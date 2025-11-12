AMD câștigă 5% în premarket pe fondul previziunilor pozitive privind viitorul afacerilor din domeniul AI 📈

Advanced Micro Devices (AMD.US) a înregistrat o creștere de aproximativ 5% miercuri, după ce CEO-ul Dr. Lisa Su a prevăzut că piața centrelor de date AI ar putea atinge 1 trilion de dolari până în 2030, în cadrul prezentării companiei din ziua analiștilor. Su a descris cererea de calcul AI ca fiind „mai rapidă decât orice am văzut până acum”, prezentând planurile de creștere a veniturilor AMD din centrele de date la zeci de miliarde până în 2027 prin intermediul noilor GPU-uri și sistemelor Helios la scară de rack. Creșterea AMD și a acțiunilor AI conexe îmbunătățește și sentimentul în jurul Nasdaq; US100 câștigă aproape 0,5%. AMD și ARM au câștigat teren , în timp ce Intel a pierdut cota de piață pe piața globală a microprocesoarelor în al treilea trimestru al anului 2025 , potrivit datelor de la Mercury Research . Acum, AMD își propune să atingă venituri anuale de 100 de miliarde de dolari din centrele de date în termen de cinci ani , alimentate de extinderea prezenței sale pe piața calculatoarelor AI dominată de Nvidia .

În ciuda avantajului dominant al Nvidia, Morgan Stanley a remarcat că succesul AMD va depinde de faptul că va fi „ mai bun decât Nvidia în ceea ce privește indicatorii care contează cel mai mult pentru clienți ”, cum ar fi eficiența, puterea și rentabilitatea investiției . AMD intenționează să concureze cu Nvidia cu acceleratoarele MI400 de nouă generație și sistemele rack Helios , așteptate în 2026 . AMD pariază pe viitor Directorul financiar Jean Hu a prognozat că, în următorii 3-5 ani , AMD se așteaptă la: o creștere anuală de 35% la nivelul întregii companii, o creștere anuală de 60% a veniturilor din centrele de date și o creștere a EPS la 20 de dolari în același interval de timp (față de 2,68 dolari preconizați în 2025 , conform LSEG).

AMD se așteaptă la marje brute între 55% și 58% , mai mari decât unele prognoze de pe Wall Street.

AMD a evidențiat dinamica atât a GPU-urilor, cât și a CPU-urilor , menționând: Cipurile Instinct AI sunt acum implementate la 7 dintre cele mai importante 10 companii de AI , procesoarele EPYC dețin aproximativ 40% din veniturile globale ale CPU-urilor pentru servere .

Se așteaptă ca produsele viitoare, precum GPU-ul MI450 și soluțiile rack Helios , să accelereze implementările cloud și să extindă cota de piață în 2026-2027.

AMD a raportat câștiguri în proiectarea personalizată în domeniile aerospațial, apărare și comunicații , care vor crește în 2026 și după aceea, susținând o traiectorie de creștere a AI pe mai mulți ani .

Livrările totale de unități au crescut cu 3,9% de la un trimestru la altul , depășind media sezonieră de 2,4% , datorită vânzărilor mai puternice atât în segmentul serverelor , cât și în cel al procesoarelor pentru notebook-uri .

Cota de piață a Intel a scăzut cu 157 de puncte de bază (–1,57%) până la 64,2% , continuând declinul înregistrat de mai multe trimestre.

Cota de piață a AMD a crescut cu 108 puncte de bază (+1,08%) , ajungând la 22,1% , reflectând cererea robustă pentru procesoarele sale Ryzen și EPYC.

Procesoarele bazate pe ARM au câștigat 49 de puncte de bază (+0,49%) , ajungând la 13,7% din totalul unităților — cel mai ridicat nivel de până acum.

Datele subliniază intensificarea concurenței în peisajul procesoarelor, pe măsură ce AMD și ARM erodează constant dominația de lungă durată a Intel în domeniul PC-urilor și centrelor de date. Câștigurile recente ale AMD Rezultatele din al treilea trimestru al anului 2025 au depășit așteptările: EPS: 1,20 USD (față de estimarea de 1,12 USD) Venituri: 9,25 miliarde USD (+36% față de anul precedent), un nivel record. Vânzări către centrele de date: 4,3 miliarde USD (+22% față de anul precedent).

Prognoza pentru veniturile din Q4 2025 : 9,3-9,9 miliarde USD , peste consens (9,17 miliarde USD).

CEO-ul Lisa Su a numit-o „un pas clar înainte în traiectoria noastră de creștere” , impulsionată de creșterea cererii de AI și de leadershipul în domeniul calculului.

În ciuda fundamentelor solide, acțiunile au scăzut cu aproximativ 1% după închiderea bursei din cauza preocupărilor mai largi legate de bula AI , dar rămân în creștere cu peste 100% de la începutul anului . Performanța acțiunilor: Acțiunile AMD au crescut cu 97% de la începutul anului și au câștigat 16% din 6 octombrie, când compania a semnat un parteneriat strategic în domeniul AI cu OpenAI. Investitorii au lăudat perspectivele de creștere îndrăznețe, deși unii au avertizat asupra riscurilor de execuție, presiunilor asupra lanțului de aprovizionare și posibilei saturații a cheltuielilor pentru infrastructura AI, ceea ce a dus la creșterea acțiunilor. Investitorii vor urmări dacă AMD poate transforma dinamica puternică a produselor în profitabilitate susținută pe fondul concurenței crescânde în domeniul infrastructurii AI din partea Nvidia, Intel și producătorilor de cipuri personalizate precum Broadcom. Sursa: xStation 5

