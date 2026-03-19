Argintul se prăbușește cu 7,5% 🚩Aurul se îndreaptă spre cea mai slabă închidere săptămânală din 1983

Piața metalelor prețioase a înregistrat o vânzare masivă extrem de rapidă în ultimele zile. Aurul a scăzut cu aproximativ 10% pe săptămână, îndreptându-se spre cea mai slabă săptămână din 1983, în timp ce argintul a scăzut astăzi cu peste 10% înainte de a reveni după ce a atins un nivel de suport cheie aproape de media mobilă de 200 de zile. Această vânzare masivă are loc pe fondul unei incertitudini geopolitice ridicate și al riscurilor crescânde de stagflatie, care ar susține de obicei cererea pentru active refugiu — în special aurul. În schimb, metalele prețioase se comportă mai degrabă ca active cu impuls, scăzând alături de obligațiuni și indicii bursieri.

Această dinamică poate fi legată de schimbarea așteptărilor privind politica Rezervei Federale. Așteptările privind reducerea ratei dobânzii sunt amânate până în toamnă, ceea ce beneficiază atât dolarul american, cât și randamentele titlurilor de stat. În același timp, creșterea prețurilor petrolului întărește opinia că băncile centrale, inclusiv Fed, vor rămâne prudente în ceea ce privește relaxarea politicii monetare din cauza riscurilor persistente de inflație. Graficele ARGINTULUI și AURULUI (interval zilnic) Argintul și-a oprit declinul după ce cotația sa a atins EMA200 (linia roșie), lumânarea zilnică de astăzi prezentând o umbră inferioară din ce în ce mai lungă, sugerând existența unei cereri la aceste niveluri. Cu toate acestea, având în vedere utilizarea sa industrială semnificativă, argintul ar putea rămâne mai sensibil la un potențial șoc determinat de prețul petrolului, care ar putea încetini economia globală și, prin extensie, cererea industrială Sursa: xStation5 În ceea ce privește aurul, prețul a reacționat la nivelul de suport reprezentat atât de EMA200 (linia roșie), cât și de zona anterioară de vânzare masivă de la sfârșitul lunii ianuarie și începutul lunii februarie (în jur de 4.500 USD pe uncie). O revenire de la nivelurile actuale ar putea deschide calea către o testare a nivelului de 5.000 USD pe uncie, în timp ce o corecție mai profundă ar putea apropia prețurile de nivelul de 4.000 USD, unde s-au observat reacții puternice ale prețurilor în toamna anului 2025 Sursa: xStation5

