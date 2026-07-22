Alphabet și Tesla înaintea publicării rezultatelor financiare: Vor zgudui giganții tehnologici Wall Street-ul?

Alphabet înaintea publicării rezultatelor: Investițiile record în AI dau în sfârșit roade?

Alphabet își va raporta rezultatele financiare pentru al doilea trimestru după închiderea bursei de miercuri de pe Wall Street. Deși compania a depășit în mod constant așteptările privind profitul în ultimele trimestre, investitorii se concentrează acum în principal pe creșterea Google Cloud, monetizarea IA și comentariile conducerii cu privire la investițiile record în infrastructura de IA. Întrebarea cheie este dacă cel mai mare program de investiții din istoria Alphabet începe să se traducă într-o rentabilitate mai puternică și o creștere mai rapidă a veniturilor.

Așteptări cheie înaintea publicării rezultatelor

Wall Street se așteaptă la un EPS de aproximativ 2,9–3,0 dolari și la venituri de 101–117 miliarde de dolari (în funcție de sursa consensului), ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 24% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Alphabet a depășit estimările privind EPS în fiecare dintre ultimele opt trimestre și nu a îndeplinit așteptările privind veniturile decât o singură dată în acea perioadă.

Google Cloud rămâne principalul motor de creștere al companiei, analiștii prognozând venituri de aproximativ 22,8 miliarde de dolari și o creștere de aproape 67% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Investitorii vor urmări cu atenție dacă cheltuielile de capital trimestriale (CAPEX) au atins aproximativ 45 de miliarde de dolari și dacă conducerea își reafirmă planul de investiții în IA pentru 2026, în valoare de 180–190 miliarde de dolari.

Fluxul de numerar liber a scăzut cu 47% față de aceeași perioadă a anului trecut în ultimul trimestru, din cauza investițiilor record în IA, astfel încât investitorii vor căuta dovezi că aceste cheltuieli încep să genereze randamente mai solide.

Se preconizează că veniturile din publicitate pe YouTube vor ajunge la 10,8 miliarde de dolari (+9,8% față de aceeași perioadă a anului trecut), în timp ce veniturile din Google Search & Other sunt estimate la aproximativ 63,5 miliarde de dolari (+17,3% față de aceeași perioadă a anului trecut).

Bank of America și-a majorat prognoza de creștere pentru Google Cloud la 70% și a menținut recomandarea de „Cumpărare”, în timp ce Wells Fargo, Wolfe Research și BMO Capital și-au majorat țintele de preț la 438, 460 și, respectiv, 455 de dolari.

Google Cloud trebuie să demonstreze că investițiile în AI dau roade

Se preconizează că Google Cloud va fi punctul central al raportului privind rezultatele financiare. În trimestrul trecut, veniturile din Cloud au crescut cu 63% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 20 de miliarde de dolari, în timp ce marja operațională a crescut la 32,9% de la 17,8% în anul precedent, înregistrând cea mai rapidă creștere din ultimii ani și depășind semnificativ așteptările pieței.

Analiștii se așteaptă acum ca veniturile Google Cloud să atingă aproximativ 22,8 miliarde de dolari, ceea ce implică o nouă creștere de 67% față de aceeași perioadă a anului trecut. Dincolo de creșterea în sine, investitorii vor căuta dovezi că divizia de cloud generează o rentabilitate suficientă pentru a justifica cheltuielile fără precedent ale Alphabet în infrastructura de IA.

Cheltuielile de capital (CAPEX) record și Gemini rămân în centrul atenției

Alphabet și-a majorat previziunile privind cheltuielile de capital pentru 2026 la 180–190 miliarde de dolari și se estimează că a cheltuit aproximativ 45 miliarde de dolari în al doilea trimestru pentru infrastructura de IA și centrele de date. Compania a extins, de asemenea, implementările Gemini prin parteneriate cu Accenture și Cognizant, continuând în același timp să-și dezvolte hardware-ul propriu de IA, inclusiv TPU-ul Ironwood de nouă generație și noul accelerator de IA Frozen v2.

Investitorii vor acorda o atenție deosebită comentariilor conducerii cu privire la disponibilitatea Ironwood, cererea pentru Gemini Enterprise și impactul creșterii costurilor hardware asupra planurilor viitoare de cheltuieli. Este probabil să se discute și despre întârzierea raportată a lansării Gemini Pro 3.5, deși mulți analiști consideră că aceasta ar trebui să aibă doar un impact limitat asupra rezultatelor financiare pe termen scurt.

Publicitatea continuă să finanțeze expansiunea Alphabet în domeniul AI

În ciuda investițiilor masive în IA, publicitatea rămâne cea mai mare sursă de venituri a Alphabet. În ultimul trimestru, veniturile din Google Search & Other au crescut cu 19%, ajungând la 60,4 miliarde de dolari, demonstrând că activitatea de căutare rămâne rezilientă, în ciuda popularității crescânde a chatbot-urilor cu IA și a serviciilor de sinteză bazate pe IA.

Wall Street se așteaptă în prezent la:

Venituri din publicitate Google de 81,68 miliarde de dolari (+14,5% față de aceeași perioadă a anului trecut),

Venituri din Google Search & Other de 63,54 miliarde de dolari (+17,3% față de aceeași perioadă a anului trecut),

Venituri din publicitate YouTube de 10,76 miliarde de dolari (+9,8% față de aceeași perioadă a anului trecut),

Venituri din Google Network de 7,08 miliarde de dolari (-3,8% față de aceeași perioadă a anului trecut).

Dincolo de cifrele principale, investitorii vor analiza cu atenție dacă funcțiile bazate pe IA din Google Search îmbunătățesc monetizarea publicității sau servesc doar ca o reacție defensivă costisitoare la concurența tot mai mare din partea OpenAI și Anthropic. Răspunsul ar putea fi principalul factor care va determina reacția acțiunilor după publicarea rezultatelor financiare.

Alphabet (Interval D1)

Acțiunile Alphabet se tranzacționează în prezent cu aproximativ 10% sub maximele istorice, în ciuda faptului că compania continuă să înregistreze rezultate financiare record.