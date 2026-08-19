Deschiderea sesiunii din SUA: Piața încearcă să recâștige teren, acțiunile Moderna se apreciază cu 140% (19.08.2026)

Ședința de ieri a adus o vânzare masivă pe piața americană (și nu numai). Acest fenomen a fost deosebit de pronunțat în sectorul tehnologic. Indicele Nasdaq 100 a scăzut cu aproximativ 1,7%, tras în jos de companiile din sectoarele semiconductorilor și memoriilor. CoreWeave a înregistrat o pierdere de 12%, în timp ce Lumentum a scăzut cu 10%. Seagate, Teradyne și Sandisk au pierdut fiecare câte 9%.

Deschiderea de astăzi, în ciuda creșterilor suplimentare ale prețurilor petrolului și gazelor, a fost marcată de o corecție (relativ de scurtă durată, întrucât Nasdaq 100 a revenit în prezent la nivelurile de la închiderea de marți). Piața a reacționat puternic la anunțul privind extinderea programului de răscumpărare al Departamentului Trezoreriei SUA (așa-numita răscumpărare de sprijin al lichidității).

Programul are următoarele obiective:

să dubleze cel puțin pragul maxim pentru operațiunile individuale de răscumpărare (de la 2 miliarde de dolari la 4 miliarde de dolari);

să se concentreze pe segmentul cu scadențe lungi al curbei, adică să achiziționeze în principal obligațiuni de stat cu scadențe lungi (ceea ce va duce la o lichiditate sporită);

să intre în vigoare pe 9 septembrie și să rămână în vigoare cel puțin până pe 4 noiembrie, când Departamentul Trezoreriei va publica noi planuri trimestriale.

Decizia lui Bessent nu este, desigur, o coincidență. Este o intervenție menită să calmeze situația tensionată de pe piața obligațiunilor. În ultimele săptămâni, randamentele au crescut într-un ritm foarte dinamic, în special la capătul lung al curbei. Marți s-a înregistrat un nou maxim al ultimilor 19 ani în acest sens, randamentele obligațiunilor pe 30 de ani depășind pragul de 5,33%.

Din punct de vedere tehnic, aceasta nu reprezintă o relaxare a politicii monetare (care ține de competența Rezervei Federale), însă pentru piață efectul este similar. Observăm o scădere semnificativă a randamentelor pe întreaga durată a curbei, deosebit de pronunțată la capătul cu scadențe lungi.

De ce este acest lucru important pentru piețe?

Timp de mulți ani, în special în al doilea deceniu al secolului XXI, randamentele obligațiunilor s-au menținut la niveluri scăzute (randamentele la 30 de ani în jur de 3%), neconstituind o alternativă reală la piața de acțiuni. Acest fenomen a avut chiar și un nume specific: TINA, care înseamnă „nu există alternativă” (there is no alternative).

În prezent, mulți investitori încep să se întrebe dacă merită să-și asume riscul asociat investițiilor pe piața de acțiuni, dacă guvernul SUA, cel mai sigur debitor din lume, oferă o rată de rentabilitate sigură de aproximativ 5,3% pe o perioadă de 30 de ani.

De ce sunt companiile din domeniul tehnologiei atât de sensibile la schimbările de pe piața obligațiunilor?

Companiile din domeniul tehnologiei, în special cele denumite „acțiuni de creștere”, sunt adesea evaluate prin prisma profiturilor preconizate într-un viitor îndepărtat. Când randamentele obligațiunilor cresc, crește și rata de actualizare. În consecință, valoarea actualizată a fluxurilor de numerar viitoare scade semnificativ.

În plus, randamentele obligațiunilor de stat servesc ca un fel de punct de referință pentru toate celelalte credite din economie. Creșterea acestora semnifică, de obicei, un cost mai ridicat al creditului pentru firme și rate ale dobânzii mai mari la obligațiunile corporative. Acest lucru este deosebit de dureros pentru companiile care necesită cheltuieli masive de investiții.

Știri corporative

Figura 1: Câștigători și pierzători în S&P 500 (19.08.2026)

Sursă: XTB Research, 19.08.2026

Moderna ($MRNA.US)

Știrile din industrie sunt dominate astăzi de o creștere de peste 140% a prețului acțiunilor Moderna. Aceasta vine în urma anunțării unor rezultate pozitive ale studiilor clinice în fază avansată pentru un vaccin personalizat împotriva cancerului. În combinație cu medicamentul de imunoterapie Keytruda al companiei Merck, acesta a redus recurența melanomului mai eficient decât imunoterapia administrată singură. Acesta este adaptat la mutațiile specifice ale tumorii fiecărui pacient, iar procesul de producție durează aproximativ șase săptămâni. Directorul general al Moderna, Stephane Bancel, a estimat că acesta ar putea fi aprobat încă din 2027.

Estee Lauder ($EL.US)

Prețul acțiunilor gigantului din industria cosmetică, Estee Lauder, este, de asemenea, în creștere (+16,7%), în urma unor rezultate trimestriale impresionante. Veniturile au depășit așteptările și înregistrează din nou o creștere anuală pozitivă după trei trimestre dezamăgitoare. Compania și-a revizuit, de asemenea, în sens pozitiv, previziunile privind marja operațională ajustată. Directorul general Stephane de La Faverie, în cadrul eforturilor de îmbunătățire a profitabilității, a confirmat, de asemenea, o reducere planificată a personalului cu aproape 10.000 de posturi.

Target ($TGT.US)

După scăderile inițiale, și Target se consolidează (+5,9%). Compania a depășit așteptările analiștilor privind vânzările comparabile (+3,8% față de consensul de 2,4%) și câștigurile ajustate pe acțiune (4,11 USD) pentru al doilea trimestru. Conducerea a revizuit în sus previziunile pentru 2027, vizând câștiguri ajustate pe acțiune în intervalul 9,90– 10,90 USD(anterior 7,50 – 8,50 USD) și o creștere a vânzărilor nete de aproximativ 5%.

SK Hynix ($SKHY.US)

De asemenea, în teritoriu pozitiv, deși într-o măsură mai redusă, cu 3,3%, se află SK Hynix, care a anunțat un plan de răscumpărare a acțiunilor în valoare de 40 de trilioane de woni (aproximativ 29 de miliarde de dolari). Compania intenționează să achiziționeze și să anuleze până la 24 de milioane de acțiuni până la 19 noiembrie.