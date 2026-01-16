📉 Apocalipsa acțiunilor de software bazate pe AI? Aceste acțiuni ale companiilor de tehnologice din SUA au scăzut — ce urmează? 🔎

Acțiunile Salesforce (CRM.US) și ServiceNow (NOW.US) erau, nu cu mult timp în urmă, printre cele mai apreciate pe Wall Street. Astăzi, situația s-a schimbat dramatic, deoarece investitorii par să ia în calcul un risc care nu se reflectă încă pe deplin în rezultatele (încă foarte solide) ale celor două companii: dezvoltarea continuă a inteligenței artificiale — inclusiv așa-numiții agenți AI construiți de marii giganți tehnologici. Piața a adoptat o narativă simplă: „inteligența artificială agentică le va lua locul de muncă, deci le va lua și veniturile”. Cu toate acestea, în domeniul SaaS, ceea ce contează cel mai mult este modelul de monetizare, nu doar automatizarea.
Piețele au avut mult timp o slăbiciune pentru a declara că o industrie este „terminată”. Totuși, există o șansă reală să ne confruntăm cu realitatea: operatorii tradiționali nu stau pur și simplu degeaba. Ei absorb amenințarea și o transformă într-un produs.
- 2015–2016: povestea „Amazon va distruge comerțul cu amănuntul”. În practică, lideri precum Walmart și Target au transformat magazinele într-un avantaj operațional: ridicare în aceeași zi, BOPIS și mini-puncte de distribuție aproape de client.
- 2010–2012: șocul cloud. „AWS va distruge Microsoft și Adobe”. Ambele companii s-au orientat către SaaS și au monetizat cloudul.
Din perspectiva modelului de afaceri, punctul cheie este următorul: AI-ul agentic nu trebuie să „mănânce SaaS”. Poate adăuga un strat suplimentar de venituri. Piața supraestimează adesea viteza de perturbare și subestimează adaptabilitatea liderilor consacrați. Timp de ani de zile, unitatea de bază a monetizării SaaS a fost „locul” (o licență de utilizator). AI-ul agentic schimbă întrebarea:
- Nu „câte persoane fac clic în sistem”, ci câtă muncă efectuează sistemul în realitate. Munca efectuată de agenții AI este, în practică, o nouă categorie de „muncă digitală”.
- De aceea, liderii încep să se îndepărteze de prețurile pe loc în favoarea modelelor bazate pe rezultate sau pe utilizare, adică taxe legate de rezultate sau de acțiuni în cadrul platformei.
- Aceasta este o încercare de a captura valoarea creată de automatizare, mai degrabă decât de a o preda „agenților” ca o scuză pentru a comprima ARPU.
Salesforce (CRM)
În CRM, multe procese de vânzare sunt foarte repetabile. Agentic AI poate prelua o parte semnificativă din această muncă. Salesforce nu pretinde că nu există. În schimb, lansează Agentforce și adaugă mecanisme care seamănă cu „plata pentru execuție”.
Din punct de vedere al monetizării, acest lucru este crucial: un agent AI poate face de mai multe ori munca unui om. Dacă plătiți per acțiune, mai degrabă decât per persoană, compania are șansa de a păstra și, potențial, de a crește veniturile pe unitate de muncă, în loc să le piardă. Acest lucru explică, de asemenea, de ce AI poate, dar nu trebuie neapărat, să însemne „venituri mai mici” pentru companie. Poate însemna pur și simplu o unitate de facturare diferită.
ServiceNow (NOW)
ServiceNow poate deveni chiar beneficiarul AI-ului agentic dintr-un motiv simplu: este o companie de flux de lucru care operează în procese interdepartamentale, exact în locurile în care automatizarea este atât cea mai dificilă, cât și cea mai valoroasă. ServiceNow poate acționa ca un sistem care leagă procesele din IT, HR, securitate, finanțe și operațiuni de service. Un model în care „agenții AI comunică între ei” în cadrul acestor procese este dificil de replicat pentru startup-uri. O companie start-up ar trebui să:
- pătrundă în interiorul organizației,
- se integreze cu zeci de sisteme,
- clarifice politicile de securitate
- și apoi să explice de ce ar trebui să înlocuiască o platformă pe care compania o utilizează de ani de zile.
Aceasta înseamnă costuri de schimbare plus fricțiuni în viața reală. Iar piața tinde să minimizeze acest aspect. Deci, chiar dacă AI-ul agentic reduce numărul de „oameni care dau clic”, platformele SaaS vor încerca să monetizeze „munca prestată” mai degrabă decât „utilizatorul”. Acest lucru nu trebuie să fie neapărat o veste proastă pentru lideri.
În plus, în cazul în care clienții ar părăsi Salesforce sau ServiceNow, ar trebui să țină cont de costurile de schimbare, de constrângerile normative și de securitate, precum și de impactul asupra distribuției instrumentelor în cadrul organizației. Așadar, dacă privim dincolo de imaginația zgomotoasă a „apocalipsei software” de pe Wall Street, altceva ar putea fi mai aproape de adevăr. Companiile SaaS vor utiliza AI puternic, vor schimba unitatea de monetizare, iar soluțiile lor ar putea deveni și mai importante în cadrul întreprinderilor.
Graficele Salesforce (CRM.US) și ServiceNow (NOW.US) (interval zilnic)
Acțiunile Salesforce au scăzut la minimele din ultimele luni, în jur de 220 USD pe acțiune, iar declinul față de maximul local este acum de aproape 15%.
Sursa: xStation5
ServiceNow (NOW.US), o companie axată pe automatizarea proceselor și sarcinilor, a înregistrat o scădere după ce compania a aprobat o divizare 5 la 1 în decembrie, iar de atunci a scăzut cu încă 12%. Prețul actual este cu aproape 50% mai mic decât maximul istoric înregistrat la sfârșitul anului 2024 și începutul anului 2025.
Sursa: xStation5
Evaluare și multipli
Pe măsură ce prețurile acțiunilor au scăzut, acestea se tranzacționează la un discount tot mai mare față de câștigurile și vânzările lor. Raportul preț/câștiguri estimate pe 12 luni este în prezent de aproximativ 18, iar raportul PEG este de aproape două ori mai „atractiv” din punct de vedere al evaluării față de nivelurile maxime de evaluare din 2024.
Sursa: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
Sursa: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
Acțiunile ServiceNow se tranzacționează la o primă clară față de Salesforce, datorită dinamicii vânzărilor și valorii pe care a generat-o în ultimii ani. Indicatorii preț/câștig, inclusiv prețul/câștigul pe 12 luni, au scăzut semnificativ. Indicatorul P/E pentru ServiceNow este de aproximativ 30, ceea ce nu pare deosebit de exigent în comparație cu media Nasdaq 100 și profilul de înaltă calitate al companiei. ServiceNow generează profituri și venituri record, iar vânzările cresc într-un ritm foarte solid de la un trimestru la altul. Contextul economic solid din SUA ar trebui să susțină o expansiune suplimentară.
Sursa: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
Sursa: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
