Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (28.07.2025)

Deși săptămâna trecută a fost relativ calmă în ceea ce privește volatilitatea piețelor, aceasta a fost departe de a fi o „acalmie de vară”. Înaintea noastră se profilează posibilitatea implementării unor tarife reciproce severe la 1 august, împreună cu o atenție reînnoită asupra unui posibil acord comercial între SUA și China. În plus, Rezerva Federală va anunța decizia privind rata dobânzii, iar marile companii americane din domeniul tehnologiei vor publica raporturile financiare. Să nu uităm de un raport macroeconomic important: datele privind piața muncii din SUA. Prin urmare, săptămâna viitoare va fi crucială pentru piețe precum EURUSD, US100 și GOLD. EURUSD Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Cea mai importantă pereche valutară din lume se menține la niveluri ridicate, în intervalul 1,17-1,18. Cu toate acestea, mai mulți factori de risc pentru dolarul american s-au diminuat recent. Donald Trump a semnalat că nu este necesară demiterea președintelui Fed, iar Scott Bessent a declarat că numele noului președinte al Fed va fi anunțat în decembrie sau ianuarie, calmând temerile privind o luptă pentru „dublă putere” la Rezerva Federală. În plus, datele economice din SUA par solide, deși testul real va veni miercuri, odată cu publicarea primelor date privind PIB-ul SUA. În aceeași zi, aproape de închiderea Wall Street, Fed va anunța decizia sa privind politica monetară, urmată de datele privind piața muncii de vineri. Dacă cifrele sunt solide, dolarul ar putea începe să recupereze pierderile înregistrate la începutul acestui an. Datele privind PIB-ul zonei euro sunt, de asemenea, așteptate miercuri. US100 Am văzut rezultate solide din partea Alphabet și rezultate destul de slabe din partea Tesla. Acum, majoritatea companiilor din așa-numitul Mag7 sunt pregătite să-și publice raportările. Miercuri, după închiderea Wall Street, Microsoft și Meta vor publica rezultatele financiare. Joi, vor fi rândul Amazon și Apple. Apple ar putea atrage cea mai mare atenție din cauza dificultăților întâmpinate în adoptarea AI și a performanței slabe a acțiunilor. De remarcat că US100 (bazat pe indicele Nasdaq 100) se tranzacționează la niveluri record, ceea ce înseamnă că rezultatele solide ale companiilor din sectorul tehnologic sunt esențiale pentru susținerea pieței bullish recente. AUR Războiul comercial rămâne în centrul atenției investitorilor, deși sentimentul pare surprinzător de calm, având în vedere riscurile. Aurul a atins aproape niveluri record, dar îmbunătățirea sentimentului a dus la o scădere bruscă. Două date cheie sunt importante pentru conflictul comercial în săptămâna viitoare. Luni, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, se va întâlni cu omologul său chinez la Stockholm pentru a treia rundă de negocieri comerciale, chiar înainte de implementarea planificată a noilor tarife reciproce la 1 august. În prezent, SUA are doar câteva acorduri comerciale în vigoare și încă nu a încheiat un acord important cu Europa. Dacă riscul unui război comercial în toată regula, cu acțiuni de represalii, se intensifică, aurul ar putea avea ocazia să testeze din nou sau să depășească maximele istorice.

