Perechea EURUSD s-a mișcat recent într-un interval relativ restrâns, alternând între creșteri și scăderi. A început săptămâna cu o mișcare descendentă, în urma unor știri negative privind situația din Orientul Mijlociu. Geopolitică Ieri, agenția de știri Tasnim a raportat că schimbul de mesaje dintre SUA și Iran a fost suspendat. Se pare că această mișcare reprezintă un protest al Iranului împotriva atacurilor continue ale Israelului asupra Libanului. Probabilitatea ajungerii la un acord rapid între părți este în scădere, ceea ce afectează sentimentul pieței. După ce președintele Trump a ordonat Israelului să-și oprească atacurile asupra Beirutului, declarând în același timp că negocierile avansează „într-un ritm fulgerător”, sentimentul pieței s-a stabilizat ușor, permițând perechii EURUSD să-și recupereze o parte din pierderi. Cu toate acestea, știrile care vin din Teheran și Washington rămân extrem de inconsistente, ceea ce înseamnă că sentimentul ar putea rămâne volatil. Date macroeconomice Am trecut de publicarea datelor privind inflația din Zona Euro. O surpriză pozitivă în ceea ce privește indicatorul de bază (o creștere la 2,5%) pare să confirme practic o majorare a ratei dobânzii în iunie. Probabilitatea implicită de piață a unei astfel de mișcări se situează în prezent la 96%. Cu toate acestea, reacția pieței a fost remarcabil de moderată. Astăzi ne așteaptă o altă publicare importantă – raportul JOLTS din aprilie, care va servi drept preludiu pentru datele NFP de vineri. Dacă datele, în conformitate cu așteptările, arată o stare încă relativ sănătoasă a pieței muncii din SUA, pariurile pe o majorare a ratei dobânzii de către Fed ar putea crește ușor, oferind sprijin dolarului american. Analiză tehnică Graficul 1: EURUSD (17.12.2025 - 02.06.2026) Sursa: xStation, 02.06.2026 Perechea EURUSD se află în prezent într-o fază clară de consolidare, așa cum o ilustrează aplatizarea și întrepătrunderea mediilor mobile exponențiale cheie: EMA 50, EMA 100 și EMA 150. Acest fenomen confirmă în mod clar pierderea unui impuls direcțional puternic și trecerea pieței la o tendință laterală. Într-un context tehnic mai larg, evenimentul cheie a fost testarea și apărarea cu succes a unui nivel de suport semnificativ – retragerea Fibonacci de 61,8%. Lipsa de hotărâre în rândul investitorilor se reflectă și în valorile oscilatorului. Indicatorul RSI se stabilizează la 46,8 – în zona neutră, chiar sub pragul de 50. Acest lucru reflectă un echilibru al forțelor pieței, cu un avantaj minim pentru partea bearish, care în prezent nu are suficientă forță pentru a declanșa o vânzare masivă mai profundă.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."