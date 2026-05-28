Comentariu despre piața valutară – Cursul dolarului se apreciază pe fondul detensionării situației din Orientul Mijlociu

Optimismul piețelor și promisiunile geopolitice ale lui Donald Trump

Piețele financiare au reacționat cu mult optimism la știrile privind un potențial acord iminent între SUA și Iran. Investitorii au fost din nou dezamăgiți de promisiunile lui Trump, deși, în același timp, observăm o lipsă a unei dinamici de creștere mai puternice pe piața petrolului. Cu toate acestea, prețurile materiilor prime sunt încă ridicate, iar riscul unei reveniri rămâne ridicat.

Acest lucru, la rândul său, generează îngrijorări crescânde cu privire la inflație, care are o importanță deosebită pentru formarea așteptărilor privind rata dobânzii. Această situație afectează în cele din urmă atât dolarul american (USD), cât și piața metalelor prețioase. Aurul se tranzacționează în prezent la cel mai scăzut nivel din ultimele 2 luni, din cauza așteptărilor crescânde privind majorările ratei dobânzii.

Tensiuni în Orientul Mijlociu: Strâmtoarea Ormuz este încă blocată

Situația actuală din Orientul Mijlociu amintește din nou de filmele de acțiune. Statele Unite decid să lanseze noi lovituri preventive, de data aceasta întâmpinând măsuri de retaliere din partea Iranului sub forma unei tentative de atac asupra bazelor americane. Deși ambele părți nu tratează aceste incidente ca pe o revenire la un război pe scară largă, faptul cheie rămâne Strâmtoarea Ormuz închisă, care are un impact uriaș asupra pieței mondiale a petrolului.

Teheranul a decis să-și redreseze bugetul, care suferă foarte mult – nu numai pentru că majoritatea fondurilor trebuie acum să fie alocate armamentului, ci și pentru că o mare parte din propriile sale exporturi au fost blocate. Iranul dorește să-și folosească poziția strategică pentru a percepe taxe pentru trecerea navelor prin acest punct crucial pentru comerțul mondial.

Răspunsul american a fost imediat: mai multe sancțiuni, drone doborâte și schimburi directe de lovituri la bazele aeriene. Prețul țițeiului a crescut din nou după scăderile puternice anterioare, dar lipsa unei escaladări complete a conflictului menține cotațiile la un nivel de două cifre.

Inflația PCE sub influența Fed: Ce va face Kevin Warsh?

Deși se așteaptă ca prețurile petrolului brut să scadă masiv în această lună, inflația va continua sa crească și va deveni o problemă tot mai mare pentru bancherii centrali. În prima parte a după-amiezii de astăzi, vom afla valoarea inflației PCE, care rămâne în continuare indicatorul preferat al Fed. Acest indicator s-ar putea situa în jurul valorii de 4%, deși datele se referă la luna aprilie.

Pe de altă parte, s-ar putea dovedi în curând că această valoare va fi în mare parte inutilă pentru piețe dacă Kevin Warsh (noul șef al Fed) decide să își îndrepte atenția către alte măsuri, cum ar fi inflația ajustată.

Cu valoarea PCE din martie de 3,2%, inflația PCE calculată de Fed Dallas (excluzând factorii cei mai și cei mai puțin variabili) se situează la 2,4%. Un astfel de nivel nu justifică graba în ceea ce privește creșterile ratei dobânzii, lucru pe care Donald Trump cu siguranță nu ar dori să-l vadă.

Cu toate acestea, escaladarea situației din Orientul Mijlociu și îngrijorările legate de inflație provoacă o apreciere clară a dolarului american. Principala pereche valutară EURUSD a scăzut momentan sub nivelul de 1,16. La rândul său, USDJPY se apropie din nou de limita psihologică de 160, și asta cu o zi înainte de publicarea datelor oficiale privind intervențiile valutare efectuate.