⛔ Anularea tarifelor: vor primi companiile rambursări de miliarde de dolari?

Pe scurt: Curtea Supremă a SUA s-a pronunțat asupra tarifelor lui Donald Trump și a constatat că președintele și-a depășit autoritatea în temeiul IEEPA. Curtea a subliniat că această lege permite guvernului, în situații de urgență, să reglementeze importurile, dar decizia nu dispune nicio rambursare a tarifelor. Se preconizează că cazul va ajunge la Curtea de Comerț Internațional (CIT), care îl va trimite apoi la Vama SUA, unde procedurile ar putea dura ani de zile. Cu toate acestea, sunt în joc rambursări potențiale de până la 180 de miliarde de dolari. Companiile au la dispoziție 180 de zile pentru a depune cereri de rambursare. Trump a impus mai întâi tarife temporare de 10%, apoi le-a majorat la 15%. Acordurile comerciale existente negociate de Trump rămân în vigoare, dar SUA nu mai pot percepe tarife în temeiul IEEPA.

Ce s-a întâmplat de fapt — esența deciziei Curții Supreme

În august 2025, importatorii au solicitat unei instanțe federale să blocheze tarifele. Instanța a considerat tarifele ilegale, dar a permis continuarea colectării lor pe durata procesului. Donald Trump a solicitat apoi o hotărâre definitivă din partea Curții Supreme a SUA. Trump impusese tarifele în temeiul IEEPA (Legea privind puterile economice de urgență internaționale). La 20 februarie, Curtea Supremă a hotărât cu 6-3 că IEEPA nu autorizează președintele să impună tarife; această autoritate aparține Congresului. IEEPA permite executivului doar să „reglementeze importurile”.

Punctele cheie subliniate de Curtea Supremă:

IEEPA nu este o lege privind tarifele: nu menționează nicăieri „tarife” sau „taxe”.

Când Congresul dorește să permită tarifele prezidențiale, o menționează în mod explicit în alte legi — folosind un limbaj clar privind tarifele — și stabilește, de asemenea, limite (rata/nivelul, domeniul de aplicare, durata).

Președintele a încercat să obțină o putere nelimitată de a impune tarife vamale de orice valoare, pentru orice perioadă și cu orice domeniu de aplicare. Curtea a declarat: o astfel de delegare ar necesita o autorizare clară din partea Congresului – iar aceasta nu există.

Tarifele vamale fac parte din puterea de impozitare, pe care Constituția o atribuie Congresului. Nu se poate transfera această putere președintelui printr-un termen vag precum „reglementare”.

Din punct de vedere istoric, tarifele au fost tratate ca o formă de impozitare, care necesită o autorizare legală deosebit de clară.

„Reglementarea importurilor” înseamnă instrumente precum embargouri, cote, regimuri de licențiere – nu impunerea unui impozit.

Unii judecători au subliniat că președintele trebuie să indice o autorizare clară și specifică a Congresului și o situație de urgență specifică.

Decizia înseamnă că președintele nu avea autoritatea legală de a impune tarife în temeiul IEEPA, astfel încât aceste tarife largi și ridicate (asupra Canadei, Mexicului și, în fapt, asupra întregii lumi) nu au temei legal și nu pot fi colectate în temeiul IEEPA. Acest lucru se referă în principal la tarifele generale, radicale, nu neapărat la toate măsurile tarifare emise în temeiul altor legi comerciale mai explicite.

În ciuda noilor tarife impuse de Donald Trump, deficitul bugetar al SUA rămâne foarte ridicat. Cu toate acestea, suma de bani colectată prin tarife a crescut brusc. Cifra de 284 miliarde USD se referă la ultimele 12 luni pentru care sunt disponibile date și acoperă toate tarifele colectate, nu numai cele impuse în temeiul IEEPA. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB.

Deși importanța tarifelor a crescut, acestea rămân în continuare o sursă relativ mică de venituri în comparație cu alte fluxuri de venituri ale guvernului. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB.

Opinia minoritară: ce dorea minoritatea?

Cei trei judecători care au exprimat o opinie minoritară (Thomas, Kavanaugh, Alito) au susținut poziția lui Trump, argumentând că:

Istoric, președinții au avut o largă libertate de acțiune în politica comercială și de sancțiuni.

Expresia „reglementarea importurilor” poate fi interpretată în sens larg, incluzând utilizarea tarifelor ca instrument de reglementare.

Ei au criticat aplicarea doctrinei „întrebărilor majore” în cazurile de comerț exterior/afaceri externe.

Acest lucru este important deoarece evidențiază un dezacord fundamental cu privire la cât de agresiv ar trebui instanțele să limiteze puterea prezidențială în politica economică și externă.

Ce înseamnă în practică decizia Curții Supreme?

Efect imediat: IEEPA este eliminată din setul de instrumente tarifare

După această hotărâre, IEEPA nu mai poate servi ca bază legală pentru impunerea de tarife. Președintele a susținut anterior că poate impune tarife oricărei țări, la orice rată, pentru o perioadă nelimitată, pe baza unui motiv de „urgență”. Acum, fără autorizarea directă a Congresului, nu mai poate face acest lucru. Pentru acest președinte și pentru viitorii președinți, asta înseamnă că:

Tarifele trebuie impuse utilizând statutele comerciale tradiționale (în special instrumentele din Legea comerțului, cum ar fi secțiunea 301, secțiunea 232 etc.) sau

Congresul trebuie să adopte o nouă lege (sau să acorde în mod explicit autoritate specială în materie de tarife).

Rambursări: o mare confuzie administrativă și juridică

Curtea Supremă nu a rezolvat problema rambursărilor, daunelor sau despăgubirilor. Nu a creat un mecanism și nu a ordonat rambursări, lăsând efectiv curățarea în seama instanțelor inferioare și administrației.

Următorii pași sunt de așteptat să fie:

Cazul ajunge la Curtea de Comerț Internațional (CIT).

CIT va transmite probabil detaliile de implementare către Serviciul Vamal și Protecția Frontierelor (CBP), care va trebui să elaboreze procedurile de rambursare.

Problemele probabile pentru administrație includ:

Cine primește rambursarea: importatorul înregistrat sau partea care a suportat în cele din urmă costul (consumatori, distribuitori)?

Cum se poate dovedi cine a suportat povara economică a tarifului (de exemplu, dacă acesta a fost transferat prin prețuri).

Procesul ar putea dura luni sau ani, mai ales având în vedere tensiunile operaționale din cadrul DHS (CBP face parte din DHS).

Contracararea hotărârii: Trump lansează o nouă luptă comercială în temeiul unor statute diferite

Semnele sugerează că administrația era pregătită pentru acest rezultat, având în vedere rapiditatea cu care a acționat.

În paralel cu disputa IEEPA, administrația Trump:

A început să aplice tarife de import generale de 10% în temeiul secțiunii 122 din Legea comerțului din 1974 (o dispoziție care permite o flexibilitate semnificativă pentru tarifele temporare),

A majorat rata la 15% în weekend,

Poate menține aceste tarife în vigoare timp de până la 150 de zile fără aprobarea Congresului (continuarea peste această perioadă ar necesita o acțiune a Congresului),

A intensificat acțiunile/investigațiile în temeiul secțiunii 301 (represalii împotriva „practicilor comerciale neloiale”),

A continuat să utilizeze alte instrumente comerciale clasice,

În timp ce acordurile comerciale negociate anterior rămân în vigoare, ceea ce poate crește probabilitatea unei anumite implicări sau reacții din partea Congresului.

Ce opțiuni are Donald Trump și cât de repede poate impune tarife de înlocuire?

Pe baza acțiunilor administrației, hotărârea Curții Supreme nu pare să marcheze sfârșitul politicii comerciale stricte a lui Trump. Deși Trump probabil nu mai are libertate deplină de acțiune, el va încerca probabil să-și urmărească agenda prin alte căi legale, potențial mai complexe.

Situația actuală pregătește, de asemenea, terenul pentru dispute de mai mulți ani cu privire la rambursările tarifare și la cine are de fapt dreptul la acestea. Chiar dacă piețele au reacționat pozitiv, în practică există acum mai multe surse de incertitudine decât înainte. De asemenea, trebuie subliniat faptul că un război comercial poate fi dus de ambele părți. Este probabil să apară noi procese care să conteste utilizarea tarifelor în temeiul secțiunilor 122 și 301 din Legea comerțului.

Potrivit Bloomberg, utilizarea noilor tarife în temeiul secțiunii 122 din Legea comerțului ar putea duce la venituri vamale și mai mari, în special dacă acordurile comerciale negociate anterior nu sunt respectate. Sursa: Bloomberg Economics.

Lupta pentru rambursări: cine poate primi banii înapoi și cât ar putea fi suma?

Sursele guvernamentale nu furnizează o cifră specifică cu privire la suma colectată în temeiul tarifelor impuse în conformitate cu IEEPA. Este important de menționat că Trump și-a schimbat în repetate rânduri cursul — introducând suspendări și ajustând ratele —, astfel încât suma totală este greu de stabilit.

Estimările bazate pe datele privind ratele tarifare și la nivel de țară (disponibile pe Wikipedia, dar confirmate, potrivit unor surse, de Bloomberg) sugerează o sumă de cel puțin 130 de miliarde de dolari. Această estimare pare conservatoare și este probabil o limită inferioară.

Estimările din modelul bugetar Penn-Wharton (citat de Reuters) indică aproximativ 175 de miliarde de dolari care ar putea fi supuși unor potențiale rambursări.

Cel puțin 130 de miliarde de dolari au fost colectați sub forma tarifelor în temeiul IEEPA. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB.

Curtea Supremă a decis în mod deliberat să nu se pronunțe asupra chestiunii rambursărilor. Hotărârea IEEPA în sine avea aproximativ 150 de pagini; dacă Curtea ar fi încercat să calculeze sumele rambursabile și să determine cine ar trebui să le primească, decizia ar fi putut dura ani de zile și ar fi ajuns la mii de pagini. De asemenea, este important faptul că, în prezent, SUA nu dispun de fondurile necesare pentru astfel de rambursări: în ciuda veniturilor substanțiale din tarife, Statele Unite înregistrează un deficit bugetar record (excluzând perioada pandemiei).

Criterii de eligibilitate pentru rambursare (procedura nu a început încă în mod oficial)

Compania a plătit tarife bazate pe IEEPA (nu alte tarife, de exemplu, în conformitate cu secțiunile 232/301). Compania dispune de documentație: un rezumat al intrării ACE (Automated Commercial Environment) și dovada plății taxelor IEEPA. Intrarea este fie lichidată (finalizată de CBP), fie nelichidată (încă nefinalizată). Importatorii au la dispoziție 180 de zile pentru a depune o contestație la CBP și, ulterior, eventual, o acțiune în justiție la Curtea de Comerț Internațional (CIT). Se pare că unele companii au depus contestații chiar înainte de publicarea hotărârii.

Exemple de companii afectate:

Importatori mari: Walmart, Target, Amazon (comerț electronic; expunere China/UE), Home Depot.

Firme mijlocii: electronice, îmbrăcăminte, jucării, afaceri cu produse alimentare importate (de exemplu, importatori care se aprovizionează din China, UE, Mexic).

Întreprinderi mici: orice importator înregistrat care a adus mărfuri supuse tarifelor IEEPA (de exemplu, din India sau Brazilia).

Amploare: potențial sute de mii de firme, deoarece IEEPA acoperea importurile globale (toate țările, cu excepții legate de USMCA). Până în decembrie 2025, CBP a colectat aproximativ 133 de miliarde de dolari de la importatori.

Se estimează că aproximativ 60% din tarifele din era Trump sunt legate de IEEPA (aproximativ 175 de miliarde de dolari în rambursări potențiale).

CBP va anunța cel mai probabil un program special de rambursare, similar procesului de întreținere a porturilor. Cu toate acestea, rămâne neclar modul în care vor fi stabilite rambursările și cine le va primi în cele din urmă. O altă întrebare deschisă este dacă rambursările ar putea fi impozitate ca venit.

Care tarife rămân în vigoare?

Tarifele din secțiunea 232 (oțel, aluminiu, cupru, mașini, lemn, unele piese de mobilier etc.).

Tarifele din secțiunea 301 (în principal împotriva Chinei – proprietate intelectuală și subvenții – dar potențial și împotriva altor țări în care anchetele au fost finalizate). SUA doresc, de asemenea, să aplice aceste instrumente față de Mexic și Canada (acțiuni ostile).

Toate tarifele „standard”: taxe MFN ale OMC, plus taxe antidumping și compensatorii.

Un nou tarif global: 10%, majorat la 15%, pentru aproape toate importurile, în conformitate cu secțiunea 122 din Legea comerțului din 1974 — în prezent temporar (până la 150 de zile fără aprobarea Congresului).

O dată cheie este 24 iulie, când vor fi trecut 150 de zile de la 24 februarie (data de începere a aplicării ratei de 15%). În teorie, Congresul ar putea prelungi aceste noi rate — de aici importanța politică a alegerilor de la jumătatea mandatului pentru Trump.

Mărfurile acoperite de USMCA din Canada și Mexic sunt excluse din noul tarif global, dar ratele pentru anumite mărfuri și mașini se aplică în continuare.

Pentru importatori în practică:

Calea IEEPA dispare, dar nivelurile ridicate ale tarifelor rămân, reconstruite prin alte statute (232, 301, 122).

Schimbarea reală este baza juridică și riscul de rambursare pentru perioada IEEPA, nu o revenire bruscă la o eră „fără tarife”.

De asemenea, este de remarcat faptul că acordurile comerciale încheiate cu UE, Japonia, Regatul Unit, Coreea de Sud, Vietnam și Taiwan au deschis multe piețe pentru Statele Unite, în timp ce aceste țări ar fi primit puțin în schimb. Până în prezent, doar UE a cerut mai multă claritate în privința tarifelor, dar intenționează în continuare să respecte acordul. Drept urmare, unele tratamente cu tarif zero pentru mărfurile americane, lipsa represaliilor, măsurile de deschidere a pieței și angajamentele pentru achiziții mari de energie și produse agricole rămân în vigoare.

Ce înseamnă acest lucru pentru piețe?

Aur puternic, dolar mai slab

Politica comercială a lui Trump trebuia să întărească dolarul american pentru a compensa impactul noilor tarife. În schimb, dolarul s-a depreciat pe fondul incertitudinii majore cu privire la următoarele măsuri ale autorităților americane și al diversificării treptate față de dolarul ca monedă de rezervă dominantă. Dolarul va rămâne esențial pentru rezerve și comerțul global, dar diversificarea – în special către aur – a devenit mai vizibilă. Incertitudinea suplimentară privind tarifele ar putea împinge aurul către noi maxime istorice. Incertitudinea comercială și apetitul redus pentru dolar au fost printre cei mai importanți factori care au determinat creșterea aurului în 2025.

Incertitudinea comercială, la care se adaugă incertitudinea geopolitică, a împins aurul din formațiunea triunghiulară. În prezent, aurul se află la ... cel mai înalt nivel de la sfârșitul lunii ianuarie și începutul lunii februarie. Sursa: xStation 5

Piața valutară

Monedele europene sunt foarte sensibile la modul în care comerțul internațional afectează prețurile. Deși majoritatea monedelor s-au apreciat față de dolarul american după anunțarea deciziei Curții Supreme, mișcările nu au fost semnificative.

De asemenea, este de remarcat faptul că, în ciuda hotărârii, nivelul general al tarifelor vamale nu este susceptibil să se modifice în mod semnificativ, iar încasările vamale ar putea chiar să crească. În noul cadru, China pare să fie un câștigător relativ, deși unele tarife rămân în vigoare. Pe de altă parte, Regatul Unit pare a fi un perdant, deoarece rata efectivă ar putea crește la 15% de la 10% negociată anterior. În plus, rata pentru UE ar putea fi, de asemenea, ușor mai mare dacă acordul comercial mai amplu este contestat sau subminat (inclusiv scutirile specifice sectorului).

Euro, coroana suedeză, coroana norvegiană și, de asemenea, francul elvețian sunt foarte expuse încetinirii comerțului, deși CHF reacționează și ca monedă refugiu. Sursa: Bloomberg Finance LP.

Vor beneficia companiile europene?

O potențială înghețare a acordului comercial UE-SUA ar putea duce la o creștere marginală a tarifelor vamale. Pe de altă parte, tarifele mai mici pentru produsele chinezești în SUA ar putea redirecționa o parte din fluxul de export al Europei înapoi către SUA. Acest lucru, la rândul său, ar putea face produsele europene din nou mai atractive pe piața internă.

Este de remarcat faptul că acțiunile europene au continuat să depășească performanțele acțiunilor americane de la începutul anului, deși tranzacționarea la deschiderea de luni a început cu o scădere a indicelui Euro Stoxx 50.

Indicele EU50 a crescut de la începutul anului, în timp ce indicele US500 nu a înregistrat aproape nicio schimbare (aproape plat). Sursa: xStation 5