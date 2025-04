Anunţul lui Trump privind tarifele este cel mai important moment din istoria economică recentă, care ar putea aduce reaşezarea regulilor comerciale, dar şi posibile valuri de risc

Nivelurile noilor taxe vamale impuse importurilor SUA care provin din diferite ţări reprezintă un reper cheie, aşteptat să reaşeze regulile în relaţiile comerciale internaţionale, anunţul din 2 aprilie fiind unul dintre cele mai importante momente din istoria economică recentă, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România. Chiar dacă direcţia administraţiei Trump era cunoscută din campania electorală, amploarea şi viteza planului de instalare a barierelor vamale a venit ca o surpriză. Pe lângă ţinte focalizate, precum sectorul auto, al oţelului sau aluminiului, sunt vizate, printr-un gard de înălţimi variabile, ţări din întreaga lume. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Dacă în anii '30 creşterea nivelului mediu al taxelor vamale puse de SUA de la 14,8% la 19,8% a contribuit, potrivit unor istorici ai economiei, la adâncirea efectelor Marii Depresiuni, acum lumea este în cu totul alţi parametri: avansul global estimat să încetinească la 3,1% de către OECD în 2025 şi 3% în anul următor. SUA a înregistrat în 1930 un declin masiv al PIB-ului, în timp ce în 2024 avansul a fost de 2,8%. Punctul de plecare este, de asemenea diferit: de la un nivel al taxelor vamale de 2,5% înainte de mandatul al doilea al lui Trump, la 6,6% în martie, subliniază Claudiu Cazacu. Totuşi, pentru a pune lucrurile în perspectivă, dacă s-ar aplica algoritmul menţionat de noua administraţie (luând în calcul şi nivelul unor taxe precum TVA) s-ar putea ajunge în varianta maximală până la 35%, ca nivel ponderat. Nivelul importurilor în PIB-ul SUA e de aprox 14%, de trei ori peste cel de acum aproape o sută de ani. În varianta maximală, potrivit unui studiu Bloomberg Economics, PIB-ul SUA ar fi diminuat cu 4%, sau 1 trilion de dolari. În opinia analiştilor, pentru China şi alte state exportatoare, lovitura economică ar putea fi deosebit de dură. Deşi încearcă să reorienteze economia spre consumul intern, China încă depinde de consumatorul american pentru o mare parte din economia sa. Europa e vizată de un nivel majorat care să ţină seama de cotele de TVA, critică la care răspunde afirmând ca taxa e una aplicabilă în egală măsură importurilor şi produselor locale. Franţa şi alte state europene semnalează că ar putea răspunde prin utilizarea politicilor anti-coerciţie, ceea ce s-ar traduce nu doar printr-un răspuns pe partea de taxe vamale, ci şi prin restricţii pentru servicii, domeniu unde SUA are surplus. În aceste condiţii, ar fi vizate inclusiv firmele majore din domeniul tehnologiei. În acelaşi timp, s-ar putea restricţiona accesul la piaţa de servicii de procurare publică sau de publicitate digitală. În funcţie de nivelul taxelor vamale anunţate, care se vor adăuga celor de 25% pentru autovehicule, oţel şi aluminiu, răspunsul ar putea varia masiv. O re-rutare a comerţului cu mărfuri şi bunuri ar fi unul din principalele efecte. Blocuri de liber schimb de diferite dimensiuni ar putea fi mai strâns legate între ele. Europa s-ar apropia de Canada, ţară care depinde de vecinul de la sud pentru trei sferturi din exporturile sale. Canada este într-o poziţie foarte sensibilă şi va căuta, probabil, şi alţi parteneri comerciali, precizează consultantul de strategie XTB România. De cealaltă parte a Oceanului, Marea Britanie ar fi împinsă mai aproape de Europa, dacă atitudinea SUA nu se schimbă, într-un parteneriat mai strâns faţă de poziţionarea post-Brexit. Europa a semnat un acord cu Mercosur, format din Brazilia, Argentina, Uruguay şi Paraguay. China ar căuta să fie şi mai prezentă în Asia de Sud-Est, America Latină şi chiar Europa, acolo unde va fi posibil. O mai mare separare pe regiuni, întreruperea modului de externalizare bazat pe fluxul lin al bunurilor între zone geografice, re-localizarea producţiei pentru produsele consumate în SUA ar fi între efectele pe termen lung ale noului mod de lucru, în funcţie de nivelul şi mai ales durata în timp a taxelor vamale majorate. Toate măsurile de relocare a unor facilităţi, de rescriere a lanţurilor de aprovizionare, de refacere a politicilor comerciale vor veni cu un cost pentru companii, din care o parte vor ajunge către consumatori. Indicatori de inflaţie aşteptată au avansat, atât cei de percepţie a consumatorilor cât şi cei ai pieţelor, semnalând creşteri anticipate în următorii doi ani. Goldman Sachs a crescut şansele de recesiune în SUA la 35%, iar un indicator al Atlanta Fed estimează o contracţie de 3,7% a PIB-ului în primul trimestru, o rapidă decelerare faţă de estimarea anterioară de -2,8%.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."