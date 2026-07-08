Apple testează cipuri de memorie chinezești. Este acesta un moment decisiv pentru ambițiile tehnologice ale Chinei?

Ultimele câteva săptămâni au adus un flux constant de evoluții pozitive pentru sectorul tehnologic din China. La sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie, investitorii acordau deja o atenție deosebită rapoartelor care sugerau că modelele chinezești de inteligență artificială încep să se ridice la nivelul omologilor lor americani în mai multe domenii cheie. La doar câteva zile distanță, a apărut știrea că DeepSeek dezvoltă propriul cip de AI, un alt pas către reducerea dependenței Chinei de furnizorii străini de tehnologie. Acum, o altă piesă importantă a fost adăugată la acest puzzle. Conform unor rapoarte recente din presă, Apple a început să testeze cipuri de memorie DRAM produse de producătorul chinez ChangXin Memory Technologies, mai cunoscut sub numele de CXMT, care ar putea fi utilizate în cele din urmă în dispozitivele vândute pe piața chineză. În acest stadiu, această mișcare nu înseamnă că Apple a semnat un acord de furnizare sau că se pregătește pentru producția în serie. Testarea noilor componente este o etapă standard a procesului de calificare a furnizorilor. Cu toate acestea, decizia Apple de a evalua tehnologia dezvoltată de un producător chinez de memorie are o importanță simbolică. Cu doar câțiva ani în urmă, CXMT era considerată pe scară largă o companie care se străduia să ajungă din urmă producătorii mondiali de top de memorie. Astăzi, produsele sale sunt evaluate de una dintre cele mai mari companii de electronice de larg consum din lume. Această evoluție este departe de a fi întâmplătoare. Piața globală a memoriilor DRAM a fost dominată mult timp de Samsung, SK Hynix și Micron, ceea ce face extrem de dificil pentru noii veniți să-și asigure un loc în lanțul global de aprovizionare. Succesul necesită nu doar capacități avansate de producție, ci și abilitatea de a respecta standarde stricte de calitate, fiabilitate și performanță. Testele efectuate de Apple sugerează că producătorii chinezi de memorii reduc treptat decalajul tehnologic față de liderii consacrați ai industriei. Momentul ales este, de asemenea, semnificativ. Pe măsură ce inteligența artificială continuă să se extindă, memoria semiconductoare a devenit una dintre cele mai critice componente care alimentează smartphone-urile moderne, centrele de date și infrastructura AI. Ca urmare, semiconductorii au devenit din nou un câmp de luptă central în competiția tehnologică dintre Statele Unite și China. Tocmai de aceea Beijingul a investit ani de zile nu numai în procesoare autohtone, ci și în cipuri de memorie, software și orice altă componentă necesară pentru a construi un ecosistem tehnologic autosuficient. Rapoartele despre CXMT se încadrează perfect în această strategie mai amplă. DeepSeek își dezvoltă propriul accelerator de IA, Huawei continuă să-și extindă gama de procesoare Ascend, iar un număr tot mai mare de companii chineze înlocuiesc tehnologiile străine cu alternative naționale. Împreună, aceste eforturi vizează reducerea dependenței de furnizorii străini, consolidând în același timp reziliența Chinei față de controalele la export și sancțiunile tehnologice impuse de SUA. Apple nu a confirmat că cipurile de memorie ale CXMT vor fi utilizate în produse comerciale, iar compania ar putea fi încă departe de a deveni un furnizor oficial. Chiar și așa, decizia de a începe testarea este semnificativă în sine. Aceasta sugerează că companiile chineze producătoare de semiconductori nu mai sunt privite doar ca alternative naționale, ci se impun din ce în ce mai mult ca participanți credibili în industria globală a semiconductoarelor. Dacă această tendință continuă, ar putea deveni una dintre cele mai importante schimbări care vor modela viitorul sectorului tehnologic global. Sursă: xStation5

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