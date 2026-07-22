Alphabet și Tesla și-au prezentat rezultatele financiare 🚩 Divizia de AI a Google se remarcă, iar Tesla accelerează planurile privind Optimus

Alphabet și Tesla și-au publicat rezultatele trimestriale după închiderea pieței americane de miercuri. Alphabet a înregistrat din nou o creștere excepțional de puternică, impulsionată de inteligența artificială, și și-a majorat previziunile privind cheltuielile de capital pentru întregul an, în timp ce Tesla a înregistrat rezultate mixte, dar a anunțat progrese suplimentare în ceea ce privește robotul umanoid Optimus și inițiativele Robotaxi. În tranzacțiile după închiderea pieței, acțiunile Tesla au scăzut cu aproape 2,5%, în timp ce acțiunile Alphabet s-au tranzacționat la un nivel ușor mai redus.

Date cheie

Alphabet a raportat venituri de 119,8 miliarde de dolari, față de așteptările de 117,0 miliarde de dolari, în timp ce profitul pe acțiune s-a situat la 2,26 dolari, comparativ cu estimarea consensuală de 2,24 dolari.

Veniturile Google Cloud au crescut la 24,8 miliarde de dolari, depășind cu ușurință așteptările de 24,1 miliarde de dolari, în timp ce compania și-a majorat previziunile privind cheltuielile de capital (CAPEX) pentru întregul an la 44,9 miliarde de dolari.

Tesla a generat venituri de 28,2 miliarde de dolari, față de așteptările de 28,3 miliarde de dolari, în timp ce profitul ajustat pe acțiune a ajuns la 0,33 dolari, ușor peste estimarea consensuală de 0,32 dolari.

Tesla a anunțat că primele linii de producție Optimus sunt în curs de instalare la Gigafactory Texas, producția urmând să înceapă mai târziu în acest an.

Alphabet demonstrează încă o dată puterea diviziei sale de AI

Alphabet a depășit așteptările Wall Street atât în ceea ce privește veniturile, cât și profitul, pentru încă un trimestru consecutiv. Google Cloud a înregistrat una dintre cele mai solide performanțe, veniturile urcând la 24,8 miliarde de dolari și depășind previziunile pieței.

Compania continuă, de asemenea, să investească masiv în infrastructura pentru inteligență artificială . Se estimează acum că, cheltuielile de capital pe întregul an vor ajunge la aproximativ 44,9 miliarde de dolari, peste estimarea pieței de 44,2 miliarde de dolari, confirmând angajamentul Alphabet de a-și extinde rețeaua de centre de date și capacitatea de calcul pentru inteligența artificială.

Google Cloud rămâne motorul creșterii în domeniul AI

Google Cloud a fost, de departe, cel mai puternic segment de afaceri al Alphabet în acest trimestru. Veniturile au crescut cu 82% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 24,8 miliarde de dolari, depășind cu ușurință așteptările analiștilor de 22,4 miliarde de dolari. Portofoliul de comenzi al companiei în domeniul cloud a ajuns la 514 miliarde de dolari, evidențiind cererea susținută pentru infrastructura de AI și serviciile de cloud computing. În același timp, veniturile din Google Search au crescut cu 17%, ajungând la 63,3 miliarde de dolari, în timp ce veniturile din publicitate pe YouTube au crescut cu 13%, ajungând la 11,1 miliarde de dolari, depășind, de asemenea, așteptările de pe Wall Street.

Alphabet își dublează investițiile în AI

Cheltuielile de capital ale Alphabet s-au dublat față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 44,9 miliarde de dolari, depășind ușor așteptările pieței. Compania continuă să-și extindă infrastructura de AI și rețeaua globală de centre de date pentru a răspunde cererii în creștere rapidă de capacitate de calcul. Directorul general Sundar Pichai a declarat că investițiile în inteligența artificială transformă practic fiecare aspect al activității Google. Aplicația Gemini a ajuns acum la aproximativ 950 de milioane de utilizatori activi, în timp ce capacitatea de procesare a token-urilor API a crescut de la 16 miliarde la 22 de miliarde de token-uri pe minut în doar un singur trimestru.

Waymo și câștigurile din investiții consolidează perspectivele pe termen lung ale Alphabet

Alphabet își extinde, de asemenea, activitățile dincolo de publicitate și cloud computing. Waymo rămâne liderul pieței americane de transport autonom, operând servicii comerciale în 11 zone metropolitane și desfășurând teste în alte 21 de orașe, printre care Londra și Tokyo.

Numai în Texas, Waymo are 677 de robotaxiuri înregistrate, comparativ cu 175 în cazul Tesla, ceea ce subliniază poziția sa de lider în domeniul conducerii autonome comerciale. Între timp, profitul net raportat de Alphabet a beneficiat de un impuls semnificativ din partea câștigurilor de aproximativ 99 de miliarde de dolari din investiții în acțiuni, legate în principal de Anthropic și SpaceX, contribuind la un profit trimestrial record.

Tesla: rezultate financiare mixte, dar accent sporit pe AI

Tesla a raportat rezultate trimestriale mixte. Veniturile s-au situat ușor sub așteptările pieței, în timp ce profitul ajustat pe acțiune a depășit modest previziunile analiștilor.

Cu toate acestea, investitorii s-au concentrat în principal pe strategia companiei în domeniul AI și al roboticii. Elon Musk a confirmat că primele linii de producție pentru robotul umanoid Optimus sunt în prezent instalate la Gigafactory Texas, producția primei generații urmând să înceapă mai târziu în acest an.

Tesla a anunțat, de asemenea, că:

Serviciul Robotaxi funcționează acum în șapte mari zone metropolitane din SUA.

Producția modelului Semi a fost amânată până în 2026.

Divizia de stocare a energiei a revenit pe o traiectorie de creștere.

Fabrica din Austin se pregătește să-și intensifice producția de semiconductori.

Deși segmentul auto al Tesla rămâne sub presiune, compania subliniază din ce în ce mai mult că creșterea sa pe termen lung va fi determinată de conducerea autonomă, robotică și inteligența artificială, mai degrabă decât doar de vânzările de vehicule.

Ambițiile Tesla în domeniul AI continuă să stimuleze investițiile

Dincolo de rezultatele trimestriale, investitorii s-au concentrat în principal pe strategia pe termen lung a Tesla în domeniul AI. Compania a confirmat că producția robotului umanoid Optimus de prima generație rămâne în grafic pentru a începe în cursul acestui an. Primele unități vor fi utilizate intern prin intermediul „Optimus Academy” pentru a colecta date de antrenare și a îmbunătăți în continuare capacitățile robotului înainte de o lansare la scară mai largă.

Tesla a anunțat, de asemenea, că serviciul său Robotaxi funcționează acum în șapte mari zone metropolitane din SUA, în urma extinderii operațiunilor nesupravegheate în Austin și a lansărilor din Miami, Orlando și Tampa. Compania a adăugat că testările, aprobările de reglementare și instruirea echipelor de prim ajutor continuă, pe măsură ce se pregătește să extindă Robotaxi în alte orașe din SUA.

Cheltuielile mari pentru AI afectează fluxul de numerar pe măsură ce sectorul auto își revine

Tesla continuă să investească agresiv în mai multe inițiative strategice, inclusiv producția Optimus, infrastructura de calcul pentru AI și platforma Cybercab. Ca urmare, fluxul de numerar liber (FCF) a înregistrat o valoare negativă de 1,09 miliarde de dolari în al doilea trimestru. Cu toate acestea, acest rezultat a fost substanțial mai bun decât așteptările analiștilor, care estimau o valoare negativă de 3,64 miliarde de dolari, ceea ce sugerează că consumul de numerar rămâne mai ușor de gestionat decât se temeau investitorii.

În același timp, activitatea principală a Tesla din sectorul auto începe să-și revină. Livrările de vehicule din al doilea trimestru au crescut cu 25% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 480.126 de unități, depășind cu ușurință așteptările pieței, în timp ce capacitatea de stocare a energiei a atins 13,5 GWh, cu peste 50% mai mult decât în trimestrul anterior. Cererea a fost susținută de atingerea capacității maxime de producție a noului Model Y, de dinamica mai puternică a vânzărilor în Europa și China, precum și de îmbunătățirea percepției asupra mărcii. Cu toate acestea, vânzările de vehicule din SUA continuă să se confrunte cu presiuni în urma expirării creditului fiscal federal pentru vehiculele electrice.

Graficele prețurilor acțiunilor Tesla și Alphabet (interval zilnic)

Sursa: xStation5

Sursa: xStation5