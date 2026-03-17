Rezumatul zilei: Piețele cresc pe fondul speranțelor privind o încheiere rapidă a conflictului

O nouă zi marcată de tensiuni în Golful Persic, iar perspectiva încheierii conflictului rămâne în continuare îndepărtată.

Potrivit lui Donald Trump, operațiunea americană este un exemplu de planificare eficientă și de atingere rapidă a obiectivelor. În declarațiile recente, el a subliniat că atât țintele militare, cât și cele strategice din Iran au fost în mare parte neutralizate.

În același timp, Donald Trump menționează că operațiunea este în avans față de program, deși ar putea dura încă cel puțin câteva săptămâni.

În ultimele zile, au apărut rapoarte despre negocieri în culise, care sunt rapid negate, însă piețele le interpretează ca o lumină la capătul tunelului, semnalând o încheiere relativ rapidă a conflictului și presupunând că ce era mai rău a trecut deja.

Petrolul Brent rămâne peste 100 USD pe baril, influențat de tensiunile geopolitice și de incertitudinea privind evoluția ulterioară a conflictului.

Un optimism moderat este vizibil pe Wall Street, întrucât investitorii anticipează o rezolvare relativ rapidă a conflictului, ceea ce determină creșterea principalelor indici. S&P 500 a crescut cu aproximativ 0,4%, Nasdaq Composite a câștigat aproape 0,5%, iar Dow Jones Industrial Average a crescut cu aproximativ 0,2%.

Sentimentul pozitiv s-a extins și la piețele europene, unde indicii principali au încheiat ziua cu creșteri solide. FTSE 100 a crescut cu 0,8%, CAC 40 a câștigat 0,5%, DAX a crescut cu aproape 0,7%, iar IBEX 35 a încheiat sesiunea în creștere cu 0,9%.

Pe piața valutară, dolarul se depreciază față de principalele monede globale, reflectând încrederea crescândă a investitorilor într-o rezolvare relativ rapidă a conflictului.

Pe piața metalelor prețioase, sentimentul este mixt. Aurul, după recentele scăderi, se menține în jurul pragului de 5000 USD pe uncie, în timp ce argintul a scăzut cu peste 1,5% și a coborât sub pragul de 80 USD pe uncie.

Metalele industriale sunt în mare parte în scădere, nichelul și cuprul pierzând peste 1%.

Pe piața criptomonedelor, sentimentul se schimbă după recentele creșteri. Bitcoin este ușor în scădere, oscilând în jurul valorii de 75.000 USD, în timp ce Ethereum scade cu aproximativ 0,8%, tranzacționându-se sub nivelul de 2.350 USD.

În sectorul corporativ, Nvidia și-a ridicat previziunile financiare în cadrul recentei conferințe GTC, anunțând planuri de a depăși un total de 1 trilion de dolari în venituri până la sfârșitul anului 2027.

Obiectivele ambițioase ale Nvidia se aliniază tendințelor mai largi ale industriei, întrucât declarațiile recente ale conducerii SK Hynix indică faptul că penuria de memorii ar putea persista până în 2030.

