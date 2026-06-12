Petrolul scade cu 2,5%, la 88 de dolari, pe fondul atenuării tensiunilor din Orientul Mijlociu 📉 S-a încheiat tendința ascendentă?

Prețurile petrolului au înregistrat astăzi o scădere notabilă, cu aproape 2,5%, ajungând la puțin sub 88 de dolari pe baril, după ce Donald Trump a anulat atacul militar asupra Iranului anunțat ieri și a declarat că se finalizează în prezent un acord de încetare a focului. Oficialii iranieni au semnalat, de asemenea, că negocierile avansează către un potențial acord. Petrolul Brent se îndreaptă spre prima închidere sub 88 de dolari pe baril de la începutul conflictului. Scăderea reflectă o reducere rapidă a primelor de risc geopolitice, pe măsură ce investitorii iau din ce în ce mai mult în calcul o soluție diplomatică și redeschiderea Strâmtorii Hormuz. Conform unor rapoarte recente, un acord preliminar ar putea fi semnat încă de duminică, în timp ce oficialii iranieni au indicat că textul-cadru este aproape de finalizare. Se pare că proiectul conține 14 prevederi, inclusiv redeschiderea Strâmtorii Hormuz și o perioadă de negociere de 60 de zile care acoperă preocupările legate de armele nucleare și problemele legate de îmbogățirea uraniului. PETROL (interval H1, D1) Privind prețurile petrolului, contractul a testat media mobilă exponențială pe 200 de sesiuni (EMA200, linia roșie) în apropierea nivelului de 85,5 USD pe baril, înainte de a-și recupera o parte din pierderi. Menținerea zonei de 85 USD ca suport s-ar putea dovedi crucială pentru tauri, mai ales având în vedere reacțiile anterioare ale prețurilor în această zonă, așa cum se reflectă în umbrele lungi inferioare multiple de pe lumânările recente. Dacă tensiunile geopolitice persistă, o străpungere susținută sub aceste niveluri pare puțin probabilă. Pe de altă parte, dacă negocierile cu Iranul progresează cu succes și traficul maritim prin Strâmtoarea Hormuz revine la normal, piața ar putea considera din ce în ce mai puțin probabilă o revenire peste 100 USD pe baril. În acest scenariu, petrolul ar putea fi supus presiunii de a retesta nivelurile de preț dinainte de război, în apropierea valorii de 74 USD pe baril. O astfel de mișcare ar implica o scădere de aproximativ 17% față de nivelurile actuale. Nivelurile cheie de rezistență bazate pe retragerile Fibonacci se situează în prezent în jurul valorii de 93 și 97 de dolari pe baril. Deși sfârșitul tendinței puternice de creștere a prețurilor petrolului nu este încă confirmat, probabilitatea unei inversări mai ample a tendinței pare mai mare acum decât în orice moment de la începutul conflictului, la sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie Sursa: xStation 5

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