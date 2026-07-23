Analiză tehnică 🔼 Testează Rheinmetall limita superioară a canalului său descendent?

Acțiunile celui mai mare furnizor german din domeniul apărării, Rheinmetall (RHM.DE), au înregistrat astăzi o creștere de aproape 3%, pe fondul unei reveniri globale generalizate a acțiunilor din sectorul apărării. În Statele Unite, rezultatele trimestriale solide au determinat creșterea acțiunilor RTX și Lockheed Martin, susținând încrederea în întregul sector.

Rheinmetall elimină cel mai mare blocaj din producția de muniție din Europa

Principala provocare a Europei nu mai este finanțarea cheltuielilor mai mari pentru apărare, ci producerea unei cantități suficiente de muniție pentru a satisface cererea în creștere. Rheinmetall își extinde fabrica din Aschau am Inn în cadrul inițiativei „Project Firepower”, urmărind să-și dubleze producția anuală de praf de pușcă la aproximativ 4.200 de tone metrice până în 2028. În același timp, compania și-a asigurat propria sursă de nitroceluloză, ingredientul cheie al propulsorilor moderni, și afirmă că a acumulat rezerve suficiente pentru aproximativ patru ani. Acest lucru elimină unul dintre cele mai mari blocaje operaționale cu care se confruntă industria europeană de apărare și consolidează poziția competitivă a Rheinmetall față de producătorii care rămân dependenți de furnizori externi.

Compania își consolidează în mod constant avantajul prin integrarea completă a lanțului de aprovizionare cu muniție

Rheinmetall este unul dintre puținii producători din domeniul apărării la nivel mondial care controlează aproape întregul proces de producție a muniției, de la propulsori și praf de pușcă până la cartușe și proiectile finite de artilerie și tancuri. Unitatea extinsă din Bavaria va găzdui, de asemenea, un centru de cercetare și dezvoltare axat pe propulsori de înaltă energie de nouă generație și surse alternative de celuloză, reducând dependența Europei de materiile prime importate. Combinat cu un portofoliu de comenzi preconizat să depășească 100 de miliarde de euro până la sfârșitul anului și cu planurile de reînarmare pe termen lung ale NATO, acest lucru sugerează că creșterea viitoare a Rheinmetall este limitată din ce în ce mai mult de capacitatea de producție, mai degrabă decât de cererea clienților.

Acțiunile RHM.DE (Interval D1)

Acțiunile Rheinmetall continuă să se tranzacționeze într-un canal descendent de preț și s-au retras cu aproximativ 50% față de maximele istorice. În urma raliului de astăzi, acțiunea testează limita superioară a acestui canal. O depășire susținută peste 1.150 EUR ar putea semnala o potențială inversare a tendinței. Între timp, media mobilă exponențială pe 200 de zile (EMA200), un indicator al dinamicii pe termen lung urmărit pe scară largă, rămâne în prezent cu aproximativ 35% peste prețul actual al acțiunii.

Sursă: xStation5