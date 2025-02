Apple - la ce să ne așteptăm de la rezultatele pentru Q1 2024/2025? 📌

Apple (AAPL.US) își va publica astăzi, după închiderea ședinței de pe Wall Street, rezultatele pentru primul trimestru al anului fiscal 2024/2025. Să aruncăm o privire asupra principalelor subiecte de urmărit în raport și la ce se așteaptă piața de la gigantul tehnologic american. Scăderi recente în sectorul tehnologiei Apple a avut o primă jumătate a săptămânii puternică. Compania a înregistrat relativ cea mai bună performanță dintre așa-numitele „Magnificent 7”, depășind chiar și Meta în câștiguri, ale cărei câștiguri au fost primite pozitiv de piață astăzi. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Rezistența Apple la panica pieței declanșată de știrile legate de DeepSeek se poate datora strategiei sale încă neclare în materie de inteligență artificială și lipsei unei intrări definitive în cursa înarmării cu inteligență artificială. Din această cauză, Apple nu a beneficiat pe deplin de popularitatea enormă a inteligenței artificiale, dar vânzarea de luni a făcut din Apple un „refugiu sigur” pentru unii investitori, pe fondul volatilității acțiunilor tehnologice. Piața chineză Cu toate acestea, este important să ne amintim că, deși Apple nu este la fel de expusă riscului DeepSeek precum companiile mai profund implicate în inteligența artificială, aceasta se confruntă în continuare cu provocări semnificative în China. Compania se confruntă cu un declin accentuat al creșterii vânzărilor în această țară de mai multe trimestre, determinând reduceri neașteptat de rapide la produsele sale pentru a-și menține poziția pe piață. Prin urmare, performanța Apple în China în primul trimestru al anului 2024/25 va fi un obiectiv-cheie pentru investitori. Estimările recente privind vânzările de smartphone-uri Apple în China sugerează cea mai abruptă scădere de la un an la altul din Q1 2024 (care corespunde Q2 2023/2024 al Apple din cauza schimbării anului fiscal). Aceste cifre înseamnă că investitorii vor fi foarte atenți la veniturile Apple din China, care se așteaptă să scadă la 17,97 miliarde de dolari (-14% față de anul precedent), conform estimărilor consensuale. Sursa: XTB Research, Counterpoint, Bloomberg Finanial L.P. Rezultate estimate În afară de slăbiciunea de pe piața chineză, Apple este de așteptat să înregistreze rezultate record pentru Q1 2024/25. Consensul prognozează o creștere a veniturilor de 3,8% de la an la an, determinată de creșterea pe segmentul serviciilor și de lansarea celui mai recent iPhone 16. În ceea ce privește inteligența artificială, investitorii vor aștepta noi actualizări privind dezvoltarea Apple Intelligence. Până în prezent, ofertele Apple în acest domeniu rămân mai puțin avansate decât cele ale concurenților (cum ar fi Samsung). Cu toate acestea, în mod paradoxal, această ușoară întârziere ar putea de fapt să avantajeze Apple. În cazul în care compania găsește o modalitate de a implementa soluții mai eficiente și de a îmbunătăți aceste tehnologii pentru a se potrivi mai bine clienților săi, ar putea reveni la ciclul său obișnuit de furnizare de servicii și produse rafinate - nu ca un pionier, ci ca o companie care perfecționează soluțiile existente. În ultimele patru săptămâni, sentimentul pieței față de Apple a scăzut ușor, iar așteptările au fost ajustate în sens negativ. Rezultate estimative pentru Q1 2024/2025. Sursă: Bloomberg Finance L.P. Rezultate financiare estimate pentru Q1 2024/2025: Venituri: 124,1 miliarde de dolari Venituri din produse: 98,02 miliarde de dolari Venituri iPhone: 71,04 miliarde de dolari Venituri Mac: 7,94 miliarde de dolari Venituri iPad: 7,35 miliarde de dolari Venituri din produse purtabile, pentru casă și accesorii: 11,95 miliarde de dolari Venituri din servicii: 26,1 miliarde de dolari

Venituri din China: 17,97 miliarde de dolari

EPS: 2,35

EPS ajustat: 2,35

Flux de numerar operațional: 39,03 miliarde de dolari

Cheltuieli totale de exploatare: 15,34 miliarde de dolari

Profit brut: 57,98 miliarde de dolari Bilanț: Numerar și echivalente de numerar: 36,45 miliarde de dolari

Costul vânzărilor: 65,98 miliarde de dolari

Active curente: 165,17 miliarde de dolari

Pasive curente: 167,07 miliarde de dolari

