Argintul câștigă 2% 📈

Metalele prețioase se tranzacționează astăzi la prețuri mai ridicate, argintul (SILVER) înregistrând o creștere de aproximativ 2%, iar aurul (GOLD) de aproape 1%, în ciuda unui dolar american și a randamentelor titlurilor de stat relativ stabile. Sentimentul este susținut de prețurile mai scăzute ale petrolului, contractele futures pe țițeiul Brent (OIL) înregistrând o scădere de aproape 1,5% pe parcursul zilei, în ciuda tensiunilor continue dintre Statele Unite și Iran. Se pare că Teheranul a anunțat că suspendă negocierile cu Washingtonul, invocând acțiunile Israelului în Liban. Donald Trump a comentat că nu acordă o importanță deosebită declarațiilor Teheranului, dar că va discuta situația din Liban cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu. Revenirea argintului pare să fie în mare parte de natură tehnică, întrucât contextul fundamental rămâne incert pe fondul inflației în creștere atât în Statele Unite, cât și în Europa, precum și al unei traiectorii neclare a politicii băncilor centrale, de la Rezerva Federală până la BCE. Perspectivele pentru industria solară — una dintre principalele surse de cerere industrială pentru argint — par, de asemenea, mai puțin favorabile. Cererea din sectorul solar ridică noi întrebări pentru argint BMO a subliniat recent că cererea din sectorul solar ar putea oferi un sprijin mai redus pentru prețurile argintului decât se așteaptă mulți investitori. Deși argintul rămâne un metal important pentru tranziția energetică datorită utilizării sale pe scară largă în panourile solare, ritmul instalărilor solare noi în China a devenit o preocupare tot mai mare. Potrivit BMO, capacitatea solară suplimentară a Chinei de până acum în acest an se situează sub nivelurile din 2024.

China rămâne una dintre cele mai importante piețe pentru industria solară globală, ceea ce înseamnă că o activitate mai slabă ar putea reduce cererea industrială de argint.

În același timp, conflictul care implică Iranul și preocupările mai largi privind securitatea energetică continuă să susțină interesul pentru surse alternative de energie, inclusiv energia solară.

Pentru argint, acest lucru creează o imagine mixtă: evoluțiile geopolitice susțin narațiunea pe termen lung privind energia curată, în timp ce datele mai slabe din China ar putea limita impactul pozitiv al cererii din sectorul solar asupra prețurilor.

În practică, argintul rămâne influențat simultan de două forțe: cererea de investiții determinată de incertitudine și cererea industrială legată de activitatea reală din sectorul fotovoltaic. Cum arată cererea fizică? Punctul de vedere al Scottsdale Mint Potrivit Scottsdale Mint, în prezent are loc o schimbare structurală semnificativă pe piața fizică a argintului. Argintul părăsește Statele Unite și se îndreaptă către piețe externe mai restrânse, în special în Asia. În ciuda slăbiciunii recente a prețurilor argintului, fluxurile fizice continuă să sugereze o cerere sănătoasă, chiar dacă piața fizică și piața futures transmit semnale diferite. China a crescut abrupt importurile de argint. În martie, importurile au crescut cu 78% față de luna precedentă, atingând un nivel record de 836 de tone, cu 173% peste media sezonieră pe zece ani pentru luna martie. Creșterea cererii din China poate reflecta eforturile de a asigura baza de producție a țării, deoarece argintul rămâne un factor de producție esențial pentru panouri solare, semiconductori, baterii, electronice și aplicații militare. Scottsdale Mint susține că problema nu este o penurie de argint în Statele Unite, ci mai degrabă locația și disponibilitatea metalului certificat corespunzător care poate fi livrat pe piețele internaționale. Un alt semn al înăspririi condițiilor este creșterea primei pentru argintul LBMA Good Delivery. Cumpărătorii sunt din ce în ce mai dispuși să plătească mai mult pentru metalul care poate fi livrat rapid către centrele comerciale globale. India influențează, de asemenea, piața. În luna mai, autoritățile au restricționat importurile anumitor lingouri de argint, o măsură care ar putea modifica fluxurile comerciale globale și redirecționa metalul fizic prin canale alternative. Interesul pentru argint se extinde dincolo de investitorii de retail. Unele corporații încep să considere metalele prețioase fizice ca parte a gestionării trezoreriei și ca o acoperire împotriva riscurilor sistemice. Reprezentanții Scottsdale Mint susțin că neîncrederea crescândă în sistemele bancare, monedele fiduciare și lanțurile de aprovizionare globale sporește interesul pentru aurul și argintul fizic ca active de rezervă strategice. Silver (interval zilnic) Sursa: xStation5

