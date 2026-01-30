⏬Argintul sub 100 USD, aurul sparge 5000 USD

Numirea probabilă a lui Kevin Warsh în funcția de succesor al lui Jerome Powell este un semnal pe care piețele îl interpretează clar: era așteptărilor foarte dovish a luat sfârșit. Deși alegerea sa îi mulțumește pe susținătorii disciplinei monetare, ea prevesteste o politică monetară mai restrictivă pe termen mediu. Rămâne de văzut dacă Donald Trump va regreta în cele din urmă alegerea sa, în cazul în care Warsh va refuza să se orienteze către rate mai mici. În schimb, motivația principală a lui Trump ar putea fi mai puțin legată de politica ratei dobânzii și mai mult de rezolvarea unei nemulțumiri personale față de Powell. 1. Răspunsul dolarului: sfârșitul vânzărilor masive și revenirea randamentelor Simpla confirmare a lui Warsh ca favorit a fost suficientă pentru a opri declinul monedei americane. Redresarea DXY și creșterea randamentelor: Dolarul se redresează puternic de la minimele recente, pe măsură ce randamentele Trezoreriei cresc. Warsh este considerat un candidat „prietenos cu piața”, dar mult mai hawkish decât rivalii săi, precum Hassett sau Rieder.

Așteptări recalibrate: Investitorii preconizează acum o încetinire a ritmului reducerilor de rate. Cu toate acestea, Warsh însuși a susținut frecvent că Fed rămâne prea orientată spre trecut, în loc să anticipeze tendințele viitoare.

Reacția pieței: EURUSD a răspuns cu o scădere imediată după ce s-a anunțat că administrația Trump a „blocat” candidatura lui Warsh. Metalele prețioase înregistrează cea mai abruptă scădere din ultimele luni. 2. Un nou capitol pentru Fed: între rădăcini hawkish și presiuni politice Kevin Warsh își menține reputația hawkish, care a criticat în mod constant condițiile monetare excesiv de relaxate. Disciplină bazată pe date: Numirea sa sugerează o trecere către o strategie bazată pe date, caracterizată prin prudență în ceea ce privește costul capitalului și prioritatea acordată suprimării durabile a inflației.

Atenuarea preocupărilor legate de independență: În calitate de candidat „instituțional”, Warsh oferă o oarecare siguranță piețelor care se tem de subordonarea completă a băncii centrale față de Casa Albă. Cu toate acestea, presiunea politică rămâne un risc latent, în special având în vedere cererile vocale ale lui Trump pentru rate mai mici. 3. Implicații economice și de piață: Umbra costurilor mai mari Pe termen scurt: Revigorarea dolarului și randamentele mai mari duc la înăsprirea condițiilor financiare. Deși acest lucru ajută la combaterea inflației și consolidează statutul de „activ de refugiu” al SUA, are un impact negativ asupra exporturilor americane și asupra stabilității piețelor emergente. De asemenea, a declanșat o vânzare masivă de aur și argint.

Pe termen mediu: Perspectiva „mai mare pentru mai mult timp” poate răci cererea internă, piața imobiliară și cheltuielile de capital (CAPEX). Deși acest lucru stabilizează nivelurile prețurilor, reprezintă un risc pentru dinamica creșterii.

Activele de risc sub presiune: Pentru sectorul tehnologic (de creștere) și criptomonedele, discursul lui Warsh este pesimist. Politica mai strictă se traduce prin lichiditate redusă și costuri mai mari ale capitalului — factori pe care analiștii îi semnalează deja ca riscuri principale. 4. Riscul de conflict instituțional Numirea lui Warsh are loc pe fondul unor tensiuni fără precedent, inclusiv ancheta Departamentului Justiției asupra lui Powell și disputele publice privind autonomia Fed. Conflictul principal: Există un risc tangibil de coliziune între agenda populistă pro creștere a lui Trump și instinctele monetare conservatoare ale lui Warsh. Dacă piețele vor percepe că presiunea politică eclipsează mandatul de stabilitate a prețurilor, încrederea pe termen lung în dolar ar putea fi pusă la grea încercare. Argintul a înregistrat o scădere de până la 15%, coborând sub pragul de 100 USD. Următoarele niveluri semnificative de suport se situează între 80 și 90 USD pe uncie. Sursa: xStation 5 Aurul a scăzut astăzi sub 5.000 USD. Această scădere de 7% reprezintă o volatilitate rar întâlnită în această clasă de active. Următoarele niveluri cheie de suport sunt 4.750 USD și 4.500 USD. Sursa: xStation 5

