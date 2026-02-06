Argintul crește cu 5% 📈

Argintul (SILVER) a crescut astăzi cu peste 5%, în timp ce aurul (GOLD) a înregistrat o revenire de aproximativ 2,5%, ajungând la aproape 4.900 USD pe uncie, susținut de îmbunătățirea sentimentului global de risc. Argintul a crescut de la aproximativ 64 de dolari la peste 74 de dolari pe uncie, iar în acest moment mișcarea pare să fie determinată mai mult de factori tehnici decât de fundamentele economice. Datele Reuters arată că analiștii și-au ridicat prognoza medie pentru prețul argintului în 2026 la 79,50 dolari pe uncie. Ieri, argintul a scăzut cu aproximativ 12% , iar CME, bursa americană de contracte futures pe metale (COMEX), a majorat cerințele de marjă pentru contractele futures pe argint de la 15% la 18% . Acest lucru a crescut direct costul dețineri pozițiilor și a forțat unii investitori să închidă tranzacțiile. JPMorgan a avertizat că evaluările ridicate ale argintului fac piața deosebit de vulnerabilă la vânzări masive în perioadele de aversiune față de risc.

Recent, unul dintre principalii factori nefavorabili a fost aprecierea dolarului american. Dolarul se menține astăzi în apropierea maximelor din ultimele două săptămâni , ceea ce este istoric negativ pentru metalele prețioase. Pe de altă parte, indicatorii mai slabi de ieri ai pieței muncii din SUA (JOLTS, cererile de șomaj și raportul Challenger) ar putea reduce dinamica dolarului — mai ales dacă raportul de astăzi al Universității din Michigan (încrederea consumatorilor și așteptările privind inflația) întărește povestea unei economii în încetinire.

China a înregistrat perturbări grave pe piața locală a argintului. Fondul UBS SDIC Silver Futures a scăzut cu încă 10% (limita zilnică) și tranzacționarea a fost suspendată. Produsul se află acum cu peste 40% sub maximul înregistrat pe 26 ianuarie, dar se tranzacționează în continuare cu o primă de aproximativ 29% față de valoarea activului net (NAV). Între timp, analiștii Julius Baer au indicat o scădere a cererii industriale — inclusiv din partea producătorilor de panouri solare și o scădere a cererii de bijuterii, ceea ce ar putea limita posibilitatea unei reveniri susținute. CME a anunțat, de asemenea, lansarea planificată a unor noi contracte futures pe argint de 100 de uncii pe 9 februarie (în așteptarea aprobării autorităților de reglementare), ceea ce ar putea crește activitatea pieței, dar ar putea și spori volatilitatea pe termen scurt. Graficele ARGINTULUI și AURULUI (Interval D1)

Sursa: xStation 5

Sursa: xStation 5 Ultima dată când argintul a înregistrat o mișcare de această amploare a fost în martie 2020, în timpul crizei provocate de COVID. Toate semnele sugerează că volatilitatea va rămâne probabil ridicată pe termen scurt. Sursa: Bloomberg Finance L.P. XTB Research În prezent, argintul și aurul se mișcă aproape în tandem, corelația dintre ele atingând niveluri istorice ridicate. Sursa: Bloomberg Finance L.P. XTB Research

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."