Amazon începe anul 2026 cu rezultate solide, dar piața este concentrată asupra ritmului de monetizare a inteligenței artificiale!

Amazon a raportat rezultatele pentru primul trimestru al anului 2026, arătând că această companie continuă să mențină o poziție operațională foarte solidă. Cu toate acestea, reacția pieței rămâne în mod clar negativă. Acțiunile sunt în scădere în tranzacțiile după închiderea sesiunii, ceea ce sugerează că investitorii nu pun la îndoială calitatea afacerii în sine, ci sunt dezamăgiți de lipsa unei accelerări mai pronunțate în segmentele cheie de creștere. Veniturile s-au ridicat la 181,5 miliarde de dolari, față de așteptările de 177,2 miliarde de dolari, reprezentând o depășire solidă a consensului și confirmând expansiunea continuă a scalei. Venitul operațional a atins 23,85 miliarde de dolari, de asemenea semnificativ peste previziuni, în timp ce marja operațională a crescut la 13,1%, reflectând îmbunătățirile continue ale eficienței generale a afacerii. Câștigul pe acțiune s-a situat la 2,78 dolari față de așteptările de 1,62 dolari; cu toate acestea, această cifră a fost stimulată în mod semnificativ de un câștig unic legat de reevaluarea investiției Amazon în Anthropic, ceea ce distorsionează imaginea profitabilității operaționale subiacente. Principalele date financiare pentru primul trimestru al anului 2026 Venituri: 181,5 miliarde de dolari față de 177,23 miliarde de dolari așteptați, o depășire clară a estimărilor și o creștere stabilă continuă a scalei

Venituri operaționale: 23,85 miliarde de dolari față de 20,75 miliarde de dolari prognoză, indicând o eficiență operațională mai puternică decât se aștepta și o rentabilitate mai mare

Marja operațională: 13,1% față de 11,7% estimat, confirmând o structură de costuri îmbunătățită și o contribuție mai mare din partea segmentelor mai profitabile

EPS: 2,78 USD față de 1,62 USD estimat, dar semnificativ ajutat de un câștig unic, limitând interpretarea sa ca rezultat pur operațional

AWS: 37,59 miliarde USD față de 36,68 miliarde USD estimate, +28% față de anul precedent față de 25,7% estimat, confirmând continuarea dinamicii puternice în segmentul cloud Cheltuieli de capital: 44 miliarde USD din cele ~200 miliarde USD planificate pentru întregul an 2026 Segmentele de activitate Amazon Web Services rămâne pilonul principal al creșterii și punctul central al strategiei privind inteligența artificială. Segmentul a generat venituri de 37,6 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 28% față de aceeași perioadă a anului trecut și a depășit așteptările. Aceasta este, de asemenea, cea mai puternică rată de creștere înregistrată în ultimele câteva trimestre, confirmând cererea susținută pentru infrastructura cloud și serviciile legate de AI. Cu toate acestea, deși creșterea rămâne puternică, ea nu a înregistrat o accelerare semnificativă față de așteptările investitorilor, ceea ce a limitat reacția pozitivă a pieței. Segmentul de comerț electronic rămâne o bază stabilă a afacerii Amazon. Veniturile magazinului online au ajuns la 64,25 miliarde de dolari, depășind, de asemenea, previziunile, ceea ce evidențiază reziliența activității principale de retail, în ciuda concurenței tot mai mari. Creșterea a fost vizibilă și în serviciile pentru vânzătorii terți și în publicitate, care au înregistrat venituri de 17,24 miliarde de dolari și continuă să înregistreze o creștere de două cifre, contribuind treptat la profitabilitatea generală. Cheltuieli de capital și perspective Un element cheie al raportului îl constituie amploarea investițiilor de capital, care reflectă competiția globală în curs în domeniul inteligenței artificiale și al infrastructurii informatice. Amazon derulează în prezent unul dintre cele mai agresive programe de investiții din sectorul tehnologic, cheltuielile totale de capital urmând să atingă aproximativ 200 de miliarde de dolari în 2026. Numai în primul trimestru, cheltuielile de capital au depășit 44 de miliarde de dolari, evidențiind expansiunea rapidă a centrelor de date și a infrastructurii AWS. Amploarea crescândă a cheltuielilor de capital înseamnă că piața își mută atenția de la performanța actuală a câștigurilor către întrebarea cât de repede aceste investiții se vor traduce într-o accelerare susținută a creșterii cloud-ului și o monetizare semnificativă a AI. Perspective și concluzii Amazon rămâne una dintre cele mai diversificate și eficiente companii de tehnologie din lume din punct de vedere operațional. Creșterea stabilă a comerțului electronic, rolul tot mai important al publicității și poziția puternică a AWS oferă o bază solidă pentru o expansiune ulterioară. Cu toate acestea, reacția actuală a pieței arată că rezultatele solide nu mai sunt suficiente într-un mediu caracterizat de așteptări extrem de ridicate în ceea ce privește AI și cloud computing. Compania a înregistrat rezultate financiare foarte solide, dar nu a reușit să genereze o accelerare clară a narațiunii de creștere pe care o așteptau investitorii. Reacția pieței reflectă, de asemenea, o schimbare mai amplă în modul în care este evaluată Amazon. Din ce în ce mai mult, nu este suficient să depășești așteptările; ceea ce contează este dacă compania realizează o accelerare vizibilă în segmentele sale cele mai orientate spre viitor. Investitorii se concentrează acum în principal pe dinamica de creștere a AWS și pe ritmul de monetizare a AI, tratându-le ca factori-cheie pentru reevaluarea viitoare. În același timp, amploarea cheltuielilor de capital a devenit o sursă suplimentară de incertitudine. Deși justificate din punct de vedere strategic, creșterea cheltuielilor de capital ridică semne de întrebare cu privire la cât de repede aceste investiții se vor traduce într-un flux de numerar disponibil mai mare și o rentabilitate îmbunătățită pe termen mediu. Ca urmare, Amazon rămâne într-o fază de tranziție, în care variabila cheie va fi viteza transformării AWS în contextul inteligenței artificiale și capacitatea de a converti investițiile record de capital într-o accelerare susținută a creșterii veniturilor și a profiturilor.

