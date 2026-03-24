Analiză de piață: Reechilibrare geopolitică; piețele se tem de rezultatul „suspendării” de 5 zile

Ședința de marți de pe piețele europene se desfășoară într-o atmosferă schimbătoare, dominată însă de incertitudinea generată de „suspendarea" de 5 zile a atacurilor asupra obiectivelor energetice dintre SUA și Iran, în ciuda faptului că Iranul neagă că ar fi avut loc vreo discuție, iar Israelul continuă atacurile.

Barometrele volatilității pieței în perioada de turbulențe geopolitice rămân în continuare dolarul, petrolul și aurul.

Privind la acestea, observăm că sesiunea de astăzi se desfășoară mai degrabă într-o atmosferă de scepticism al pieței. Petrolul și USD domină față de aur, ceea ce poate însemna că piața continuă să vadă multe amenințări în zilele următoare.

OIL și OIL.WTI înregistrează o creștere de peste 1%, deși prețurile se mențin sub 98 USD pe baril. Volatilitate vizibilă în prezent pe cele mai importante instrumente. Sursa: xStation Indicele dolarului USDIDX crește cu 0,23%, iar monedele de la Antipozi se descurcă din nou cel mai prost, pierzând față de USD 0,67% (AUDUSD) și, respectiv, 0,55% (NZDUSD). Volatilitatea observată în prezent pe piața valutară. Sursa: xStation Pe piețele bursiere nu observăm o direcție comună a cotațiilor, deși în ultimele minute tendința a devenit mai descendentă. Indicele german DE40 pierde în prezent 0,8%, în timp ce indicele francez FRA40 scade cu 0,7% la sfârșitul primei faze a tranzacționării de marți. Indicele polonez W20 se descurcă foarte slab, înregistrând scăderi de 1,1% (liderul scăderilor pe continent).

În ceea ce privește companiile individuale, SAP atrage cea mai mare atenție a investitorilor. Acțiunile au scăzut cu 4% până la nivelul de 147,66 euro, cel mai scăzut din ultimele 26 de luni, devenind astfel cea mai slabă companie din indicele DAX, cu o depreciere totală de 29% de la începutul anului. Analistul JPMorgan, Toby Ogg, a redus recomandarea de la „Overweight” la „Neutral” și a redus drastic prețul țintă de la 260 la 175 de euro, eliminând în același timp titlul de pe lista „Analyst Focus List”. Ca motive, el a indicat încetinirea preconizată a creșterii indicatorului Current Cloud Backlog (CCB), volatilitatea crescândă a rezultatelor ca urmare a transformării modelului de afaceri și necesitatea unor investiții sporite în contextul intensificării concurenței, ceea ce l-a determinat să reducă previziunile privind profiturile pentru perioada 2026–2028.

Kepler Cheuvreux și Jefferies și-au redus prețurile țintă, la 190, respectiv 230 de euro, însă ambele instituții și-au menținut recomandările de „Cumpărare”, semnalând încrederea în potențialul pe termen lung al companiei, în ciuda problemelor pe termen scurt.

Acțiunile Bayer AG au scăzut cu aproape 3% după ce s-a raportat că fondul de investiții Inclusive Capital Partners ia în considerare vânzarea unui pachet de 8,5 milioane de acțiuni (0,9% din capital) în valoare de aproximativ 327 de milioane de euro, ceea ce piața interpretează ca un semnal că Ubben consideră potențialul de creștere al companiei epuizat. În consecință, Bayer s-a situat pe locul al doilea printre cele mai slabe companii din principalul indice german.

Acțiunile companiei spaniole Puig au crescut cu 16% după ce Estée Lauder și grupul spaniol de produse de înfrumusețare au anunțat că poartă discuții privind o potențială achiziție Volatilitatea observată în prezent pe piața bursieră din Europa. Sursa: xStation

