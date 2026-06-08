Acțiunile Intel câștigă 10% în urma discuțiilor cu Google și Nvidia

Acțiunile Intel înregistrează o creștere puternică la deschiderea ședinței de luni, în urma unor informații conform cărora Google și Nvidia iau în considerare posibilitatea de a apela la producătorul american ca furnizor alternativ de cipuri avansate. Potrivit Reuters, discuțiile vizează în primul rând asigurarea capacității de producție în afara TSMC, ale cărei linii de producție și ambalare avansată rămân foarte solicitate. Liderii sectorului tehnologic sunt din ce în ce mai îngrijorați că respectarea termenelor de livrare din partea facilităților din Taiwan s-ar putea dovedi a fi mai slabă decât așteptările pieței. Punctul cheie al discuțiilor este raportul conform căruia Google ar fi plasat o comandă la Intel pentru fabricarea a peste 3 milioane de cipuri TPU (Tensor Processing Unit) în 2028. TPU-urile sunt procesoare Google concepute pentru antrenarea și rularea modelelor de AI. Se pare că această comandă a venit după luni de testare a tehnologiei avansate de ambalare a Intel. Morgan Stanley estimează că Google ar putea produce un total de peste 6 milioane de TPU-uri în 2027–2028. Acest lucru reprezintă un efort consecvent al unuia dintre giganții tehnologici, care încearcă de mult timp să-și diversifice aprovizionarea cu componente pentru a reduce dependența de Nvidia. În cazul Nvidia, declarațiile sunt mult mai prudente. Se pare că această companie nu a plasat încă o comandă, dar testează capacitățile Intel de a fabrica viitoare cipuri. Conform raportului, Nvidia evaluează, printre altele, o tehnologie care ar permite combinarea a patru cipuri grafice într-o singură unitate, care se așteaptă să fie legată de arhitectura Feynman planificată pentru 2028. Nvidia efectuează, de asemenea, teste preliminare asupra procesului „18A” – cea mai avansată tehnologie de fabricație a Intel. Pentru Intel, aceste rapoarte sunt importante deoarece consolidează narațiunea privind reconstruirea poziției de piață a companiei sau chiar o expansiune pe termen mai îndelungat. În același timp, evaluările au înregistrat deja o puternică creștere, iar piața nu ar trebui să interpreteze aceste informații ca o înlocuire directă a TSMC. Se așteaptă ca Intel să servească drept sursă suplimentară și/sau de rezervă pentru capacitatea de producție și securitatea lanțului de aprovizionare. Capacitățile de producție ale Intel sunt încă la început în raport cu previziunile companiei, iar din punct de vedere contabil, afacerea funcționează încă în pierdere. INTC.US (interval zilnic) În timpul ultimei corecții, prețul s-a oprit la nivelul Fibonacci de 50%, de unde a înregistrat o revenire și se îndreaptă acum spre o testare a zonei de rezistență cuprinsă între nivelurile Fibonacci de 61,8% și 76,4%. Sursă: xStation 5.

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