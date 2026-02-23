UE suspendă ratificarea acordului comercial. Aurul crește cu 2%

Luni, Parlamentul European a înghețat procesul de ratificare a acordului comercial UE-SUA, cunoscut sub numele de „Acordul Turnberry”, semnalând o ruptură dramatică în relațiile transatlantice. Decizia vine după un weekend de tulburări juridice și politice la Washington. O hotărâre istorică a Curții Supreme a SUA din 20 februarie a declarat neconstituționale tarifele impuse anterior de președintele Donald Trump în temeiul Legii privind puterile economice de urgență internaționale (IEEPA). Președintele a răspuns aproape imediat, invocând o dispoziție juridică separată, rar utilizată, pentru a impune o nouă taxă globală de 15%. Hotărârea Curții Supreme: o mustrare constituțională Vineri, 20 februarie, Curtea Supremă a Statelor Unite a hotărât cu 6 voturi la 3 că președintele Trump și-a depășit autoritatea executivă. Președintele Curții Supreme, John Roberts, scriind în numele majorității, a clarificat că IEEPA nu acordă președintelui puterea de a impune unilateral tarife, deoarece „puterea de impozitare” este o prerogativă constituțională rezervată strict Congresului. Hotărârea a anulat efectiv tarifele care au generat până în prezent între 130 și 180 de miliarde de dolari în venituri vamale și care se preconiza că vor aduce 1,4 trilioane de dolari în următorul deceniu. Contraofensiva lui Trump: Secțiunea 122 La câteva ore după înfrângerea judiciară, Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care impunea un nou tarif global de 10% în temeiul secțiunii 122 din Legea comerțului din 1974 — o dispoziție care anterior era inactivă în astfel de scopuri. Sâmbătă, 21 februarie, președintele a anunțat prin intermediul Truth Social că rata va fi majorată la 15%, maximul permis în temeiul respectivei legi. Noile măsuri vor intra în vigoare pe 24 februarie și pot rămâne în vigoare timp de 150 de zile (până la aproximativ 23 iulie 2026) fără aprobarea Congresului. Într-o serie de postări combative, Trump: I-a caracterizat pe judecătorii care au exprimat opinii divergente drept „proști” și „rușine pentru familiile lor”.

A avertizat astăzi: „Orice națiune care dorește să se joace cu decizia Curții Supreme va fi întâmpinată cu tarife mult mai mari și cu măsuri și mai severe”.

A insistat: „Nu trebuie să mă întorc la Congres pentru a obține aprobarea tarifelor”, semnalând intenția sa de a ocoli supravegherea legislativă.

A promis că va dezvălui în lunile următoare alte structuri tarifare „permise din punct de vedere legal”. Bruxellesul ripostează: „O înțelegere este o înțelegere” Este pentru a doua oară când ratificarea Acordului Turnberry din iulie 2025 este suspendată. Procesul a fost înghețat pentru scurt timp în ianuarie 2026, în urma amenințărilor domnului Trump cu privire la achiziționarea Groenlandei. Bernd Lange, președintele Comisiei pentru comerț a Parlamentului European, a convocat luni o reuniune de urgență pentru a propune suspendarea pe termen nedeterminat a activității legislative. „Trecerea la secțiunea 122 nu constituie o încălcare a acordului nostru?”, a întrebat domnul Lange, indicând o potențială suprapunere juridică. Principala preocupare pentru Bruxelles este că noua taxă globală de 15% ar putea fi aplicată în plus față de tarifele existente pentru națiunea cea mai favorizată (MFN). Acest lucru ar putea împinge impozitul efectiv pe exporturile UE cu mult peste plafonul convenit de 15%. Zeljana Zovko, negociator pentru PPE, a declarat că Parlamentul „nu are de ales” decât să aștepte clarificarea juridică totală. Comisia Europeană a emis un comunicat sever, subliniind că „o înțelegere este o înțelegere” și avertizând că tarifele imprevizibile sunt „intrinsec distructive” pentru stabilitatea pieței. Aritmetica tarifelor: o povară tot mai mare Întrebarea critică pentru piețe este dacă taxa de 15% prevăzută la secțiunea 122 înlocuiește sau completează tarifele Turnberry. Reprezentantul comercial al SUA, Greer, a sugerat că noul tarif este „distinct” de acordurile existente. În acest scenariu „suplimentar”, ratele efective aplicate mărfurilor europene ar putea crește teoretic până la 30%. Potrivit Yale Budget Lab, aplicarea integrală a Secțiunii 122 fără excepții ar putea duce rata medie efectivă a tarifelor SUA la 24,1% — mai mare chiar decât cea de 16,9% înregistrată în perioada de vârf a erei IEEPA. Reacția pieței: aurul crește Piețele financiare au reacționat rapid la escaladarea războiului comercial. Prețul aurului a crescut cu aproape 2%, apropiindu-se de pragul de 5.200 USD pe uncie, pe măsură ce investitorii au căutat siguranță în contextul rupturii transatlantice. Curios, perechea EURUSD și indicii bursieri europeni au rămas relativ stabili, sugerând că piețele ar putea încă să evalueze complexitatea scenariului „tarif după tarif”. Următoarele săptămâni vor fi decisive. Deși Camera Reprezentanților din SUA a adoptat recent o rezoluție prin care respinge aplicarea tarifelor vamale asupra Canadei, indicând o opoziție internă tot mai puternică, domnul Trump pare să nu se lase descurajat. Pentru exportatorii europeni, riscul dublării sarcinii tarifare rămâne principala amenințare la adresa perspectivelor economice pentru 2026.

