AMD: Previziunile Wall Street și noile tehnologii AI

Analiștii de pe Wall Street prevăd că acțiunile AMD ar putea crește cu până la 40-50% în următorul an, impulsionate de cererea crescândă pentru tehnologiile de inteligență artificială (AI). Dezvoltarea rapidă a pieței AI, împreună cu investițiile crescânde ale companiilor în soluții informatice avansate, creează condiții excelente pentru creșterea semnificativă a AMD. Compania își extinde în mod constant portofoliul de produse dedicate centrelor de date și sistemelor de calcul de înaltă performanță, inclusiv procesoare puternice, procesoare grafice și acceleratoare AI. Acest lucru i-a adus AMD recunoașterea investitorilor ca o companie inovatoare, cu fundații financiare solide, ceea ce se traduce în previziuni pozitive pentru valoarea acțiunilor sale. Un factor cheie care ar putea contribui la veniturile viitoare ale AMD este reprezentat de noile produse din gama Instinct MI400. Un alt element important al strategiei AMD este platforma Helios. Această infrastructură integrată este concepută pentru a răspunde cerințelor celor mai avansate aplicații de AI, cum ar fi antrenarea modelelor lingvistice de mari dimensiuni, care necesită o putere de calcul enormă. Livrările platformei Helios sunt planificate pentru a doua jumătate a anului 2026, ceea ce ar putea consolida poziția AMD pe piața soluțiilor de AI de clasă enterprise. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Datorită acestor inovații, AMD se așteaptă la o creștere semnificativă a veniturilor din segmentul acceleratoarelor AI, care ar putea ajunge la zeci de miliarde de dolari în următorii ani. Previziunile indică o dezvoltare dinamică continuă. Portofoliul larg de produse și interesul crescând al clienților plasează AMD într-o poziție puternică pentru a câștiga o cotă de piață mai mare și pentru a concura eficient cu liderii din industrie, în primul rând NVIDIA. Analiștii sunt de acord că 2026 ar putea fi un an decisiv și o etapă importantă în istoria companiei. Introducerea unei noi generații de soluții, precum acceleratoarele Instinct MI450 și platforma Helios, ar trebui să crească semnificativ veniturile și să îmbunătățească marjele operaționale, conducând la o rentabilitate mai mare. Aceste tehnologii avansate, combinate cu cererea crescândă de soluții AI, vor permite AMD să concureze mai eficient cu actualul lider de piață. Ca urmare, compania are oportunitatea nu numai de a-și menține poziția, ci și de a-și crește semnificativ cota pe piața globală a semiconductorilor, consolidându-și statutul de actor cheie în sectoarele inteligenței artificiale și centrelor de date.

