Semiconductorii determină creșterea prețurilor acțiunilor Tesla și AMD 🔎

Creștere semnificativă a prețurilor cipurilor AMD? AMD intenționează să crească prețul acceleratorului său AI Instinct MI350 de la 15.000 la 25.000 de dolari, o creștere de aproape 70%. În ciuda acestei creșteri, cipul va rămâne mai ieftin decât modelul concurent Blackwell B200 al Nvidia. Această mișcare semnalează o cerere puternică pentru cipurile AI ale AMD și ar putea duce la rezultate trimestriale mai bune decât cele așteptate. Analiștii subliniază competitivitatea crescândă a AMD în segmentul hardware AI, considerând MI350 o alternativă viabilă la soluțiile scumpe ale Nvidia. În ceea ce privește noile investiții, AMD se așteaptă ca primele cipuri fabricate în SUA de TSMC (în Arizona) să sosească până la sfârșitul anului. Cu toate acestea, compania menționează că acestea vor fi cu 5-20% mai scumpe decât omoloagele lor fabricate în Taiwan. CEO-ul Lisa Su a apărat costurile mai ridicate, subliniind importanța rezilienței lanțului de aprovizionare — o lecție învățată în timpul pandemiei. Ea a dat asigurări că, calitatea cipurilor va rămâne neschimbată și că decizia este strategică, nu determinată de costuri. Producția din SUA oferă AMD o mai mare diversificare geografică și stabilitate în contextul tensiunilor geopolitice. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În urma acestei știri, acțiunile AMD au crescut astăzi cu 4%. Analiștii se așteaptă ca veniturile din GPU să crească de la an la an în trimestrul al treilea al anului 2025, în ciuda interdicției de export a modelului MI308X către China. Problemele legate de licențiere și termenele de livrare către China în a doua jumătate a anului rămân în centrul atenției, dar perspectivele generale rămân optimiste. Tesla semnează un acord record 🎯 Între timp, Tesla a confirmat un acord masiv de furnizare de semiconductori în valoare de 16,5 miliarde de dolari cu Samsung. Elon Musk a anunțat că aceasrtă colaborare va implica producția cipurilor AI6 de nouă generație ale Tesla la noua fabrică Samsung din Texas. Aceste cipuri vor alimenta robotul umanoid Optimus al Tesla, vehiculele autonome și centrele de date AI. Musk a declarat că va supraveghea personal progresul producției și a subliniat implicarea directă a Tesla în optimizarea proceselor de fabricație. Acțiunile Tesla au crescut astăzi cu 4%. Investitorii consideră acordul o mișcare strategică către dezvoltarea AI și un succes pentru Samsung. Acordul este valabil până în 2033 și, potrivit lui Musk, ar putea depăși în final valoarea inițială de 16,5 miliarde de dolari..

