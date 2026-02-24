AMD înregistrează o creștere de 14% după mega-tranzacția cu Meta Platforms în domeniul inteligenței artificiale 📈

Meta Platforms (META.US) a anunțat un program pe cinci ani pentru achiziționarea unei infrastructuri AI bazate pe AMD, cu o putere totală de 6 gigawați, care va începe în a doua jumătate a anului 2026. Aceasta este una dintre cele mai mari tranzacții de infrastructură AI din actualul ciclu de investiții și o confirmare semnificativă a faptului că Advanced Micro Devices se îndreaptă către grupul de furnizori hyperscaler „tier-1” alături de Nvidia — acțiunile AMD au crescut cu peste 14% în tranzacțiile din presesiunea americană pe baza acestei știri. În ultimele săptămâni, companiile care beneficiază de dezvoltarea infrastructurii AI au înregistrat performanțe net superioare segmentului software. În urma acordului, Meta s-a angajat să cumpere de la AMD calculatoare AI în valoare de peste 100 de miliarde de dolari, asigurându-și o capacitate de până la 6 GW pe o perioadă de cinci ani și construind potențial o participație de aproximativ 10% în AMD. Acordul consolidează poziția AMD față de Nvidia pe piața în rapidă expansiune a cipurilor AI și include cipuri AI personalizate, precum și warrante pe acțiuni legate de performanța viitoare a prețului acțiunilor AMD. Acest lucru face parte din strategia mai amplă a lui Mark Zuckerberg în domeniul AI: Meta își extinde rapid capacitatea centrelor de date și diversifică furnizorii, cheltuielile pentru infrastructura AI urmând să ajungă la 135 de miliarde de dolari în acest an. AMD se profilează ca un beneficiar major al AI Potrivit CEO-ului AMD, Lisa Su , valoarea totală a seriei de tranzacții este estimată la „zeci de miliarde” de dolari pe gigawatt , ceea ce înseamnă că investițiile Meta pe mai mulți ani pentru acest program specific ar putea ajunge la zeci de miliarde — sau potențial peste 100 de miliarde de dolari — în funcție de configurația finală și combinația de hardware.

Structura tranzacției depășește un contract standard de furnizare: Meta va primi warrante pentru achiziționarea a 160 de milioane de acțiuni AMD , care vor fi acordate în etape, în funcție de etapele proiectului și de condițiile privind prețul acțiunilor. Dacă vor fi exercitate, aceste warrante ar putea face din Meta un acționar important , subliniind faptul că ambele părți poziționează relația ca un parteneriat strategic pe termen lung.

Piețele au reacționat imediat și pozitiv, AMD înregistrând o creștere în tranzacțiile din presesiune. Această mișcare reflectă așteptările privind o „creștere” semnificativă a veniturilor legate de AI și îmbunătățirea credibilității AMD în segmentul acceleratoarelor. Acțiunile Meta au crescut doar modest, ceea ce sugerează că investitorii consideră acordul ca fiind în concordanță cu strategia de calcul comunicată anterior, mai degrabă decât o creștere neașteptată a riscului.

Raționamentul Meta este clar: componentele vor fi personalizate în funcție de nevoile sale , iar compania va câștiga influență asupra planului de acțiune și a proiectării viitoarelor generații de cipuri. Din perspectiva costului total de proprietate (TCO) și a eficienței inferenței, acest model de „co-proiectare” poate fi esențial pentru optimizarea consumului de energie și a costului pe token/sarcină.

Comentariile lui Santosh Janardhan , șeful infrastructurii globale al Meta, indică faptul că hardware-ul AMD este de așteptat să suporte în primul rând inferența — faza de implementare a modelelor antrenate în producție. Acesta este un domeniu în care eficiența energetică ridicată și disponibilitatea previzibilă a capacității tind să conteze mai mult decât performanța maximă de antrenare.

Meta reafirmă o abordare multi-sursă : va continua să dezvolte propriile cipuri AI interne, va menține achizițiile de la Nvidia și va adăuga AMD în acest mix. În practică, acest lucru semnalează că hyperscalerii tratează acceleratoarele ca pe o resursă strategică, mai degrabă decât ca pe o marfă, și diversifică în mod activ riscul legat de lanțul de aprovizionare și dependența de furnizori.

Pentru AMD, nu este vorba doar de volum, ci și de un punct de inflexiune în ceea ce privește reputația: Meta este deja al doilea client al AMD, iar noul acord ar putea deveni un motor important de creștere în următorii ani. Având în vedere amploarea AMD (aproximativ 34,6 miliarde de dolari venituri anul trecut), chiar și o creștere suplimentară de câteva miliarde a vânzărilor anuale pe durata implementării ar modifica în mod semnificativ traiectoria AMD pe piața acceleratoarelor.

În ansamblu, structura și amploarea parteneriatului sugerează că Meta și AMD susțin un scenariu în care monetizarea AI la scară largă se traduce într-un superciclu de investiții pe mai mulți ani, în ciuda dezbaterilor tot mai intense privind riscul unei „bule” a cheltuielilor de capital în domeniul AI. AMD.US (interval de timp D1) Acțiunile AMD au scăzut recent cu aproape 25% față de maximele înregistrate și testează acum zona de ~191 USD (EMA200). Acordul cu Meta pare să ofere o ușurare pe termen scurt și ajută la reancorarea acțiunilor la o tendință ascendentă susținută fundamental. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."