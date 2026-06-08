Deschiderea sesiunii din SUA: Nasdaq își revine pe fondul scăderii prețului petrolului 📈 Acțiunile Intel și Corning înregistrează creșteri

Indicii bursieri americani își revin după valul de vânzări masive de săptămâna trecută, care a culminat vineri cu o scădere de peste 4% a indicelui Nasdaq. Contractele futures pe Nasdaq 100 au crescut cu aproape 1,5%, până la 29.300 de puncte, în timp ce S&P 500, Russell 2000 și DJIA se redresează, de asemenea, deși într-o măsură mai mică, pe fondul concentrării câștigurilor în acțiunile din sectorul tehnologic și al semiconductorilor. Agenda macroeconomică de astăzi este practic goală. Datele din Europa au arătat o scădere mai accentuată decât se aștepta a comenzilor industriale din Germania și a încrederii investitorilor din Zona Euro, care a fost ușor peste așteptări, dar a rămas profund negativă. Între timp, prețurile petrolului Brent (OIL) au scăzut de la aproximativ 94 USD la 93 USD pe baril, susținând o îmbunătățire a încrederii generale a pieței.

Donald Trump a declarat că se apropie un acord cu Iranul, în timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu ar fi retras planurile pentru un atac de represalii împotriva Iranului, în urma recentelor bombardamente ale Teheranului. Piețele interpretează aceste evoluții ca un semn al atenuării tensiunilor geopolitice.

Google și NVIDIA ar lua în considerare Intel ca producător de cipuri de rezervă, potrivit The Information. Știrea susține o revenire a acțiunilor Intel după slăbiciunea recentă, titlul câștigând aproximativ 8%.

Amazon a ajuns la un acord cu Corning privind producția de fibră optică în Statele Unite. Acțiunile Amazon au deschis inițial cu aproape 7% mai sus, înainte de a ceda o parte din aceste câștiguri.

US100 (interval orar)

Sursa: xStation

Sursa: xStation5

Știri despre companii

Strategy (MSTR)

Acțiunile Strategy își revin după una dintre cele mai proaste săptămâni din istoria companiei. Acțiunile au pierdut peste 24% săptămâna trecută, înregistrând cea mai slabă performanță săptămânală de la prăbușirea pieței criptomonedelor în urma falimentului FTX din noiembrie 2022. Presiunea asupra acțiunilor a venit nu numai din corecția Bitcoin, ci și din decizia companiei de a vinde o parte din deținerile sale de BTC pentru prima dată din 2022.

În același timp, Strategy rămâne dedicată strategiei sale de acumulare pe termen lung a Bitcoin. Compania a anunțat achiziționarea a încă 1.550 BTC în valoare de aproximativ 101 milioane USD. Pentru investitori, acest lucru întărește opinia că echipa de management a lui Michael Saylor continuă să trateze retragerile pieței ca oportunități de a-și crește expunerea la activele digitale. Alături de revenirea de aproape 4% a Bitcoin, acțiunile Strategy au crescut cu aproximativ 4%.

Corning (GLW)

Corning se află astăzi în centrul atenției după ce a anunțat un acord pe mai mulți ani cu Amazon pentru furnizarea de fibră optică în vederea extinderii infrastructurii centrelor de date din SUA. Acordul, evaluat la miliarde de dolari, consolidează și mai mult poziția Corning ca unul dintre principalii beneficiari ai boom-ului global al inteligenței artificiale.

Soluțiile de fibră optică ale companiei devin din ce în ce mai importante în construcția centrelor de date moderne, permițând conectivitate de mare viteză între servere, procesoare AI și infrastructura de rețea. De asemenea, se preconizează că investiția va crea aproximativ 1.000 de locuri de muncă la facilitățile Corning din Carolina de Nord. Investitorii au reacționat pozitiv la anunț, determinând o creștere a acțiunilor cu peste 9% și împingându-le la noi maxime istorice.

Amazon (AMZN)

Pentru Amazon, acordul cu Corning reprezintă un alt pas în extinderea accelerată a infrastructurii necesare pentru a susține serviciile bazate pe inteligență artificială. Cererea crescândă de putere de calcul stimulează investițiile nu numai în procesoare și centre de date, ci și în soluții avansate de rețea capabile să gestioneze volume masive de trafic de date.

Deși reacția pieței a fost mai moderată decât în cazul Corning, acțiunile Amazon au crescut cu aproximativ 1%. Investitorii consideră acordul în primul rând ca o mișcare strategică pentru a asigura componentele critice ale infrastructurii de AI a companiei, care devine unul dintre principalii factori de creștere ai Amazon.

Nvidia (NVDA)

Nvidia a anunțat un parteneriat cu compania sud-coreeană SK Hynix, axat pe tehnologii avansate de memorie utilizate în ecosistemul în expansiune al fabricii de AI a companiei. Colaborarea are o importanță strategică, deoarece memoria cu lățime de bandă mare (HBM) este una dintre cele mai critice componente care alimentează următoarea generație de acceleratoare de AI.

Piața a primit anunțul în mod pozitiv, acțiunile Nvidia înregistrând creșteri și continuând să reprezinte unul dintre principalii factori de creștere din sectorul semiconductorilor.

Marvell Technology (MRVL)

Marvell Technology se numără printre cele mai performante companii de astăzi, după ce a fost selectată pentru includerea în indicele S&P 500. Includerea în acest indice de referință al acțiunilor din SUA duce, de obicei, la intrări automate de capital din partea fondurilor pasive și a ETF-urilor care urmăresc indicele.

Anunțul subliniază și mai mult rolul crescând al Marvell în cadrul ecosistemului de inteligență artificială. Compania este specializată în cipuri avansate de rețea și soluții pentru centre de date, esențiale pentru implementarea infrastructurii de AI. Acțiunile au crescut cu aproape 8%, în timp ce titlul a câștigat peste 200% de la începutul anului, făcând din Marvell unul dintre beneficiarii de seamă ai raliului actual determinat de AI.

Flex (FLEX)

Flex a fost, de asemenea, adăugată la indicele S&P 500, contribuind la creșterea acțiunilor cu aproximativ 5%. Compania este unul dintre cei mai mari furnizori mondiali de soluții de producție și lanț de aprovizionare pentru sectoarele tehnologic și industrial.

Includerea sa în indice reflectă amploarea crescândă a companiei și îmbunătățirea poziției sale financiare. Pentru investitori, apartenența la S&P 500 nu numai că sporește vizibilitatea, dar poate atrage și investiții instituționale suplimentare în timp.

Nurix Therapeutics (NRIX)

Acțiunile companiei de biotehnologie Nurix Therapeutics au înregistrat creșteri puternice după ce compania a anunțat o colaborare cu Roche axată pe dezvoltarea și comercializarea bexobrutideg. Acțiunile au crescut cu aproximativ 24% în urma anunțului.

Programul se concentrează pe tehnologia de degradare a proteinelor destinată tratării cancerului și a bolilor autoimune. Parteneriatul cu una dintre cele mai importante companii farmaceutice din lume sporește semnificativ credibilitatea platformei de cercetare a Nurix și ar putea accelera calendarul de dezvoltare a terapiei. Reacția puternică a pieței sugerează că investitorii văd un potențial comercial semnificativ pe termen lung în această colaborare.

Graficele Intel și Corning (interval zilnic)

Sursa: xStation5

Sursa: xStation5