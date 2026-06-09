Sinteza piețelor: „Taurii” revin pe piețele europene 💥

Indicii europeni sunt în creștere marți – STOXX 600 a urcat cu aproximativ 0,5%, DAX a crescut cu 0,85% până la 24.782 de puncte, iar Euro STOXX 50 a înregistrat o creștere de 1,0%. Creșterile sunt determinate în principal de sectorul bancar, care beneficiază de detensionarea situației din Orientul Mijlociu – Iranul și Israelul au încetat atacurile reciproce, ceea ce îmbunătățește sentimentul global, deși prudența rămâne, deoarece Strâmtoarea Hormuz este încă închisă. Piața ia în calcul, de asemenea, o majorare a ratei dobânzii BCE cu 25 de puncte de bază la ședința de joi, deși se concentrează mai mult pe traiectoria politicii monetare decât pe decizia în sine. Petrolul brut înregistrează o depreciere notabilă – WTI a scăzut cu 2,44% la 89,02 USD, iar Brent (OIL) a scăzut cu 2,01% la 92,25 USD, reflectând o reducere a primei de risc geopolitic. Dolarul american se depreciază – indicele USD a scăzut cu 0,20%, perechea EUR/USD a urcat la 1,1566, iar USD/PLN a scăzut cu 0,29%, la 3,66. Sectorul financiar conduce creșterile din cadrul indicelui Euro STOXX 50, cu o creștere de +1,43%, antrenând după sine băncile italiene și UBS. De asemenea, sectoarele bunurilor de larg consum (+1,61%), comunicațiilor (+0,91%) și industrial (+0,64%) înregistrează performanțe bune. La celălalt pol, Tehnologia (-0,14%), Energia (-0,10%) și Materialele (-0,02%) înregistrează cele mai slabe performanțe. Informații despre companii UBS a înregistrat o creștere de aproximativ 2% și se tranzacționează la cel mai ridicat nivel din 2008, în urma unor informații publicate de Reuters potrivit cărora parlamentarii elvețieni iau în considerare relaxarea cerințelor de capital pentru această bancă – noile propuneri ar impune ca filialele străine să fie acoperite de capital CET1 la un nivel de 70–80%, în loc de cerința guvernului de 100%, ceea ce ar reduce necesitatea de a strânge capital suplimentar de la ~20 miliarde de dolari la aproximativ 15 miliarde de dolari.

GSK a scăzut cu peste 2% – cea mai mare scădere din cadrul indicelui FTSE 100 – în urma anunțului privind preluarea companiei americane de biotehnologie Nuvalent în valoare de 10,6 miliarde de dolari (9,4 miliarde de dolari, fără lichidități), ceea ce reprezintă o primă de 40% față de ultimul preț de închidere.

Intesa Sanpaolo (+2,99%) și UniCredit (+2,11%) înregistrează creșteri pe fondul consolidării din sectorul bancar italian – Monte dei Paschi di Siena a primit două oferte de preluare din partea Intesa și Banco BPM. În același timp, Intesa a anunțat vânzarea a 635 de sucursale MPS, împreună cu marca, către asiguratorul Unipol, ceea ce atenuează preocupările autorităților de reglementare cu privire la concurență; MPS câștigă 2,5%, în timp ce BPER Banca și Unipol cresc cu 4,2% și, respectiv, 5,9%.

Infineon Technologies (IFX.DE) a câștigat 2,70% și a înregistrat un randament de 115,6% de la începutul anului, consolidându-și poziția de lider în ceea ce privește puterea relativă în cadrul Euro STOXX 50, pe măsură ce acțiunile din sectorul tehnologic european se stabilizează după corecția de săptămâna trecută.

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