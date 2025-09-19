🔝Argintul câștigă peste 2%

Argintul se pregătește pentru cea mai mare închidere din 2011, pe fondul așteptărilor privind o nouă reducere a ratei dobânzii Marți, argintul a atins cel mai înalt nivel zilnic din 2011, înainte de o ușoară corecție, care a fost accentuată de decizia dificil de interpretat a Rezervei Federale. Astăzi, Neel Kashkari, membru al Fed, a declarat că susține recenta reducere a ratei dobânzii și prevede încă două măsuri similare în acest an. Deși Kashkari nu are drept de vot în acest an, el îl va avea în 2026. Miran a indicat, de asemenea, că votul pentru o reducere a ratei dobânzii cu 50 de puncte de bază este adecvat pentru a aduce ratele la un nivel neutru. Din perspectivă fundamentală, argintul se confruntă de câțiva ani cu un deficit semnificativ de aprovizionare. În 2025, acest deficit ar putea depăși 200 de milioane de uncii, marcând al optulea an consecutiv de penurie. Deși reciclarea argintului este ridicată, creșterea cererii de investiții ar putea duce la o lipsă de aprovizionare pentru aplicații industriale. În prezent, argintul este utilizat în principal în sectorul fotovoltaic, vehiculele electrice, electronice și tehnologia 5G. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Creșterea prețurilor aurului este determinată și de cerere. Aurul este achiziționat de investitori mari, precum și de organisme oficiale, cum ar fi băncile centrale. Argintul, fiind o opțiune mai accesibilă, este preferat de investitorii mai mici. Raportul aur-argint scade în prezent la 86, în timp ce media mobilă pe 10 ani se situează la 82. Dacă aurul ar reveni la 3.700 USD sau chiar ar ajunge la 3.800 USD pe uncie, o scădere a raportului de preț la 82 ar evalua argintul la 45-46 USD pe uncie. Deși acest lucru nu ar fi un record pentru argint, ar fi foarte aproape. Astăzi, există potențialul ca argintul să înregistreze cea mai mare închidere din 2011. Câștigurile de astăzi sunt cele mai mari în termeni nominali din 1 septembrie. Dacă argintul ar inversa tendința și ar corecta, nivelurile cheie de suport ar fi în jur de 41,5 și 40 de dolari pe uncie. Țintele potențiale pentru argint sunt 43 și, ulterior, 45 de dolari pe uncie. Sursa: xStation5 Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

