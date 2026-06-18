Amazon are în vedere vânzarea către terți a cipurilor AI personalizate, amenințând dominația Nvidia

Amazon poartă discuții în vederea vânzării cipurilor sale proprii de AI către clienți externi din domeniul centrelor de date. Această mișcare ar putea semnala o schimbare majoră în echilibrul de putere de pe piața infrastructurii de inteligență artificială și ar putea intensifica presiunea concurențială asupra Nvidia. Conform rapoartelor disponibile, această inițiativă ar extinde modelul de afaceri actual, în care cipurile personalizate ale Amazon — precum Trainium — sunt utilizate în principal în cadrul Amazon Web Services (AWS). Compania ia acum în considerare punerea acestor cipuri la dispoziția altor entități care își construiesc propria infrastructură de AI. La prima vedere, acest lucru poate părea o evoluție firească a strategiei ecosistemului AWS, dar implicațiile mai largi sunt de anvergură. Dacă Amazon își comercializează propriii acceleratori de AI, ar trece de la statutul de furnizor de infrastructură cloud închisă la cel de concurent direct pe piața comercială, într-un peisaj al semiconductorilor dominat în prezent de Nvidia. O schimbare pe termen lung în structura cererii din sectorul tehnologic Din perspectiva Nvidia, amenințarea principală nu este un risc imediat de pierdere a veniturilor, ci o modificare fundamentală a cererii de pe piață pe termen lung. Modelul tradițional al hiperscalerilor: Timp de ani de zile, modelul de creștere exponențială al Nvidia s-a bazat pe faptul că hiperscalerii precum Amazon, Microsoft, Google și Meta acționau strict ca cumpărători în volume mari ai GPU-urilor sale, mai degrabă decât ca rivali direcți. Această dinamică a garantat companiei Nvidia o putere masivă de stabilire a prețurilor și o protecție față de concurență.

Noua eră a concurenței duale: Intrarea Amazon pe piața cipurilor comerciale accelerează apariția unui model mai complex, în care giganții cloud nu doar închiriază capacitate de calcul, ci proiectează, construiesc și distribuie stive alternative de hardware pentru AI. În practică, Amazon încetează să mai fie doar un client al Nvidia și se transformă într-un concurent parțial. Această tendință reflectă o schimbare la nivel macroeconomic care cuprinde întregul sector tehnologic. Gigantii tehnologici își intensifică agresiv investițiile în circuite integrate personalizate pentru a se proteja de penuria de aprovizionare, a atenua costurile în creștere ale Nvidia și a optimiza eficiența pentru sarcini de lucru interne specializate. Posibila comercializare a acestor cipuri proprietare reprezintă următoarea etapă a acestei strategii – trecerea de la consumul intern la cucerirea unei cote de piață deschise. Alternative strategice pentru infrastructura AWS Divizia de cipuri a Amazon se dezvoltă deja dinamic sub umbrela AWS. Compania pune în aplicare în prezent o strategie pe două fronturi: își perfecționează rapid propria arhitectură, utilizând în același timp sistemele de ultimă generație ale Nvidia. Acest lucru demonstrează că Amazon nu renunță la Nvidia pe termen scurt, ci, dimpotrivă, își dezvoltă sistematic o alternativă secundară pentru a-și consolida independența viitoare în materie de aprovizionare. Pentru investitorii de pe Wall Street, întrebarea esențială este dacă aceasta reprezintă doar o extindere a optimizării interne a infrastructurii AWS sau semnalul de start pentru o strategie corporativă mai amplă, în cadrul căreia Amazon concurează activ cu Nvidia pentru vânzările de cipuri brute către centrele de date ale terților. Pe termen lung, semnificația acestei evoluții depășește cu mult o nouă sursă de venituri din hardware pentru Amazon. Dacă va avea succes, aceasta ar putea eroda treptat monopolul aproape total al Nvidia — nu printr-un război direct al prețurilor, ci prin descentralizarea structurală a modului în care infrastructura globală de AI este proiectată, implementată și utilizată. Situația actuală pe piață Deocamdată, avantajul competitiv al Nvidia rămâne extrem de solid. Compania continuă să stabilească standardul de performanță pentru accelerarea AI de vârf, iar marea majoritate a ecosistemelor cloud rămân strâns legate de suita sa software proprietară CUDA. Cu toate acestea, mișcarea exploratorie a Amazon reprezintă un alt semnal clar că piața hardware-ului pentru AI se îndreaptă inexorabil către o fragmentare tot mai mare și o integrare verticală profundă în rândul furnizorilor de servicii cloud cu capitalizare de piață uriașă.

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