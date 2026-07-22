Alphabet și Tesla înaintea publicării rezultatelor financiare: Vor zgudui giganții tehnologici Wall Street-ul?

- Alphabet și Tesla își vor publica rezultatele financiare trimestriale după închiderea de astăzi a bursei de la Wall Street.
- Se așteaptă ca Alphabet să arate dacă creșterea Google Cloud justifică planul său de investiții (CAPEX) în domeniul AI, în valoare de 180–190 miliarde de dolari.
- Investitorii vor evalua, de asemenea, dacă Gemini și AI Overviews contribuie la creșterea veniturilor din publicitate.
- Tesla a livrat 480.000 de vehicule în al doilea trimestru, mutând atenția pieței de la volumul vânzărilor către marjele de profit.
- Fluxul de numerar liber al Tesla ar putea scădea la aproximativ -3,25 miliarde de dolari, pe măsură ce cheltuielile de capital trimestriale ajung la aproximativ 6,7 miliarde de dolari.
- Comentariile conducerii cu privire la Gemini, Robotaxi, Optimus și viitoarele investiții în IA vor fi probabil mai importante decât cifrele principale ale rezultatelor financiare.
- Alphabet și Tesla își vor publica rezultatele financiare trimestriale după închiderea de astăzi a bursei de la Wall Street.
- Se așteaptă ca Alphabet să arate dacă creșterea Google Cloud justifică planul său de investiții (CAPEX) în domeniul AI, în valoare de 180–190 miliarde de dolari.
- Investitorii vor evalua, de asemenea, dacă Gemini și AI Overviews contribuie la creșterea veniturilor din publicitate.
- Tesla a livrat 480.000 de vehicule în al doilea trimestru, mutând atenția pieței de la volumul vânzărilor către marjele de profit.
- Fluxul de numerar liber al Tesla ar putea scădea la aproximativ -3,25 miliarde de dolari, pe măsură ce cheltuielile de capital trimestriale ajung la aproximativ 6,7 miliarde de dolari.
- Comentariile conducerii cu privire la Gemini, Robotaxi, Optimus și viitoarele investiții în IA vor fi probabil mai importante decât cifrele principale ale rezultatelor financiare.
Alphabet înaintea publicării rezultatelor: Investițiile record în AI dau în sfârșit roade?
Alphabet își va raporta rezultatele financiare pentru al doilea trimestru după închiderea bursei de miercuri de pe Wall Street. Deși compania a depășit în mod constant așteptările privind profitul în ultimele trimestre, investitorii se concentrează acum în principal pe creșterea Google Cloud, monetizarea IA și comentariile conducerii cu privire la investițiile record în infrastructura de IA. Întrebarea cheie este dacă cel mai mare program de investiții din istoria Alphabet începe să se traducă într-o rentabilitate mai puternică și o creștere mai rapidă a veniturilor.
Așteptări cheie înaintea publicării rezultatelor
- Wall Street se așteaptă la un EPS de aproximativ 2,9–3,0 dolari și la venituri de 101–117 miliarde de dolari (în funcție de sursa consensului), ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 24% față de aceeași perioadă a anului trecut.
- Alphabet a depășit estimările privind EPS în fiecare dintre ultimele opt trimestre și nu a îndeplinit așteptările privind veniturile decât o singură dată în acea perioadă.
- Google Cloud rămâne principalul motor de creștere al companiei, analiștii prognozând venituri de aproximativ 22,8 miliarde de dolari și o creștere de aproape 67% față de aceeași perioadă a anului trecut.
- Investitorii vor urmări cu atenție dacă cheltuielile de capital trimestriale (CAPEX) au atins aproximativ 45 de miliarde de dolari și dacă conducerea își reafirmă planul de investiții în IA pentru 2026, în valoare de 180–190 miliarde de dolari.
- Fluxul de numerar liber a scăzut cu 47% față de aceeași perioadă a anului trecut în ultimul trimestru, din cauza investițiilor record în IA, astfel încât investitorii vor căuta dovezi că aceste cheltuieli încep să genereze randamente mai solide.
- Se preconizează că veniturile din publicitate pe YouTube vor ajunge la 10,8 miliarde de dolari (+9,8% față de aceeași perioadă a anului trecut), în timp ce veniturile din Google Search & Other sunt estimate la aproximativ 63,5 miliarde de dolari (+17,3% față de aceeași perioadă a anului trecut).
- Bank of America și-a majorat prognoza de creștere pentru Google Cloud la 70% și a menținut recomandarea de „Cumpărare”, în timp ce Wells Fargo, Wolfe Research și BMO Capital și-au majorat țintele de preț la 438, 460 și, respectiv, 455 de dolari.
Google Cloud trebuie să demonstreze că investițiile în AI dau roade
Se preconizează că Google Cloud va fi punctul central al raportului privind rezultatele financiare. În trimestrul trecut, veniturile din Cloud au crescut cu 63% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 20 de miliarde de dolari, în timp ce marja operațională a crescut la 32,9% de la 17,8% în anul precedent, înregistrând cea mai rapidă creștere din ultimii ani și depășind semnificativ așteptările pieței.
Analiștii se așteaptă acum ca veniturile Google Cloud să atingă aproximativ 22,8 miliarde de dolari, ceea ce implică o nouă creștere de 67% față de aceeași perioadă a anului trecut. Dincolo de creșterea în sine, investitorii vor căuta dovezi că divizia de cloud generează o rentabilitate suficientă pentru a justifica cheltuielile fără precedent ale Alphabet în infrastructura de IA.
Cheltuielile de capital (CAPEX) record și Gemini rămân în centrul atenției
Alphabet și-a majorat previziunile privind cheltuielile de capital pentru 2026 la 180–190 miliarde de dolari și se estimează că a cheltuit aproximativ 45 miliarde de dolari în al doilea trimestru pentru infrastructura de IA și centrele de date. Compania a extins, de asemenea, implementările Gemini prin parteneriate cu Accenture și Cognizant, continuând în același timp să-și dezvolte hardware-ul propriu de IA, inclusiv TPU-ul Ironwood de nouă generație și noul accelerator de IA Frozen v2.
Investitorii vor acorda o atenție deosebită comentariilor conducerii cu privire la disponibilitatea Ironwood, cererea pentru Gemini Enterprise și impactul creșterii costurilor hardware asupra planurilor viitoare de cheltuieli. Este probabil să se discute și despre întârzierea raportată a lansării Gemini Pro 3.5, deși mulți analiști consideră că aceasta ar trebui să aibă doar un impact limitat asupra rezultatelor financiare pe termen scurt.
Publicitatea continuă să finanțeze expansiunea Alphabet în domeniul AI
În ciuda investițiilor masive în IA, publicitatea rămâne cea mai mare sursă de venituri a Alphabet. În ultimul trimestru, veniturile din Google Search & Other au crescut cu 19%, ajungând la 60,4 miliarde de dolari, demonstrând că activitatea de căutare rămâne rezilientă, în ciuda popularității crescânde a chatbot-urilor cu IA și a serviciilor de sinteză bazate pe IA.
Wall Street se așteaptă în prezent la:
- Venituri din publicitate Google de 81,68 miliarde de dolari (+14,5% față de aceeași perioadă a anului trecut),
- Venituri din Google Search & Other de 63,54 miliarde de dolari (+17,3% față de aceeași perioadă a anului trecut),
- Venituri din publicitate YouTube de 10,76 miliarde de dolari (+9,8% față de aceeași perioadă a anului trecut),
- Venituri din Google Network de 7,08 miliarde de dolari (-3,8% față de aceeași perioadă a anului trecut).
Dincolo de cifrele principale, investitorii vor analiza cu atenție dacă funcțiile bazate pe IA din Google Search îmbunătățesc monetizarea publicității sau servesc doar ca o reacție defensivă costisitoare la concurența tot mai mare din partea OpenAI și Anthropic. Răspunsul ar putea fi principalul factor care va determina reacția acțiunilor după publicarea rezultatelor financiare.
Alphabet (Interval D1)
Acțiunile Alphabet se tranzacționează în prezent cu aproximativ 10% sub maximele istorice, în ciuda faptului că compania continuă să înregistreze rezultate financiare record.
Sursă: xStation5
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Tesla își va publica, de asemenea, rezultatele financiare pentru al doilea trimestru după închiderea pieței de miercuri. De data aceasta, investitorii acordă mai puțină atenție rezultatelor financiare principale, deoarece cifrele privind livrările de vehicule au fost deja publicate și au depășit semnificativ așteptările. În schimb, întrebarea cheie este dacă Elon Musk poate convinge investitorii că cheltuielile record ale Tesla pentru inteligența artificială, Robotaxi și robotul umanoid Optimus justifică una dintre cele mai ridicate evaluări din sectorul tehnologic.
Așteptări cheie înainte de publicarea rezultatelor
- Wall Street se așteaptă la venituri de aproximativ 26,2–27,6 miliarde de dolari și un profit pe acțiune (EPS) de 0,50–0,55 dolari.
- Tesla a livrat 480.126 de vehicule în trimestrul al doilea (+25% față de aceeași perioadă a anului trecut), cu mult peste așteptările analiștilor de aproximativ 400.000 de vehicule, în timp ce capacitatea instalată de stocare a energiei a atins un nivel record de 13,5 GWh.
- Investitorii se vor concentra în principal pe marja brută din sectorul auto, care, potrivit estimărilor consensuale, ar putea scădea de la 19,2% la aproximativ 18,1% din cauza prețurilor agresive și a stimulentelor de finanțare.
- Analiștii se așteaptă la un flux de numerar liber negativ de aproximativ -3,25 miliarde de dolari, alături de cheltuieli de capital (CAPEX) trimestriale de aproximativ 6,7 miliarde de dolari.
- Tesla intenționează să investească peste 25 de miliarde de dolari în cursul anului 2026, în timp ce Morgan Stanley estimează că cheltuielile de capital pe întregul an ar putea ajunge la 26,8 miliarde de dolari.
- Investitorii vor aștepta noutăți privind operațiunile Robotaxi din Austin, calendarul de producție al modelului Optimus, Cybercab și infrastructura de IA a Tesla.
- Piețele de opțiuni sugerează o variație a prețului acțiunilor după publicarea rezultatelor de aproximativ ±5,5% până la ±8%, evidențiind așteptările ridicate ale pieței față de comentariile lui Elon Musk.
Livrările de vehicule sunt deja cunoscute — acum contează profitabilitatea
Este puțin probabil ca livrările de vehicule să surprindă investitorii, întrucât Tesla a raportat deja 480.126 de livrări în al doilea trimestru, în creștere cu 25% față de aceeași perioadă a anului trecut și marcând cea mai puternică creștere trimestrială de la al treilea trimestru al anului 2023. De asemenea, instalările de sisteme de stocare a energiei au atins un nivel record de 13,5 GWh.
Majoritatea analiștilor consideră că această performanță puternică în materie de livrări este deja reflectată în prețul acțiunilor Tesla. În schimb, atenția se va îndrepta către marja brută din sectorul auto, despre care Wall Street se așteaptă să scadă la aproximativ 18,1% de la 19,2% în trimestrul anterior, indicând dacă vânzările mai puternice au venit în detrimentul profitabilității.
Cheltuielile record pentru AI și Robotaxi rămân în centrul atenției
Se așteaptă ca conferința privind rezultatele financiare ale Tesla să se concentreze mai puțin pe vehicule și mai mult pe inteligența artificială. Compania intenționează să cheltuiască peste 25 de miliarde de dolari în 2026 pentru infrastructura de IA, dezvoltarea Robotaxi, producția Optimus și extinderea capacității sale de calcul.
Wall Street se așteaptă ca fluxul de numerar liber să scadă la aproximativ -3,25 miliarde de dolari în trimestrul al doilea, pe măsură ce cheltuielile de capital trimestriale vor ajunge la aproximativ 6,7 miliarde de dolari. Morgan Stanley estimează că cheltuielile totale de capital ar putea ajunge la 26,8 miliarde de dolari în acest an. Prin urmare, investitorii doresc să afle dacă afacerea auto a Tesla, aflată în plină îmbunătățire, poate genera suficienți bani pentru a-și finanța ambițiile fizice în domeniul IA, care se extind rapid.
Robotaxi, Optimus și SpaceX ar putea domina conferința privind rezultatele financiare
Un număr tot mai mare de analiști consideră că Tesla este evaluată acum în principal pe baza potențialului Robotaxi și Optimus, mai degrabă decât pe baza afacerii sale auto tradiționale. Morgan Stanley continuă să considere vehiculele autonome și roboții umanoizi drept principalii factori de valoare pe termen lung ai companiei, în timp ce RBC subliniază speculațiile privind o potențială relație viitoare între Tesla și SpaceX în urma ofertei publice inițiale (IPO) a SpaceX.
Investitorii vor căuta informații actualizate privind lansarea Robotaxi în Austin, care rămâne în urma proiecțiilor anterioare ale lui Elon Musk, precum și privind calendarul de producție pentru Optimus și Cybercab. Piețele vor aștepta, de asemenea, repere mai concrete privind conducerea autonomă și infrastructura de inteligență artificială, întrucât aceste inițiative devin din ce în ce mai importante pentru evaluarea companiei Tesla, comparativ cu vânzările de vehicule în sine.
Tesla (Interval D1)
Acțiunile Tesla se tranzacționează în prezent cu aproximativ 20% sub maximul istoric, rămânând totuși aproape de nivelul de 380 de dolari.
Sursă: xStation5
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