alphabet nu este în prezent cea mai mare companie de tehnologie din lume. Acest titlu aparține acum Nvidia, a cărei capitalizare de piață a depășit 4 trilioane de dolari. În calitate de furnizor de infrastructură critică pentru modelele de inteligență artificială, inclusiv GPU-uri și soluții pentru centre de date, Nvidia a devenit o piatră de temelie a noii revoluții digitale. Traiectoria sa de creștere o poziționează ca principalul challenger al foștilor lideri ai pieței. Deși Alphabet rămâne un jucător puternic, se confruntă acum cu dominația crescândă a Nvidia în cursa pentru leadershipul în domeniul AI.

În cele din urmă, succesul Alphabet nu este doar rezultatul entuziasmului temporar al pieței, ci al unui proces de transformare pe termen lung. Compania a evoluat de la un motor de căutare la o platformă tehnologică multidimensională, care cuprinde inteligență artificială, cloud computing, sisteme mobile, media digitală, soluții pentru întreprinderi și consumatori, precum și proiecte orientate spre viitor, cum ar fi vehiculele autonome și calculul cuantic. Dacă va reuși să mențină ritmul actual de inovare și să gestioneze în mod eficient provocările de reglementare și concurența în domeniul AI, Alphabet este bine poziționată pentru a rămâne un pilon al economiei digitale în următorul deceniu.