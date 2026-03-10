O perioadă agitată pentru piețe, dominată de schimbări bruște de direcție

Ce diferență poate face o zi. Luni am asistat la cea mai mare fluctuație zilnică a prețului petrolului Brent și WTI de la începutul pandemiei. După ce a atins 119,50 dolari pe baril din cauza crizei de aprovizionare din Golf, prețul petrolului Brent se tranzacționează în prezent la puțin sub 91 dolari pe baril. Prețul petrolului a scăzut astăzi cu 8%, după ce Donald Trump a atenuat îngrijorările că conflictul din Orientul Mijlociu se va prelungi și există semne că guvernele și factorii de decizie politică vor colabora pentru a amortiza presiunea pe prețurile energiei pe termen scurt. Emiratele Arabe Unite au confirmat o încetinire a barajului de atacuri cu rachete iraniene, ceea ce atenuează, de asemenea, îngrijorările pe termen scurt cu privire la conflict.

Sunt suficiente declarațiile lui Trump pentru a stabiliza prețul petrolului?

Prețul Brent a scăzut până la 88 de dolari marți dimineață, însă considerăm că declarațiile președintelui Trump, potrivit cărora războiul este „aproape încheiat”, ar putea să nu fie suficiente pentru a elimina definitiv prima de risc care a fost inclusă în prețul petrolului în ultimele zile, mai ales că Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă. Prin urmare, ne așteptăm ca prețurile materiilor prime să rămână volatile pe durata acestui război.

Piețele disfuncționale declanșează inversări neașteptate ale prețurilor

Este interesant de remarcat că, în trecut, atunci când prețul petrolului a depășit 100 de dolari pe baril, acesta tindea să se mențină în jurul acestui nivel. De exemplu, în urma invaziei Rusiei în Ucraina, prețul petrolului a crescut brusc în 2022 și s-a menținut peste 100 de dolari timp de 87 de zile. Faptul că prețul petrolului a fluctuat cu peste 31 de dolari în 24 de ore arată cât de disfuncțional este piața în acest moment și că nu există un scenariu pentru ceea ce asistăm în prezent pe piețele financiare.

Prețul petrolului determină direcția acțiunilor și obligațiunilor

Acțiunile sunt în creștere pe măsură ce prețul petrolului scade, indicele Eurostoxx este astăzi cu peste 2% mai mare, condus de ASML și Hermes, ceea ce sugerează că acțiunile din sectorul tehnologic și al bunurilor de consum vor conduce piețele la creștere. Obligațiunile se redresează, de asemenea, randamentul obligațiunilor britanice pe 10 ani a scăzut astăzi cu 8 puncte de bază, pe măsură ce obligațiunile britanice recuperează o parte din pierderile din săptămâna trecută. Piața futures a ratelor dobânzilor a revenit la prețurile pentru o reducere a ratei dobânzii în Marea Britanie în acest an. Volatilitatea pieței futures a ratelor dobânzilor este rareori atât de mare și este extrem de neobișnuit ca reducerile ratei dobânzii să fie incluse în preț și eliminate în câteva ore, dar acest lucru se întâmplă atunci când există o creștere dăunătoare a prețului petrolului.

Reuniunea BOE rămâne relevantă, având în vedere volatilitatea fără precedent a ratelor dobânzilor

În prezent, se preconizează o reducere a ratei dobânzii cu 0,4 puncte procentuale în acest an, iar ratele dobânzilor din Marea Britanie se așteaptă să încheie anul la 3,65%, în scădere față de nivelul actual de 3,75%. Există o probabilitate de 7,2% ca reuniunea BOE de săptămâna viitoare să includă o reducere a ratei dobânzii. Deși ne îndoim că o reducere a ratei este posibilă, Banca Angliei va trebui să utilizeze ședința de săptămâna viitoare pentru a-și semnaliza intențiile viitoare. Vor considera criza din Orientul Mijlociu ca o creștere temporară a prețurilor materiilor prime și se vor concentra pe slăbirea economiei? Sau situația se va fi calmat suficient pentru ca ei să semnaleze că vor urma reduceri suplimentare ale ratei, chiar dacă cu o mică întârziere? În orice caz, ședința de săptămâna viitoare este încă importantă pentru piața lirei sterline și pentru piața obligațiunilor din Marea Britanie.

Prețurile futures indică o deschidere în creștere în SUA, mai târziu astăzi, pe măsură ce sentimentul de risc se îmbunătățește. Aceasta este încă o piață fluidă și, dacă știrile se deteriorează sau războiul se intensifică, am putea asista la o nouă inversare a prețurilor.