AMS OSRAM: Este oare următorul Micron?

Pentru majoritatea investitorilor, AMS OSRAM poate fi asociată cu vânzarea becurilor. Cu toate acestea, evenimentele și schimbările recente din cadrul companiei obligă piața să o privească într-o altă lumină. Compania are un potențial real de a deveni un alt punct de blocaj pentru industria IA.

Situația de la ams OSRAM este complexă. Pe de o parte, dispune de tehnologie, experiență, un portofoliu extins și opțiuni de creștere extrem de interesante. Pe de altă parte, rămâne o companie care iese dintr-un proces dificil de restructurare, cu datorii mari, pierderi nete și o serie de riscuri legate de strategia sa.

Cu toate acestea, oportunitățile care se deschid în fața companiei și potențialul de creștere a valorii sunt atât de impresionante încât este greu de ignorat.

Cu ce se ocupă de fapt AMS OSRAM?

AMS OSRAM este un producător european de soluții optice și de senzori. Produsele sale sunt destinate, printre altele, sectorului auto, electronicii de larg consum, industriei și aplicațiilor medicale. Totuși, cea mai importantă nouă direcție vizează centrele de date pentru IA.

Compania trece printr-o transformare treptată către un model mai axat pe fotonica digitală (DP), adică utilizarea luminii pentru transmiterea și procesarea informațiilor.

Aceasta este o piață cu un potențial enorm. S-ar putea dovedi a fi o fundătură sau fundamentul unei alte revoluții tehnologice. Compania nu pătrunde în domenii noi fără experiență. Baza sa tehnologică include peste 12.000 de brevete.

O angajare decisivă

Esența tezei de investiție este aplicarea fotonicii digitale în domeniul IA.

În sistemele mari de IA, problema nu mai ține doar de numărul de cipuri GPU. O constrângere din ce în ce mai importantă este viteza și eficiența energetică cu care datele pot fi transferate între acestea. Conexiunile tradiționale prin cablu au limitări: cu cât clusterul de calcul este mai mare și cu cât distanța este mai lungă, cu atât pierderile de energie sunt mai mari, cu atât se generează mai multă căldură și cu atât complexitatea întregului sistem este mai ridicată. Acest lucru este important și promițător

în contextul precedentelor istorice. Revoluțiile și invențiile revoluționare nu s-au bazat pe descoperiri izolate, ci pe o serie de mecanisme și metode inovatoare combinate într-un singur sistem.

De aceea, industria a început să caute alte soluții, inclusiv cele optice. În loc să transmită semnale electric, o parte din comunicare se poate realiza folosind lumina. Acest lucru poate reduce potențial consumul de energie și poate îmbunătăți debitul.

O știre din ultimele zile care transformă tezele speculative de investiții într-un nou model de afaceri construit sub ochii noștri este transferul unuia dintre managerii Nvidia Networking la ams OSRAM. Angajarea de personal de elită din prima linie a revoluției IA și a semiconductorilor nu garantează succesul, dar îl apropie în mod clar.

Un viitor strălucit (?)

Pe baza datelor actuale, băncile de investiții estimează veniturile DP-AI la aproximativ 200 de milioane de euro pe an în jurul anului 2030. Acestea sunt sume semnificative, dar astăzi veniturile companiei sunt de 3 miliarde de euro, așa că entuziasmul instituțional este în prezent limitat. Ce ar putea schimba această situație?

Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să privim în interiorul centrelor de date construite în întreaga lume:

În primul rând, centrele de calcul evoluează către un număr tot mai mare de GPU-uri specializate pe fiecare cluster de IA. Mai multe GPU-uri înseamnă nevoia de mai multe comutatoare și cabluri. Asta înseamnă latență, probleme de lățime de bandă și pierderi de energie prin generarea excesivă de căldură, care trebuie apoi eliminată. Fotonica poate reduce doi factori de cost simultan, îmbunătățind în același timp performanța. Acestea nu sunt speculații. Chiar Nvidia, în articolele sale de cercetare, indică faptul că utilizarea corectă a soluțiilor existente poate reduce consumul de energie cu 350% față de comutatoarele tradiționale. În plus, miliarde de comutatoare, cabluri și prize înseamnă miliarde de oportunități pentru defecțiuni mecanice. Soluțiile bazate pe lumină elimină majoritatea materialelor și a pieselor mobile din infrastructură.

Mai mult, cercetările arată că puterea de calcul a infrastructurii de IA a crescut cu 300% în doi ani. La ritmul actual de creștere, care se preconizează că va crește, ne putem regăsi rapid într-o situație în care memoria HBM devine un gât de sticlă, deoarece în acea industrie debitul a crescut cu „doar” aproximativ 150% în aceeași perioadă. În acel moment, fotonica încetează să mai fie o curiozitate și devine o necesitate.

Dincolo de o piață complet nouă, determinată de potențiale puncte de blocaj, compania are o serie de afaceri „vechi” și mai cu picioarele pe pământ. Una dintre acestea o reprezintă ochelarii VR/AR, domeniu în care compania este, de asemenea, un actor important. Jefferies estimează că compania ar putea furniza componente în valoare de peste 50 de euro pe dispozitiv, iar la un volum estimat de aproximativ 5 milioane de unități în 2028, acest lucru ar putea însemna venituri de aproximativ 375 de milioane de euro.

Bilanțul financiar afectează perspectiva de creștere

Cea mai mare problemă pentru ams OSRAM nu este lipsa tehnologiei, ci situația financiară. Compania continuă să raporteze pierderi nete, iar conform raportului din primul trimestru al anului 2026, pierderea netă a fost de aproximativ 154 milioane EUR. Analiștii se așteaptă ca profitul pe acțiune să rămână negativ pe tot parcursul anului 2026, rezultate pozitive fiind așteptate abia în 2027.

Aceasta înseamnă că piața cumpără astăzi în principal viitorul, nu prezentul. Acesta reprezintă un risc, dar implică totodată o reducere substanțială a profiturilor, care, în mod realist, s-ar putea să nu apară niciodată sau s-ar putea dovedi a fi mult mai mici.

Veniturile sunt mari, iar EBITDA rămâne pozitivă, dar profitul net și fluxul de numerar liber sunt slabe. Raportul subliniază, de asemenea, un nivel ridicat al levierului financiar, levierul EBITDA fiind, conform Fitch, de 6,3x la sfârșitul anului 2025.

Aceste cifre temperează perspectiva de creștere. Compania poate dispune de o tehnologie atractivă, dar dacă transformarea durează mai mult și fluxurile de numerar rămân slabe, riscul financiar îi va limita constant marja de manevră.

Măsuri de atenuare

AMS OSRAM încearcă să îmbunătățească situația prin restructurare și vânzarea de active. Se preconizează că programul „Simplify” va genera economii anuale de aproximativ 200 de milioane de euro până în 2028, iar cedările de active ar urma să genereze venituri de aproximativ 670 de milioane de euro. Conform raportului, aceste măsuri sunt menite să susțină reducerea datoriei și parcursul către un flux de numerar liber pozitiv în 2027.

Aceasta este o piesă importantă a puzzle-ului. Dacă economiile, vânzările de active și o îmbunătățire a ciclului din sectorul auto vor coincide cu primele semnale de comercializare în domeniul fotonicii pentru IA sau al realității augmentate (AR), ams OSRAM ar putea începe să pară o companie care a trecut cu succes printr-un proces de restructurare. Dacă, însă, oricare dintre aceste elemente eșuează, piața ar putea reveni rapid la punerea sub semnul întrebării a viitorului companiei.

AMS.CH (Interval D1)

Compania a înregistrat deja o creștere substanțială față de nivelul minim atins, de aproximativ 2000%, cu o creștere de peste 100% în ultimele 3 luni. În ciuda acestui fapt, compania mai are încă un drum lung de parcurs pentru a-și recupera valorile de dinainte de 2022. Sursă: xStation5

Kamil Szczepański, Analist piețe financiare XTB