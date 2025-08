Armistițiu comercial sau compromis problematic?

Acordul dintre Statele Unite și Uniunea Europeană, încheiat sub presiunea președintelui Trump și a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, stabilește o taxă uniformă de 15% pentru majoritatea produselor europene exportate în SUA. Acest compromis evită un război tarifar potențial catastrofal, dar nu reprezintă un rezultat ideal pentru exportatorii europeni. Înainte de weekend, șansele de a se ajunge la un acord erau considerate 50:50; fără acesta, toate produsele UE ar fi fost supuse unor tarife de 30% începând cu 1 august 2025. În consecință, acest acord poate fi considerat ca evitând cel mai pesimist scenariu, chiar cu prețul deteriorării peisajului comercial actual. Eșecul negocierilor cu SUA ar fi declanșat măsuri de retaliere din partea UE, ceea ce ar fi putut duce la o spirală de restricții comerciale similare celor observate între SUA și China în urmă cu doar câteva luni. Principiul proporționalității: cine câștigă mai mult? Noul acord este asimetric. UE a acceptat un tarif de 15% pentru marea majoritate a exporturilor sale către SUA. În schimb, a obținut scutiri „zero pentru zero”, acordând tratament fără tarife pentru mai multe sectoare strategice, inclusiv aeronave și piese de schimb, anumite produse chimice, anumite medicamente generice, echipamente pentru fabricarea semiconductorilor și unele produse agricole și materii prime. Oțelul și aluminiul european continuă să se confrunte cu tarife ridicate de 50%, deși sunt anticipate negocieri, în principal pentru a stabili un prag sub care s-ar aplica rate mai mici. Cu toate acestea, cu un tarif general de 15% și o rată de 50% pentru oțel și aluminiu, se preconizează că comerțul dintre SUA și UE va continua să scadă. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În termeni practici, principalul beneficiu al UE este evitarea unor tarife și mai punitive și menținerea accesului pe piața SUA, în special pentru producătorii de automobile. În ultimele săptămâni, autovehiculele și piesele auto au fost supuse unui tarif de 27,5% (un tarif de bază de 2,5% plus un tarif suplimentar de 25% la nivel mondial). În schimb, UE s-a angajat să achiziționeze cantități substanțiale de GNL, țiței, combustibili nucleari și armament din SUA, alături de creșterea investițiilor în SUA cu câteva sute de miliarde de dolari. Astfel, majoritatea concesiilor revin UE, în timp ce Statele Unite vor beneficia de noi locuri de muncă, investiții și exporturi. Este important să reținem că SUA importă cele mai multe bunuri din UE, ceea ce ar putea duce la o creștere a inflației, deși într-o măsură mai mică decât se anticipase inițial. Până la o cincime din bunurile străine care intră în SUA provin din țări ale UE. Sursa: Bloomberg Finance LP Este esențial faptul că UE nu a anunțat eliminarea completă a tarifelor la produsele americane. Oferta Europei implică deschiderea pieței, în principal în sectoarele în care UE importă din SUA, dar nu este o eliminare necondiționată și unilaterală a tuturor tarifelor. Listele detaliate ale produselor din ambele părți urmează să fie finalizate în timpul punerii în aplicare a acordului. Viitorul Europei într-o nouă realitate comercială Acordul actual impune o nouă realitate poziției comerciale globale a Europei: pe de o parte, presiunea tarifară din partea SUA, iar pe de altă parte, dumpingul și oferta excesivă din partea Chinei. Europa se află astfel „între ciocan și nicovală”, neeliminând niciunul dintre aceste riscuri. Ca urmare a tarifelor impuse de SUA asupra Chinei, unele exporturi chineze au fost redirecționate către Europa, exercitând o presiune și mai mare asupra prețurilor, în special asupra industriei prelucrătoare și sectorului auto. UE va trebui să răspundă activ la amenințările reprezentate de exporturile chineze (de exemplu, mașinile electrice ieftine sau oțelul) – un sistem european de alertă timpurie este deja în vigoare, iar UE inițiază anchete antidumping. În schimb, deschiderea în continuare a pieței în condițiile impuse de SUA obligă companiile europene să se adapteze la condiții de export noi, mai puțin favorabile. Navigarea „între ciocan și nicovală” Pentru a naviga în acest peisaj dificil, UE ar trebui: Se concentreze pe protejarea sectoarelor strategice : industria auto, aviația, tehnologiile avansate și produsele chimice speciale – și să depună eforturi pentru a obține scutiri tarifare maxime în aceste domenii.

Controleze afluxul de produse ieftine din China : prin taxe antidumping, standarde de calitate și supravegherea investițiilor.

Diversifice piețele de export : căutând parteneri din afara SUA și Chinei, cum ar fi țările din Asia de Sud-Est, Africa și India. UE a ratat oportunități de a încheia acorduri mai ample între țările afectate de tarifele americane.

Menținerea dialogului bilateral cu SUA : cu privire la scutiri tarifare suplimentare pentru produsele europene, subliniind principiul reciprocității.

Consolidarea politicii industriale și a investițiilor în inovare : pentru a compensa costurile crescânde de acces la piețele importante. Reacția pieței Percepția clară a pieței este că acest acord avantajează în primul rând SUA, deși există riscul unei presiuni inflaționiste accentuate. Europa evită scenariul cel mai pesimist, dar creșterea economică va fi totuși limitată. O victorie importantă pentru Europa este, fără îndoială, limitarea tarifelor actuale la autovehicule și asigurarea că tarifele la produsele farmaceutice nu vor fi majorate la 200%, așa cum a indicat recent Donald Trump. Cu toate acestea, nu trebuie uitat că nu poate fi exclusă tendința lui Donald Trump de a-și schimba opinia și de a se retrage unilateral din acorduri, fără consecințe, întrucât în ultimele luni a obișnuit investitorii cu astfel de acțiuni. Odată cu acest acord, presiunea asupra Băncii Centrale Europene (BCE) de a continua reducerea dobânzilor se va intensifica. În schimb, în SUA, riscul unei inflații ridicate ar putea pune sub semnul întrebării reducerea dobânzilor în septembrie. Scenariul actual prevede o scădere a EURUSD către un potențial neckline la 1,1600. În cazul în care această linie de tendință va fi depășită, amploarea formațiunii sugerează niveluri apropiate de 1,1250. Sursa: xStation 5

