Apetitul pentru risc revine, piețele fiind mai sensibile la tarife decât la geopolitică

Piața bursieră europeană este verde în această dimineață, iar câștigurile s-au extins de la deschidere, după ce președintele Trump a renunțat la amenințarea de a aplica tarife țărilor europene, inclusiv Regatului Unit, care a trimis trupe în Groenlanda.

Acțiunile din sectorul luxului revin în forță, pe măsură ce Trump renunță la tarife, iar rezultatele Burberry consolidează perspectivele pozitive

Evoluția prețurilor este o inversare a majorității tendințelor observate la începutul săptămânii. Acțiunile europene au crescut cu peste 1%, conduse de gigantul tehnologic ASML (ASML.NL), iar acțiunile de lux au crescut și ele, LVMH (MC.FR) și Hermes (RMS.FR) fiind cele mai performante astăzi, ambele cu o creștere de aproximativ 2%. Raliul puternic al acțiunilor americane de miercuri seara, când s-a aflat vestea inversării tendinței privind tarifele, a făcut ca S&P 500 să revină pe verde în ceea ce privește câștigurile de la începutul anului, iar Nasdaq urmează să facă același lucru mai târziu astăzi.

Războaiele comerciale sunt cea mai mare preocupare pentru piețe

Riscul tarifelor este acum pe plan secund, iar evoluția prețurilor din această săptămână ne arată că piețele financiare se tem mai mult de tarife decât de riscurile geopolitice. Termenii acordului pe care NATO l-a încheiat cu SUA în legătură cu Groenlanda nu sunt cunoscuți, dar secretarul general al NATO a declarat că acesta nu afectează suveranitatea Groenlandei. Prin urmare, Groenlanda nu va deveni cel de-al 51-lea stat al SUA. Deși încă nu știm ce implicare va avea SUA în Groenlanda, acest lucru este suficient pentru a genera o atmosferă de sărbătoare pe piețe.

Fundamentele pieței rămân solide

Mai este încă mult până când piețele vor recupera pierderile totale din această săptămână, indicele Eurostoxx 50 rămânând cu 1,5% mai jos în ultimele 5 sesiuni. Cu toate acestea, vânzările masive din ultimele zile au provocat o undă de volatilitate pe piețele financiare, dar nu au dus la o prăbușire. Acest lucru sugerează că investitorii rămân cumpărători în momentele de scădere, în contextul politicii externe expansive a lui Trump și fundamentele piețelor rămân solide.

Vânzarea masivă a acțiunilor din sectorul apărării va fi temporară

Acțiunile din sectorul apărării sunt printre cele mai slab performante din Europa în prezent, Rheinmetall (RHM.DE) înregistrând o scădere de 1,8%, iar Babcock (BAB.UK) din Marea Britanie o scădere de peste 1%, pe fondul reducerii amenințării militare asupra Groenlandei. Această vânzare masivă a acțiunilor din sectorul apărării ar putea fi temporară deoarece apărarea rămâne una dintre cele mai puternice teme din cadrul piețelor de acțiuni europene în acest moment. De asemenea, nu cunoaștem termenii acordului dintre SUA și Groenlanda, care va implica în continuare o creștere a cheltuielilor europene pentru apărare în următorii ani.

În plus, amenințarea existențială la adresa NATO persistă, iar Trump ar putea să se întoarcă împotriva aliaților săi în viitor. Deocamdată, acest risc a fost amânat, dar faptul că prețul aurului rămâne ridicat sugerează că există în continuare cerere pentru active de refugiu iar aurul rămâne peste 4.800 USD pe uncie.

Recuperarea pieței obligațiunilor continuă

În afara președintelui Trump, vânzarea pe piața globală a obligațiunilor, declanșată de temerile legate de expansiunea fiscală din Japonia, a continuat să se redreseze. Randamentele obligațiunilor sunt în scădere astăzi, iar Marea Britanie este în frunte. Obligațiunile de stat au fost liniștite de știrea că împrumuturile din decembrie ale Marii Britanii au fost cu 7 miliarde de lire sterline mai mici decât anul trecut. Deși împrumuturile Marii Britanii sunt încă ridicate și peste cifra din 2023, acestea au contribuit la redresarea pieței obligațiunilor din Europa în această dimineață. Marea Britanie a împrumutat încă 140 de miliarde de lire sterline în ultimul an, iar dobânzile la datorii sunt aproape duble față de cheltuielile Marii Britanii pentru apărare. Dacă SUA doresc ca Europa să cheltuiască mai mult pentru apărare, cea mai ușoară cale ar fi să finanțeze o parte din datoria continentului.

Investitorii continuă să evite dolarul

Dolarul și yenul continuă să fie cele mai slabe monede din spațiul G10 FX în această săptămână. Atenuarea temerilor fiscale și a riscurilor geopolitice nu a contribuit deloc la creșterea atractivității acestor două monede. Deși francul elvețian a coborât de pe primul loc în spațiul valutar G10 în această săptămână, acesta continuă să înregistreze câștiguri față de dolarul american, ceea ce sugerează că piața valutară nu este încă dispusă să renunțe la activele de refugiu.

Raliul gazelor naturale continuă, dar ar putea fi aproape de vârf

Piața mărfurilor rămâne un furnicar de activitate, departe de drama provocată de președintele Trump. Prețul petrolului este în scădere joi, dar Natgas a crescut cu încă 9%, aducând câștigurile sale din această săptămână la un nivel uimitor de 70%. Vremea rece care amenință producția de gaz în Texas determină creșterea prețului. Cu toate acestea, este de remarcat faptul că Natgas se apropie de maximul din martie anul trecut și ar putea să se retragă de la acest nivel. Această marfă este cunoscută pentru volatilitatea sa, iar dacă vremea se va încălzi în SUA și Europa, atunci ar putea inversa cursul foarte repede.

Atitudinea „Buy America” revine

Astăzi, atenția se va concentra asupra posibilității ca acțiunile americane să își extindă câștigurile pentru încă o zi, după ce președintele Trump a pledat pentru comerțul „Buy America” la summitul de la Davos de miercuri. Până în prezent, contractele futures pe piața de acțiuni din SUA indică creșteri puternice pentru încă o zi, Nasdaq fiind așteptat să crească cu 0,8%. De asemenea, astăzi vor fi publicate date economice din SUA, inclusiv cifra finală a PIB-ului pentru al treilea trimestru și raportul PCE de bază, indicatorul preferat al Fed pentru inflație, pentru luna noiembrie.