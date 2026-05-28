Argintul scade cu 1,5% 🚩 Bank of America vede un potențial de revenire

Argintul pierde astăzi 1,5%, prelungind valul de vânzări masive înregistrat în ultimele câteva sesiuni. În același timp, Bank of America rămâne optimistă în privința argintului și continuă să vadă potențialul ca prețurile să atingă 100 USD pe uncie în Q4 2026, deși banca avertizează că o astfel de creștere ar fi probabil temporară, mai degrabă decât durabilă. Potrivit analiștilor BofA, actualul impuls ascendent al argintului este determinat în principal de creșterea continuă a aurului, de tensiunile geopolitice și de lichiditatea limitată de pe piața fizică a argintului. Concluzii Cu toate acestea, banca consideră că fundamentele industriale ale argintului încep să se slăbească, prețurile ridicate devenind o problemă majoră pe măsură ce producătorii caută din ce în ce mai mult modalități de a reduce utilizarea argintului sau de a-l înlocui cu alternative mai ieftine.

Cel mai mare risc vizează sectorul fotovoltaic, care a fost unul dintre principalii factori ai cererii de argint în ultimii ani. Potrivit BofA, cererea din acest segment ar fi atins deja un nivel maxim în 2025.

Banca subliniază, de asemenea, încetinirea producției de panouri solare în China și o potențială scădere a noilor instalații solare în 2026, ceea ce ar putea limita creșterea în continuare a cererii industriale de argint.

Prețurile ridicate ale argintului exercită o presiune semnificativă asupra marjelor producătorilor de panouri solare, accelerând așa-numitul proces de „economisire”, în cadrul căruia companiile reduc cantitatea de argint utilizată în produsele industriale.

BofA estimează că deficitul global de argint s-ar putea reduce cu până la 90% în acest an, ceea ce face ca piața să fie din ce în ce mai vulnerabilă la trecerea la un surplus de ofertă, chiar și după vânzări modeste din partea investitorilor.

Banca se așteaptă ca argintul să se tranzacționeze treptat mai mult ca un metal prețios decât ca un metal industrial în următoarele trimestre, ceea ce implică o dependență mai puternică de fluxurile de capital, de sentimentul investitorilor și de așteptările privind politica monetară.

În ciuda poziției sale mai prudente, BofA subliniază că este puțin probabil ca cererea de argint să se prăbușească brusc, deoarece metalul rămâne o componentă esențială a tranziției globale către energia verde.

Conflictul în curs cu Iranul continuă să susțină investițiile în energie alternativă și tehnologii menite să reducă dependența de petrol, susținând indirect cererea de argint pe termen lung.

Banca avertizează, de asemenea, că prețurile argintului ar putea rămâne extrem de volatile. La începutul acestui an, argintul a înregistrat o creștere scurtă către 120 USD pe uncie, pe măsură ce investitorii și cumpărătorii industriali au intrat în competiție pentru stocurile fizice limitate.

O altă sursă importantă de risc o reprezintă negocierile comerciale dintre Statele Unite, Canada și Mexic. Deoarece Canada și Mexic sunt furnizori majori de argint pentru SUA, eventualele tarife sau perturbări comerciale ar putea înăspri din nou condițiile de aprovizionare a pieței. BofA observă că, în ciuda prețurilor ridicate, deținerile de ETF-uri pe argint susținute fizic continuă să scadă, în timp ce datele CFTC arată o apetență limitată în rândul investitorilor speculativi de a-și crește semnificativ pozițiile long pe contracte futures. Piața actuală a argintului rămâne extrem de sensibilă la schimbările de sentiment și la fluxurile de capital, creând potențialul atât pentru creșteri bruște, cât și pentru corecții la fel de agresive în lunile următoare. Sursa: xStation 5

