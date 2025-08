Rezumatul zilei: Dolarul domină piața valutară; petrolul crește cu 2,25% 📣

Sentimentul pieței de astăzi a fost influențat în mare măsură de știrile privind acordul comercial dintre SUA și UE. Țările au convenit să aplice tarife de 15%, care vor acoperi și sectoare care anterior erau expuse riscului de taxe mai mari, precum automobile și produse farmaceutice (deși comunicările din Bruxelles și Washington cu privire la aceste sectoare rămân inconsistente).

Indicii bursieri americani își mențin valorile de vineri. S&P 500 rămâne în jurul valorii de 6.380 de puncte, iar Dow Jones se situează în apropierea valorii de 44.800 de puncte. Indicele Nasdaq, cu acoperire largă, înregistrează cea mai bună performanță, cu o creștere de 0,3%.

Dolarul american este cea mai puternică monedă din G10 astăzi. Aprecierea sa urmează semnării mai multor acorduri comerciale de către președintele Donald Trump, în special acordul SUA-UE anunțat duminică.

Acțiunile Tesla au crescut cu 4% după confirmarea unui acord masiv de furnizare de semiconductori în valoare de 16,5 miliarde de dolari cu Samsung. Elon Musk a anunțat că această colaborare se va concentra pe producerea cipurilor AI6 de nouă generație ale Tesla la noua fabrică Samsung din Texas.

Acțiunile AMD au crescut, de asemenea, cu 4% după ce compania a anunțat că intenționează să majoreze prețul acceleratorului AI Instinct MI350 de la 15.000 USD la 25.000 USD, o creștere de aproape 70%. În ciuda majorării, cipul rămâne mai ieftin decât modelul concurent Blackwell B200 al Nvidia.

Indicii europeni sunt în mare parte în scădere. DAX din Germania conduce declinul, cu o scădere de 1%, urmat de CAC 40 din Franța (-0,4%) și FTSE 100 din Marea Britanie (-0,4%). IT40 din Italia este plat, în timp ce WIG din Polonia scade cu peste 1,6%.

Scăderea prețului petrolului de vineri a fost compensată în totalitate de decizia Saudi Aramco de a majora prețurile pentru piața asiatică, pentru a doua lună consecutivă. Țițeiul WTI a crescut cu 2,25%, până la 66,50 dolari.

Reducerea incertitudinii geopolitice și aprecierea dolarului afectează astăzi prețurile metalelor prețioase. Aurul a scăzut cu 0,8%, iar argintul cu 0,3%.

Piața criptomonedelor înregistrează prima corecție semnificativă după o perioadă îndelungată. Bitcoin a scăzut cu 1,40%, Ethereum cu 2,10%, iar capitalizarea totală a altcoin-urilor a scăzut cu 1,90%. În ciuda scăderii, atât Bitcoin, cât și Ethereum rămân în canalele de consolidare ascendentă.

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a amânat până pe 18 septembrie, termenul limită final, decizia privind ETF-ul Truth Social Bitcoin. De asemenea, au fost amânate și analizele altor cereri de ETF-uri pentru criptomonede, inclusiv Grayscale Solana Trust și Canary Capital Litecoin ETF.

