Rezumatul zilei: Acordul comercial cu UE alimentează optimismul la sfârșit de săptămână 🎯

Indicii americani înregistrează creșteri modeste la sfârșitul săptămânii, impulsionați de speranțele privind finalizarea unui acord comercial între SUA și Uniunea Europeană.

Președintele Donald Trump a declarat că majoritatea acordurilor comerciale ale SUA sunt practic gata — în prezent se trimit scrisori în care se specifică ratele tarifare, care variază de obicei între 10% și 15%. În ceea ce privește UE, el a declarat că există „șanse destul de bune” de a se ajunge la un acord comercial.

Cu toate acestea, în ceea ce privește Canada, Trump a recunoscut că negocierile nu decurg bine și că ia în considerare impunerea de tarife comerciale unilaterale.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că a avut o convorbire telefonică pozitivă cu președintele Trump și că intenționează să se întâlnească cu acesta duminică, în Scoția. Principalul subiect al discuțiilor va fi menținerea unor relații comerciale transatlantice puternice.

La momentul publicării, US500 și US100 erau în creștere cu 0,28%, tranzacționându-se la 6.423 și, respectiv, 23.452 de puncte. US2000 a pierdut 0,11%, ajungând la 2.265 de puncte.

Acțiunile Intel (INTC.US) au scăzut cu 10% în urma rezultatelor mixte din trimestrul al doilea și a previziunilor slabe privind EPS pentru trimestrul al treilea. Compania se află în proces de restructurare, reducând personalul cu 15% și diminuând planurile de fabricare din Europa și Costa Rica.

Deckers Outdoor (DECK.US) a crescut cu 12,30% după un trimestru I puternic. Compania a raportat o creștere a veniturilor de aproape 17%, impulsionată de brandurile HOKA și UGG. Previziunile pentru trimestrul al II-lea au depășit, de asemenea, așteptările, cu vânzări estimate între 1,38 și 1,42 miliarde de dolari și un EPS între 1,50 și 1,55 dolari.

Sentimentul a fost mai moderat. Indicele DAX din Germania a scăzut cu 0,27% pe piața spot, în timp ce indicele WIG20 din Polonia a scăzut cu aproape 0,18%. Acțiunile Orlen au înregistrat performanțe slabe în Polonia, în timp ce Dino Polska a înregistrat creșteri.

LVMH (MC.FR) – Grupul a raportat o scădere de 9% a vânzărilor din segmentul de modă și articole din piele în trimestrul al doilea, dezamăgind din nou piața. Cea mai mare scădere a cererii a venit din China și Japonia. În ciuda unui venit net de 9 miliarde de euro în primul semestru (peste previziuni), acțiunile au scăzut. Louis Vuitton planifică o nouă fabrică în Texas ca răspuns la tarifele vamale, în timp ce Dior intră într-o fază de tranziție sub conducerea lui Jonathan Anderson. Cu toate acestea, sectorul modei dă semne de reziliență, în parte datorită comentariilor recente privind relaxarea presiunii tarifare.

Îmbunătățirea sentimentului – în principal creșterea încrederii în SUA după comentariile lui Trump privind un acord în curs de negociere cu UE – a determinat scăderea prețului aurului cu peste 1%.

Din același motiv, apetitul ridicat pentru risc se reflectă și în dolarul american, care se numără printre cele mai performante monede de astăzi.

Bitcoin înregistrează o ușoară corecție de 1,86%, până la 116.100 USD. Ethereum a scăzut cu aproximativ 1,90%, până la 3.635 USD, iar alte monede alternative au scăzut cu 0,90%, aducând capitalizarea totală a pieței la 999 miliarde USD. Dominanța Bitcoin scade ușor, dar rămâne ridicată, la 61,60%.

