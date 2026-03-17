Deschiderea sesiunii din SUA: Optimismul geopolitic impulsionează indicii

Wall Street continuă să avanseze, puterea pieței bursiere fiind deosebit de remarcabilă având în vedere că prețurile petrolului se mențin peste 100 de dolari pe baril. Această combinație de semnale sugerează că investitorii iau din ce în ce mai mult în calcul un scenariu de detensionare treptată a conflictului din Orientul Mijlociu. Este important de menționat că această convingere se bazează mai mult pe așteptări și pe narațiuni decât pe fapte concrete. Rapoartele privind posibile negocieri în culise sunt rapid infirmate, însă simpla lor prezență în fluxul de știri este suficientă pentru a susține sentimentul pozitiv. Indicele Dow Jones a crescut cu aproximativ 1%, S&P 500 a câștigat aproape 0,8%, iar Nasdaq a crescut cu aproximativ 0,7%. Se pare că piața se află într-o fază în care dorește să creadă într-un scenariu pozitiv și caută în mod activ argumente care să susțină această viziune. În practică, acest lucru înseamnă că orice informație nouă care sugerează că părțile se apropie poate fi interpretată ca o descoperire, chiar dacă credibilitatea acesteia este limitată. În zilele și săptămânile următoare, semnale similare ar putea apărea mai frecvent, iar impactul lor asupra evaluărilor ar putea fi disproporționat de mare în raport cu semnificația lor reală. Un astfel de mediu susține câștigurile continue, dar crește și riscul unor corecții bruște dacă așteptările sunt dezamăgite. În același timp, investitorii acordă o atenție sporită politicii monetare și semnalelor transmise de Rezerva Federală. Înaintea deciziei FOMC de mâine, așteptările pieței s-au schimbat în mod clar. Până de curând, o reducere a ratei dobânzii încă din iunie era considerată posibilă, dar acest scenariu a fost în mare parte abandonat. Motivul principal este incertitudinea cu privire la evoluția viitoare a inflației, în special în contextul tensiunilor geopolitice și al impactului acestora asupra prețurilor materiilor prime. Un alt factor care ar putea influența sentimentul pe termen scurt îl reprezintă rezultatele de mâine ale Micron. Compania a căpătat o importanță semnificativă în ultimele trimestre datorită unei penurii cronice de memorie atât pe piața de consum, cât și în segmentul centrelor de date. Drept urmare, aceasta este acum considerată un barometru important al condițiilor din sectorul semiconductorilor, în special în domeniul memoriei. Piața se așteaptă ca managementul să confirme o cerere ridicată susținută și perspective pozitive pentru anul viitor. Un astfel de semnal ar susține nu numai compania în sine, ci și sectorul tehnologic în ansamblu, care a rămas unul dintre principalii factori ai creșterilor de pe Wall Street în ultimele luni. Creșterile actuale de pe Wall Street se bazează în principal pe așteptările privind îmbunătățirea situației geopolitice și pe convingerea că cel mai rău s-ar putea deja să fi trecut, în ciuda lipsei unei confirmări clare. Sprijinul provine din fundamentele economice solide și speranțele privind menținerea puterii sectorului tehnologic. În același timp, rămâne o incertitudine semnificativă cu privire la inflație și la deciziile viitoare ale Fed, care ar putea schimba sentimentul investitorilor în orice moment. Sursa: xStation5 Astăzi, contractele futures US500 (S&P 500) înregistrează câștiguri puternice, impulsionate de optimismul investitorilor. Piața presupune că perioada cea mai dificilă a trecut și nu anticipează o escaladare suplimentară a conflictului din Orientul Mijlociu. Sentimentul pozitiv este susținut și de „scurgeri de informații” privind progresul negocierilor dintre SUA și Iran. Sursă: xStation5 Știri corporative În cadrul conferinței GTC, Nvidia (NVDA.US) a subliniat importanța AI agentic și a indicat că tehnologiile bazate pe OpenClaw ar putea transforma companiile SaaS în sisteme autonome. Compania urmărește, de asemenea, să-și extindă portofoliul de creștere prin investiții active în dezvoltarea propriilor instrumente și platforme, acoperind atât hardware-ul, cât și software-ul.

Acțiunile Aldeyra (ALDX.US) au pierdut notabil după ce FDA din SUA a respins cererea de înregistrare pentru medicamentul reproxalap. Agenția a concluzionat că datele clinice nu demonstrează eficacitatea terapiei, împiedicând aprobarea acesteia. Compania intenționează să se întâlnească cu FDA pentru a discuta pașii următori, dar nu intenționează în prezent să înceapă noi studii clinice.

Beyond Meat (BYND.US) a anunțat o întârziere în depunerea raportului anual pentru 2025, invocând necesitatea unui timp suplimentar pentru a revizui în detaliu stocurile, inclusiv stocurile excedentare și învechite. Această știre a determinat scăderea prețului acțiunilor companiei, deși se așteaptă ca rezultatele preliminare pentru trimestrul al patrulea să fie în linie cu așteptările anterioare.

Playboy (PLBY.US) acțiunile au crescut cu aproximativ 9% în urma unor rezultate financiare mai solide și a planurilor de reducere a datoriilor, ceea ce a stimulat încrederea investitorilor.

Compania a raportat patru trimestre consecutive de EBITDA ajustată pozitivă și continuă eforturile de reducere a datoriilor prin colaborarea cu un partener chinez, îmbunătățind profitabilitatea și reducând costurile de serviciu ale datoriei.

Acțiunile Delta Air Lines (DAL.US) sunt în creștere după ce compania și-a majorat prognoza de venituri pentru primul trimestru. Se așteaptă ca cererea puternică din martie să împingă veniturile peste așteptările anterioare, susținând creșterile prețului acțiunilor. În ciuda costurilor mai mari ale combustibilului, Delta își menține ipotezele anterioare privind profitul, demonstrând reziliența afacerii la presiunile costurilor.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."