Ar putea o blocadă a Strâmtorii Ormuz să ducă prețul petrolului peste 100 de dolari?

Conflictul din Orientul Mijlociu a fost cel mai important subiect din ultimele zile, după escaladarea înregistrată marțea trecută, când Iranul, ca răspuns la invazia israeliană din Liban, a lansat un atac cu rachete asupra Tel Avivului. Situația în acest moment este una de calm tensionat în așteptarea răspunsului Israelului. Netanyahu pare să primească presiuni puternice pentru a ataca puncte-cheie din economia Iranului și nu este exclus ca el să ia o decizie în următoarele ore. În acest scenariu, unul dintre principalele puncte în care se concentrează atenția piețelor este petrolul, care a fost afectat de creșterea tensiunii din zonă. În ultimele luni, prețul barilului a avut de suferit de pe urma dezacordurilor dintre membrii OPEC, a scăderii cererii globale și a posibilei victorii a lui Donald Trump în următoarele alegeri. Cu toate acestea, instabilitatea din Orientul Mijlociu a stimulat din nou prețul petrolului: după atacul iranian de marți, prețul petrolului a crescut cu peste 4%, tendință care a continuat și a doua zi, când a mai crescut cu încă 2%. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În spatele acestor creșteri se află o temere: o posibilă blocare a Strâmtorii Ormuz, unul dintre cele mai importante noduri de transport al petrolului din lume. Dar ce rol joacă această strâmtoare și cum poate afecta prețul petrolului? Prețurile țițeiului Brent au crescut cu peste 6% de la începutul conflictului actual dintre Israel și Iran. Din punct de vedere istoric, impactul unor astfel de evenimente a fost limitat din cauza lipsei unei escaladări. Cu toate acestea, nu poate fi exclusă posibilitatea unor represalii israeliene în acest weekend, ceea ce ar putea duce la un șoc mai mare pe piețele financiare. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Ce este Strâmtoarea Ormuz? Strâmtoarea Ormuz este unul dintre cele mai importante și strategice pasaje maritime din lume și unul dintre cele mai importante noduri pentru transportul de petrol la nivel global. Situată între Oman și Iran și având o lungime de doar trei kilometri, această strâmtoare conectează pasajul maritim al țărilor din Golf (Iran, Kuweit, Arabia Saudită, Bahrain, Qatar și Emiratele Arabe Unite) cu Marea Arabiei și cu alte regiuni din afara acesteia și servește drept punct de legătură între producătorii de petrol din Orientul Mijlociu și piețele-cheie din Asia Pacific, Europa și America de Nord. Iranul este responsabil doar pentru aproximativ 3 milioane de barili pe zi de producție și 1,7 milioane de barili pe zi de export. Întrebarea-cheie în ceea ce privește petrolul este dacă strâmtoarea Ormuz, care gestionează 20% din aprovizionarea cu petrol a lumii, va fi blocată. Sursă: Bloomberg FInance LP, XTB De ce este Strâmtoarea Ormuz atât de importantă pentru producția de petrol? Strâmtoarea Ormuz este una dintre principalele rute comerciale maritime la nivel mondial. De fapt, se estimează că această strâmtoare este responsabilă pentru aproximativ 11,1% din comerțul maritim mondial. În cazul petrolului, însă, această influență este și mai mare. Conform celor mai recente date ale EIA (Agenția Internațională pentru Energie), se estimează că aproximativ 30 % din comerțul mondial total cu petrol trece prin această zonă, deși între ianuarie și octombrie 2023 această cifră a crescut la aproape 40 %. Conform datelor Administrației americane pentru informații energetice (EAI), aproximativ 21 de milioane de barili de petrol pe zi au trecut prin Strâmtoarea Ormuz în 2022, echivalentul a 21% din consumul mondial de lichide petroliere. Între 2022 și prima jumătate a anului 2023, fluxul de petrol prin acest canal a reprezentat mai mult de un sfert din totalul petrolului comercializat pe mare în lume. Iar dacă se adaugă volumele de petrol, țiței și condensat care au trecut prin Strâmtoarea Ormuz între 2020 și 2022, numărul total de barili se ridică la peste 2,4 miliarde de barili pe zi, cifre care subliniază ponderea enormă pe care o are această enclavă în comerțul mondial cu țiței. Strâmtoarea Ormuz este principala rută de export pentru petrolul din Iran, Arabia Saudită, Irak, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Qatar. Aceste exporturi sunt direcționate în principal către Asia și, în special, către China, Japonia și India, deși, după războiul din Ucraina și sancțiunile împotriva Rusiei, Strâmtoarea a câștigat, de asemenea, greutate în importurile europene de țiței: mai exact, se estimează că aproximativ 5% din fluxul de petrol care trece prin Strâmtoarea Ormuz este direcționat acum către Europa, ceea ce este echivalent cu aproximativ 900.000 de barili pe zi. Înainte de conflictul ruso-ucrainean, aceste importuri erau echivalente cu aproximativ 700.000 de barili pe zi, ceea ce înseamnă că Europa și-a crescut importurile de petrol cu aproximativ 25%. Pe lângă petrol, Strâmtoarea Ormuz joacă un rol important și în transportul altor materii prime, precum propanul sau gazele naturale. În cazul propanului, se estimează că aproximativ 31% din comerțul mondial trece prin această zonă, în timp ce în cazul gazelor naturale, această cifră reprezintă aproximativ 20%. Prin urmare, o blocadă în această zonă ar putea avea consecințe grave nu numai pentru petrol, care a suferit deja primele creșteri de preț, ci și pentru comerțul cu alte materii prime. Ce s-ar întâmpla dacă strâmtoarea Ormuz ar fi blocată? Iranul a amenințat de mai multe ori în ultimii ani că va bloca strâmtoarea Ormuz, în 2011, 2012 și 2016. Cu toate acestea, până în prezent, strâmtoarea nu a fost supusă niciunei blocade semnificative, cu excepția celei din 1984, în plin război Iran-Irak. Cu toate acestea, o eventuală blocadă a strâmtorii Hormuz ar putea avea consecințe foarte importante pentru comerțul mondial. Concret, se estimează că, dacă strâmtoarea Ormuz ar fi blocată, prețul petrolului ar putea ajunge chiar între aproximativ 150 și 200 de dolari. În acest scenariu, însă, este dificil de prevăzut cum va evolua prețul petrolului: totul depinde de răspunsul Israelului la atacul Iranului. În acest moment, credem că posibilitatea atenuării conflictului este limitată, deși am mai văzut acest lucru în aprilie și acum un an, în octombrie: răspunsul ambelor părți a fost limitat, ceea ce a redus creșterile inițiale înregistrate de țiței. În prezent, prețul petrolului este de aproximativ 75 de dolari pe baril, după creșterile suferite după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, există posibilitatea ca țițeiul să scadă până la 60 de dolari, datorită creșterii producției în țările OPEC sau a creșterii numărului de vehicule electrice în China. Strâmtoarea Ormuz va juca un rol cheie în determinarea modului în care va evolua petrolul în următoarele zile. Riscul de creștere semnificativă a prețurilor, având în vedere fundamentele actuale ale pieței, este scăzut. Cu toate acestea, o blocadă a Strâmtorii Ormuz ar schimba regulile jocului. Deși piața nu este încă prea îngrijorată de acest scenariu, o surpriză de weekend nu poate fi exclusă. În prezent, există doar 8 contracte deschise pentru opțiunea WTI de 100 USD/baril pentru octombrie. Cu toate acestea, prețurile acestor opțiuni au urcat la cele mai ridicate niveluri de la jumătatea lunii august. Sursa: Bloomberg Bloomberg Finance LP

