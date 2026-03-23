AMD lansează o provocare către Nvidia în Coreea printr-o potențială tranzacție de 10.000 de chipuri

Advanced Micro Devices, Inc. poartă discuții cu start-up-ul sud-coreean de inteligență artificială Upstage cu privire la o potențială vânzare de zece mii de acceleratoare Instinct MI355. Deși contractul nu a fost încă finalizat, amploarea și importanța sa strategică îl transformă într-un semnal important pentru piața infrastructurii de AI din Asia. Potențiala comandă vizează consolidarea puterii de calcul pentru modelele lingvistice de mari dimensiuni ale Upstage și sprijinirea dezvoltării proiectelor suverane de AI în Coreea de Sud. Upstage este unul dintre participanții la un program guvernamental de AI în cadrul căruia patru echipe concurează pentru statutul de model național câștigător. Până în prezent, GPU-urile NVIDIA au dominat aceste proiecte, iar rolul potențial al AMD într-un cluster de zece mii de unități reprezintă un efort semnificativ de a spori concurența și de a consolida prezența companiei în regiune. Pentru AMD, tranzacția ar putea servi mai multor scopuri strategice. În primul rând, un cluster de zece mii de cipuri reprezintă o scară semnificativă pentru un startup local și un program guvernamental și ar putea servi drept referință pentru alți clienți din regiune. În al doilea rând, acordul demonstrează că AMD poate pătrunde în programele naționale de inteligență artificială, unde considerentele politice și patriotismul tehnologic pot avea o pondere mai mare decât specificațiile produsului în sine. În al treilea rând, fiecare contract important al AMD reamintește investitorilor că piața GPU și AI nu mai este dominată de un singur furnizor, în timp ce portofoliul Instinct câștigă recunoaștere în rândul companiilor care necesită infrastructură de calcul de înaltă performanță. În prezent, negocierile sunt în curs, astfel încât impactul asupra pieței va depinde de finalizarea contractului și de termenii de livrare. Istoric, anunțurile privind contractele majore de AI au influențat pozitiv prețul acțiunilor AMD, dar până la finalizarea tranzacției, acestea ar trebui considerate mai degrabă un semnal al veniturilor potențiale viitoare decât o garanție a câștigurilor financiare imediate. Discuțiile cu Upstage evidențiază, de asemenea, concurența și cererea crescândă pentru infrastructura de AI în Asia. Companiile caută din ce în ce mai mult furnizori alternativi de cipuri pentru a consolida reziliența lanțului de aprovizionare și pentru a profita de cele mai noi tehnologii de accelerare. Pentru AMD, acest lucru reprezintă o oportunitate de a-și crește cota de piață și de a-și consolida poziția într-un segment strategic care ar putea deveni unul dintre principalii factori de creștere a veniturilor și a marjelor în următorii ani Sursa: xStation5

