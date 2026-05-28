Graficul zilei: Aurul atinge media mobilă de 200 de zile pe fondul intensificării vânzărilor 🟡 📉 (28.05.2026)

Vânzarea masivă de aur se extinde și mai mult (AUR: -1,5%), aducând contractele futures pe metalul prețios la media mobilă exponențială de 200 de zile pentru prima dată din martie. Această retestare tehnică crucială este determinată de o combinație puternică între un dolar american în creștere, considerat refugiu sigur, și presiunea crescândă exercitată de o politică monetară americană unificată și agresivă. AURUL s-a stabilit în prezent la media mobilă exponențială (EMA) pe 200 de zile, cu RSI situându-se la doar câteva puncte peste pragul de supravânzare (>30). De remarcat că această recentă undă de volatilitate geopolitică a fost determinată de volume de tranzacționare mai mici decât cele înregistrate în ultimele trimestre. Sursa: xStation 5 Ce influențează AURUL astăzi: Escaladarea militară SUA-Iran: SUA au doborât patru drone iraniene și au distrus o stație de control terestru lângă Strâmtoarea Ormuz, declanșând un atac iranian de represalii asupra unei baze aeriene americane din Kuweit. Pe fondul blocării negocierilor de pace, președintele Trump a respins o propunere Iran-Oman de a restabili și gestiona în comun transportul comercial prin Strâmtoarea Ormuz, amenințând că va „duce treaba la bun sfârșit” dacă Teheranul nu se conformează.

Armistițiul din Liban pe punctul de a se prăbuși: Între timp, Israelul și-a intensificat drastic campania împotriva Hezbollahului în sudul Libanului, lovind 550 de ținte săptămâna aceasta și declarând o nouă zonă de luptă. Aceste lupte intense împing fragilul armistițiu din aprilie la un pas de prăbușire și au provocat strămutarea a peste 1,2 milioane de persoane.

Dolarul crește pe fondul impasului: Tensiunile reînnoite din Orientul Mijlociu, susținute de schimbul de ostilități din regiune, au pus capăt brusc valului recent de optimism privind acordul de pace. Acest impas geopolitic în agravare a reaprins cererea intensă de refugiu sigur, propulsând agresiv dolarul american înapoi la nivelurile cheie înregistrate ultima dată în timpul apogeului conflictului, la mijlocul lunii martie.

Poziția hawkish a Fed diminuează atractivitatea aurului: Retorica hawkish a factorilor de decizie de la Rezerva Federală a afectat grav atractivitatea metalelor prețioase fără randament. Guvernatoarea Fed, Lisa Cook, și-a declarat disponibilitatea de a relua majorările ratei dobânzii dacă inflația persistentă o va impune, în timp ce Neel Kashkari a remarcat că o piață a muncii solidă oferă un spațiu amplu pentru o înăsprire mai accentuată a politicii monetare. Acest front comun a direcționat capitalul către un dolar american în creștere, crescând dramatic costul de oportunitate al deținerii aurului în comparație cu activele care generează randament.

